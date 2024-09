Legenda obraziła rywalkę Świątek. Natychmiastowa reakcja tenisistki

Karolina Muchova odpowiada na słowa Chris Evert. "Nie sądzę"

Na temat całego zamieszania wypowiedziała się także Karolina Muchova. Czeszka zapytana została bowiem o słowa Chris Evert po ostatnim meczu US Open z Anastazją Potapową. "Nie sądzę, żebym grała jak mężczyzna. Nie wiem, co o tym powiedzieć. Tak naprawdę to nie wiem, co powiedziała (Chris Evert - przyp. red.). Ale oczywiście czerpałam inspirację, powiedzmy, od Rogera Federera lub Novaka Djokovicia. Lubię śledzić to, co oni robią. Wtedy to mnie inspiruje. Ale nie sądzę, żebym grała dokładnie w ten sam sposób" - stwierdziła.