Ledwo zeszła z kortu, a już zaczęła mówić o Wiktorowskim. Osaka wymownie o Polaku
Od pewnego czasu Naomi Ossaka trenuje ze szkoleniowcem, który znany jest głównie z czasów współpracy ze Świątek - Tomaszem Wiktorowskim. Jego wpływ na grę byłej liderki rankingu był widoczny niemalże od razu, bowiem borykająca się z kiepską formą Osaka w prestiżowym turnieju WTA Montreal dotarła aż do finału. W nocy z wtorku na środę udało jej się natomiast awansować do 2. rundy wielkoszlemowego US Open. Na pomeczowej konferencji Osaka podkreśliła wpływ nowego trenera na jej grę.
Swego czasu Naomi Osaka piastowała miejsce liderki rankingu WTA, a jej panowanie (z drobną przerwą) trwało przez kilka miesięcy. W późniejszym czasie japońska tenisistka zrezygnowała ze startów w turniejach, a powodem tej decyzji były narodziny jej córki. Na korty głównego touru powróciła w roku 2024, lecz jej gra nie nawiązywała do tego, co zawodniczka prezentowała przed wymuszoną przerwą.
Po średnio udanych startach na Wimbledonie oraz w turnieju WTA Waszyngton Osaka zdecydowała się na dość radykalny krok. Tuż przed rozpoczęciem rywalizacji w Montrealu zawiązała ona współpracę z dobrze znanym w kraju nad Wisłą Tomaszem Wiktorowskim. Wpływ byłego trenera Świątek na grę Osaki był widoczny niemalże natychmiast, bowiem ta z marszu dotarła aż do finału kanadyjskiej rywalizacji, gdzie po trzysetowej batalii uległa rewelacji obecnego sezonu - Victorii Mboko.
Osaka wymownie o wpływie Wiktorowskiego. "Dużo pracowaliśmy"
Tak nastrojona Osaka przystąpiła do rywalizacji w ostatnim Wielkim Szlemie tego sezonu - US Open. Dwukrotna triumfatorka amerykańskiej imprezy w 1. rundzie starła się z belgijską tenisistką Greet Minnen. Po niespełna półtorej godziny rywalka mogła już pakować walizki, bowiem Japonka pokonała ją w dwóch setach (6:3, 6:4).
Tuż po zakończeniu spotkania zwyciężczyni wzięła udział w konferencji prasowej, na której nie zabrakło oczywiście wspomnienia o nowym szkoleniowcu. Osaka przyznała, że podczas spotkania z Minnen przeszła przez swego rodzaju kryzys, ale dzięki trafnym uwagom Wiktorowskiego była w stanie przezwyciężyć trudny moment.
"To bardzo ciężkie, kiedy wiesz, że dobrze serwujesz, a nagle zostajesz przełamana, ale Tomasz i ja dużo pracowaliśmy nad moimi returnami i czuję się dzięki temu znacznie pewniej w tym aspekcie. To dla mnie bardzo ważne, ponieważ czuję, że byłam w stanie się skoncentrować i od razu odrobić przełamanie, kiedy było to potrzebne. Powiedziałabym nawet, że to był kluczowy moment meczu" - mówiła Osaka.
W dalszej części konferencji tenisistka otrzymała pytanie o to, czy obecnie stara się naśladować styl gry innych tenisistek, na co ta od razu odpowiedziała, że w tym aspekcie podąża obecnie własną ścieżką oraz za tym, co na korcie każe jej robić Wiktorowski. Przyznała, iż dokonała pewnych zmian w swojej grze, lecz nie chciała podawać zbyt dużej ilości szczegółów.
Zmiany w grze Osaki są jednak wyraźnie widoczne. Po nawiązaniu współpracy z Wiktorowskim Japonka zyskała nowe pokłady pewności siebie, co bardzo przyda jej się w odbudowie formy oraz próbie powrotu do ścisłej czołówki światowego tenisa.