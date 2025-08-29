Koniec marzeń o obronie tytułu, mistrzyni US Open poza turniejem. Sensacja w trzecim secie

Dwa lata temu w US Open Jelena Ostapenko dotarła do ćwierćfinału singla, pokonała broniącą tytułu Igę Świątek. Rok temu przegrała co prawda pierwsze starcie z Naomi Osaką, ale odbiła to sobie w deblu. Wspólnie z Ludmyłą Kiczenok wygrała swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w grze podwójnej.

Wcześniej odnosiła już sukcesy w tej specjalizacji, ale to właśnie w ostatnich 12 miesiącach stała się jedną z najlepszych deblistek świata. Także i dlatego, że... bardziej mogła się temu poświęcić. Nie licząc zmagań w Dosze i Stuttgarcie, w tym roku zaliczała niemal same wpadki, żegnała się z grą zwykle po pierwszych spotkaniach. A odbijała sobie to właśnie w grze podwójnej, US Open było już 18. turniejem w jej kalendarzu w tym sezonie. Dwa wygrała, w trzech innych była w finałach, m.in. w Australian Open i Wimbledonie.M.in. to sprawiło, że kilka tygodni temu miała realną szansę stać się... światową jedynką w deblu.

Nie dokonała tej sztuki, jest trzecia w rankingu, a teraz przyszedł czas na obronę zeszłorocznych zdobyczy.

US Open. Fatalne dwa dni dla Jeleny Ostapenko. Porażka, skandal i poważne oskarżenia. A zaraz zaczęła rywalizację deblową

Zanim jednak do startu zmagań w deblu, Łotyszka... pożegnała się z singlem. W drugiej rundzie uległa Taylor Townsend, czyli Amerykance, która pod koniec lipca została nową liderką deblowego rankingu WTA.

Jelena Ostapenko MARCO BERTORELLO AFP

Ostapenko zaczęła ten mecz świetnie, wysoko prowadziła, ale później dopadł ją kryzys. Przegrała 5:7, 1:6, ale nie to była najgorsze. Po spotkaniu urządziła bowiem awanturę przy siatce, wyzywała rywalkę, zarzucając, że ta nie przeprosiła po zagraniu o siatkę. Słowa były poważne, zahaczały o brak edukacji Townsend, ale i... rasizm. I z tego Łotyszka się tłumaczyła.

To wszystko komentowała później Aryna Sabalenka, która skontaktowała się z Jeleną, na konferencji wypowiadała się też Naomi Osaka. Jedno jest pewna, ta historia będzie jeszcze długo ciągnęła się za Łotyszką.

I w takiej atmosferze przyszło jej grać po kilkunastu godzinach w turnieju "ostatniej szansy", czyli deblu. Wspólnie z Krejcikovą, a z uwagi na niższą pozycję Czeszki na liście WTA, nie były nawet rozstawione. Choć i tak to one były faworytkami w starciu z parą Luisa Stefani/Timea Babos. Nawet mimo faktu, że Brazylijka i Węgierka zostały rozstawione z "11".

I choć przy serwisie Krejcikovej w czwartym gemie Łotyszka i Czeszka znalazły się w opałach, broniły break pointów, to za moment same przełamały rywalki. I wygrały partię 6:4.

W drugim secie długo obie pary szły łeb w łab, aż w szóstym gemie do serwisu podeszła Ostapenko. Przy stanie 30-15 najpierw zagrała w aut, za moment popełniła podwójny błąd, później wyrzuciła piłkę na długość. Zostały przełamane z Krejcikovą, za moment historia się powtórzyła. Skończyło się na 2:6 i trzecim secie.

A w nim dość szybko zrobiło się 4:0 dla pary Babos/Stefani, sensacja była już o włos. A później 5:1. Czeszka z Łotyszką odrobiły część strat, przy 3:5 miały dwie okazje, by wrócić do gry. A jednak poległy. Skończyło się na 6:4, 2:6, 3:6. Ostapenko może już myśleć o kolejnych zmaganiach, Krejcikovej został singiel.

Jelena Ostapenko GLYN KIRK / AFP AFP

Barbora Krejcikova Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Jelena Ostapenko vs. Barbora Krejcikova. SKRÓT. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport