Linette odpadła z US Open. Teraz wielkie pożegnanie. Jaśniej się nie dało

"Po chwili utrzymała swoje podanie do zera i na tablicy wyników zrobiło się 5:5. Gra o wygraną w partii zaczęła się od nowa. Końcówka znów potoczyła się jednak po myśli reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie McCartney triumfowała 7:5, 7:5 po 120 minutach walki" - pisał Mateusz Stańczyk z Interii Sport, który relacjonował pojedynek Magdy Linette z McCartney Kessler.

Nasza reprezentantka w obu odsłonach dotrzymywała tempa rywalce, jednak w kluczowych momentach to Amerykanka wykazała się zimniejszą krwią. Tym samym Linette odpadła z ostatniego turnieju wielkoszlemowego w sezonie już w pierwszej rundzie.

Linette zrobiła to tuż po porażce na US Open.

Jej los podzieliły także Caroline Garcia oraz Petra Kvitova. Francuzka w pierwszym spotkaniu po zaciętym, trzysetowym boju przegrała z Kamillą Rachimową 4:6, 6:4, 3:6. Za to Czeszka nie miała żadnych szans w starciu z Diane Parry, która ograła ją 6:1, 6:0.

Jeszcze przed startem US Open Garcia i Kvitova zapowiadały, że turniej w Nowym Jorku będzie ich ostatnim w karierze. W obu wspomnianych spotkaniach byliśmy świadkami wielkich emocji związanych z zakończeniem ich przygody z profesjonalnym tenisem. Przypomnijmy, zarówno Francuzka, jak i Czeszka nie są anonimowymi postaciami w tourze. Pierwsza z nich to mistrzyni WTA Finals z 2022 roku, zaś na koncie drugiej znajdziemy dwa puchary przywiezione z Wimbledonu (w 2011 i 2014 roku).

We wtorek za pośrednictwem mediów społecznościowych koleżanki z kortu pożegnała Magda Linette. "Dziękujemy za pokazanie nam siły płynącej z życzliwości. To zaszczyt spotkać Cię na tej drodze. Życzę Ci wszystkiego, co najpiękniejsze w życiu" - napisała, zwracając się do Petry Kvitovej.

"Dziękujemy za to, że jesteś takim światłem na korcie i poza nim. To był zaszczyt dzielić z Tobą te chwile. Niech życie zaskoczy Cię czymś więcej, niż kiedykolwiek marzyłaś" - uzupełniła, dodając zdjęcie z Caroline Garcią.

Caroline Garcia Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Petra Kvitova Daniel Leal AFP

Magda Linette Foto Olimpik AFP