Ledwo zeszła z kortu, a już zaczęła mówić o Wiktorowskim. Osaka wymownie o Polaku

Swego czasu Naomi Osaka piastowała miejsce liderki rankingu WTA, a jej panowanie (z drobną przerwą) trwało przez kilka miesięcy. W późniejszym czasie japońska tenisistka zrezygnowała ze startów w turniejach, a powodem tej decyzji były narodziny jej córki. Na korty głównego touru powróciła w roku 2024, lecz jej gra nie nawiązywała do tego, co zawodniczka prezentowała przed wymuszoną przerwą.

Po średnio udanych startach na Wimbledonie oraz w turnieju WTA Waszyngton Osaka zdecydowała się na dość radykalny krok. Tuż przed rozpoczęciem rywalizacji w Montrealu zawiązała ona współpracę z dobrze znanym w kraju nad Wisłą Tomaszem Wiktorowskim. Wpływ byłego trenera Świątek na grę Osaki był widoczny niemalże natychmiast, bowiem ta z marszu dotarła aż do finału kanadyjskiej rywalizacji, gdzie po trzysetowej batalii uległa rewelacji obecnego sezonu - Victorii Mboko.

Osaka wymownie o wpływie Wiktorowskiego. "Dużo pracowaliśmy"

Tak nastrojona Osaka przystąpiła do rywalizacji w ostatnim Wielkim Szlemie tego sezonu - US Open. Dwukrotna triumfatorka amerykańskiej imprezy w 1. rundzie starła się z belgijską tenisistką Greet Minnen. Po niespełna półtorej godziny rywalka mogła już pakować walizki, bowiem Japonka pokonała ją w dwóch setach (6:3, 6:4).

Tuż po zakończeniu spotkania zwyciężczyni wzięła udział w konferencji prasowej, na której nie zabrakło oczywiście wspomnienia o nowym szkoleniowcu. Osaka przyznała, że podczas spotkania z Minnen przeszła przez swego rodzaju kryzys, ale dzięki trafnym uwagom Wiktorowskiego była w stanie przezwyciężyć trudny moment.

"To bardzo ciężkie, kiedy wiesz, że dobrze serwujesz, a nagle zostajesz przełamana, ale Tomasz i ja dużo pracowaliśmy nad moimi returnami i czuję się dzięki temu znacznie pewniej w tym aspekcie. To dla mnie bardzo ważne, ponieważ czuję, że byłam w stanie się skoncentrować i od razu odrobić przełamanie, kiedy było to potrzebne. Powiedziałabym nawet, że to był kluczowy moment meczu" - mówiła Osaka.

W dalszej części konferencji tenisistka otrzymała pytanie o to, czy obecnie stara się naśladować styl gry innych tenisistek, na co ta od razu odpowiedziała, że w tym aspekcie podąża obecnie własną ścieżką oraz za tym, co na korcie każe jej robić Wiktorowski. Przyznała, iż dokonała pewnych zmian w swojej grze, lecz nie chciała podawać zbyt dużej ilości szczegółów.

Zmiany w grze Osaki są jednak wyraźnie widoczne. Po nawiązaniu współpracy z Wiktorowskim Japonka zyskała nowe pokłady pewności siebie, co bardzo przyda jej się w odbudowie formy oraz próbie powrotu do ścisłej czołówki światowego tenisa.

Tomasz Wiktorowski i Naomi Osaka

Naomi Osaka

Tomasz Wiktorowski i Iga Świątek

