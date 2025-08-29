Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koniec marzeń o obronie tytułu, mistrzyni US Open poza turniejem. Sensacja w trzecim secie

Rozgrywki na Flushing Meadows nie weszły jeszcze w drugi tydzień, a już możemy mówić o wielkich przegranych całego US Open. Ostatnie godziny szczególnie emocjonujące były dla Jeleny Ostapenko, która w singlu przegrała swoje spotkanie z Taylor Townsend, a później urządziła awanturę przy siatce. I to nie był koniec ciekawych informacji związanych z jej meczami. Jeszcze w czwartek przystąpiła do obrony tytułu US Open w grze podwójnej, wspólnie z Barborą Krejcikovą.

Dwa lata temu w US Open Jelena Ostapenko dotarła do ćwierćfinału singla, pokonała broniącą tytułu Igę Świątek. Rok temu przegrała co prawda pierwsze starcie z Naomi Osaką, ale odbiła to sobie w deblu. Wspólnie z Ludmyłą Kiczenok wygrała swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w grze podwójnej.

Wcześniej odnosiła już sukcesy w tej specjalizacji, ale to właśnie w ostatnich 12 miesiącach stała się jedną z najlepszych deblistek świata. Także i dlatego, że... bardziej mogła się temu poświęcić. Nie licząc zmagań w Dosze i Stuttgarcie, w tym roku zaliczała niemal same wpadki, żegnała się z grą zwykle po pierwszych spotkaniach. A odbijała sobie to właśnie w grze podwójnej, US Open było już 18. turniejem w jej kalendarzu w tym sezonie. Dwa wygrała, w trzech innych była w finałach, m.in. w Australian Open i Wimbledonie.M.in. to sprawiło, że kilka tygodni temu miała realną szansę stać się... światową jedynką w deblu.

    Nie dokonała tej sztuki, jest trzecia w rankingu, a teraz przyszedł czas na obronę zeszłorocznych zdobyczy.

    US Open. Fatalne dwa dni dla Jeleny Ostapenko. Porażka, skandal i poważne oskarżenia. A zaraz zaczęła rywalizację deblową

    Zanim jednak do startu zmagań w deblu, Łotyszka... pożegnała się z singlem. W drugiej rundzie uległa Taylor Townsend, czyli Amerykance, która pod koniec lipca została nową liderką deblowego rankingu WTA.

    Ostapenko zaczęła ten mecz świetnie, wysoko prowadziła, ale później dopadł ją kryzys. Przegrała 5:7, 1:6, ale nie to była najgorsze. Po spotkaniu urządziła bowiem awanturę przy siatce, wyzywała rywalkę, zarzucając, że ta nie przeprosiła po zagraniu o siatkę. Słowa były poważne, zahaczały o brak edukacji Townsend, ale i... rasizm. I z tego Łotyszka się tłumaczyła.

    To wszystko komentowała później Aryna Sabalenka, która skontaktowała się z Jeleną, na konferencji wypowiadała się też Naomi Osaka. Jedno jest pewna, ta historia będzie jeszcze długo ciągnęła się za Łotyszką.

    I w takiej atmosferze przyszło jej grać po kilkunastu godzinach w turnieju "ostatniej szansy", czyli deblu. Wspólnie z Krejcikovą, a z uwagi na niższą pozycję Czeszki na liście WTA, nie były nawet rozstawione. Choć i tak to one były faworytkami w starciu z parą Luisa Stefani/Timea Babos. Nawet mimo faktu, że Brazylijka i Węgierka zostały rozstawione z "11".

      I choć przy serwisie Krejcikovej w czwartym gemie Łotyszka i Czeszka znalazły się w opałach, broniły break pointów, to za moment same przełamały rywalki. I wygrały partię 6:4.

      W drugim secie długo obie pary szły łeb w łab, aż w szóstym gemie do serwisu podeszła Ostapenko. Przy stanie 30-15 najpierw zagrała w aut, za moment popełniła podwójny błąd, później wyrzuciła piłkę na długość. Zostały przełamane z Krejcikovą, za moment historia się powtórzyła. Skończyło się na 2:6 i trzecim secie.

      A w nim dość szybko zrobiło się 4:0 dla pary Babos/Stefani, sensacja była już o włos. A później 5:1. Czeszka z Łotyszką odrobiły część strat, przy 3:5 miały dwie okazje, by wrócić do gry. A jednak poległy. Skończyło się na 6:4, 2:6, 3:6. Ostapenko może już myśleć o kolejnych zmaganiach, Krejcikovej został singiel.

