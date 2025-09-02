Koszmar Majchrzaka trwa. Ten komunikat nie pozostawia wątpliwości

Na tegorocznym Wimbledonie Kamil Majchrzak osiągnął swój najlepszy rezultat w karierze docierając do czwartej rundy turnieju wielkoszlemowego. Po sukcesie w Londynie polski tenisista chciał pójść za ciosem i podczas US Open zaprezentować się z równie dobrej strony.

29-latek na start rywalizacji wygrał w czterech setach z Hugo Dellienem, co dało awans do drugiej rundy. Na tym etapie turnieju Majchrzak dokonał czegoś, o czym było bardzo głośno na całym świecie. Los sprawił, że Polak w Nowym Jorku ponownie spotkał się z Karemem Chaczanowem, jego pogromcą z Wimbledonu. Majchrzak zdołał wyjść z wyniku 0:2 w setach i obronić pięć piłek meczowych, by po morderczym pojedynku wyrzucić faworyta z turnieju.

Swój wielki triumf Majchrzak okupił problemami zdrowotnymi. Kibice dowiedzieli się o tym w trakcie kolejnego spotkania z Leandro Riedim. Polak uskarżał się na ból w okolicy żeber, który okazał się tak silny, że ten był zmuszony podać mecz po zaledwie 28 minutach walki. Po spotkaniu polski tenisista zdradził, że naderwał mięsień międzyżebrowy. Na szczęście nie jest to uraz na tyle poważny, że przedwcześnie zakończyłby bardzo udany sezon Majchrzaka.

Sprawdziły się najgorsze prognozy. Polska w Pucharze Davisa bez Kamila Majchrzaka

Pojawiły się jednak ogromne wątpliwości w sprawie startu najwyżej notowanego polskiego tenisisty podczas najbliższego spotkania Pucharu Davisa z Wielką Brytanią. Sam Majchrzak deklarował, że "powalczy" o udział w tym wydarzeniu. Na przeszkodzie stały pierwsze prognozy wskazujące na 2-3 tygodniową przerwę.

Wszelkie wątpliwości rozwiał wtorkowy komunikat Polskiego Związku Tenisowego. Na oficjalnej witrynie związkowej opublikowano kadrę Polski na starcie z Wielką Brytanią, które odbędzie się w Gdyni już 12-13 września. Na liście powołanych zabrakło Majchrzaka, co przy dodatkowej absencji kontuzjowanego Huberta Hurkacza, stawia polski zespół w szalenie trudnej sytuacji.

Kapitan polskiej kadry Mariusz Fyrstenberg postawił na Maksa Kaśnikowskiego, Tomasza Berkietę, Olafa Pieczkowskiego, Karola Drzewieckiego oraz Jana Zielińskiego. Ta piątka powalczy z Brytyjczykami o awans do grona najlepszych drużyn walczących o triumf w finałowej rywalizacji Pucharu Davisa.

Rozwiń

Swój skład ogłosiła również Wielka Brytania. Motorem napędowym naszych najbliższych przeciwników z pewnością będzie notowany przed US Open na 35. miejscu w rankingu ATP Cameron Norrie. 35-letni zawodnik w Nowym Jorku dotarł do trzeciej rundy, w której po czterosetowej walce uległ Novakovi Djokoviciowi.

US Open 2025: Iga Świątek w ćwierćfinale! [Dzień 9] AP © 2025 Associated Press

Kamil Majchrzak rywalizował z Leandro Riedim w trzeciej rundzie US Open Sarah Stier AFP

Mariusz Fyrstenberg Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP