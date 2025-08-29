Kolejny rywal Majchrzaka w US Open. 359 miejsc różnicy, trenował go sam Federer

Kamil Majchrzak dokonał rzeczy przełomowej, przynajmniej w kontekście swojej kariery. Bowiem, 29-latek awansował nie tylko do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open, ale i wygrał z faworyzowanym tenisistą z pierwszej dziesiątki rankingu ATP. Karen Chaczanow już miał wygraną w garści, jednak Majchrzak nie dał za wygraną. Po ponad 4,5-godzinnym starciu zwycięsko z niego wyszedł Polak, o którym teraz rozpisują się światowe media.

Nie ma się co dziwić, bowiem Kamil Majchrzak odniósł swoje pierwsze w karierze zwycięstwo nie tylko nad tenisistą z pierwszej dziesiątki rankingu, ale również nad samym Rosjaninem. Tym bardziej, że całkiem niedawno już się spotkali. W 1/8 finału Wimbledonu Chaczanow z łatwością odprawił z kwitkiem Polaka, wygrywając 3:0.

Oto kolejny rywal Majchrzaka. Sensacyjne zwycięstwo z tenisistą z pierwszej dwudziestki rankingu ATP

Już jutro, nie wcześniej niż o godz. Kamil Majchrzak stoczy kolejny pojedynek na tegorocznym US Open. Jego rywalem będzie Szwajcar Leandro Riedi (435. WTA). Tenisistów dzieli w rankingu ATP, na chwilę obecną, aż 359 pozycji. Faworyt jest więc wyraźny, jednak, patrząc na to, z kim Riedi wygrał, kwestia ta może wywoływać dyskusje.

Najpierw Szwajcar pokonał 66. rakietę rankingu ATP, Pedro Martineza. Następnie, po nieco bardziej zaciętej walce pokonał 19. zawodnika rankingu, Argentyńczyka Francisco Cerundolo 3:2 (3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2). Zatem, Leandro Riedi w starciu z Kamilem Majchrzakiem na pewno nie będzie bez szans. Ciekawa jest również jego przeszłość.

Rywal Majchrzaka trenował pod okiem Rogera Federera

Leandro Riedi to 23-letni tenisista, który nie wywodzi się ze sportowej rodziny. Kiedy w czasach młodości poszedł z tatą na kort, od razu ta dyscyplina przypadła mu do gustu.

- Nikt nie interesował się tenisem. Mój tata grał tylko dla przyjemności, mniej więcej raz w miesiącu. Kiedyś rozgrywał mecze klubowe w Szwajcarii. Zabrał mnie kiedyś ze sobą na kort i bardzo mi się to podobało - mówił Riedi w rozmowie z portalem ATPTour.com w 2024 roku.

Portal tennis365.com poświęcił artykuł dla szwajcarskiego tenisisty. Okazuje się, że zawodnik, który jest pewnego rodzaju objawieniem tegorocznego US Open szlifował swoje umiejętności pod okiem legendy. Chodzi o Rogera Federera, na którego obozie treningowym w Dubaju obecny był właśnie Leandro Riedi.

To była jedyna w swoim rodzaju okazja. (...) Pojechaliśmy do Dubaju i trenowaliśmy z najlepszym zawodnikiem wszech czasów. Byłem bardzo szczęśliwy. (...) Wiele się nauczyłem od Rogera, a treningi były naprawdę fajne. Dał mi kilka świetnych rad, jak dbać o ciało i o mentalną stronę gry

Leandro Riedi, niedługo po zakończeniu obozu Rogera Federera zaczął odnosić pierwsze duże sukcesy na szczeblu juniorskim. Wygrał Australian Open 2020 w grze podwójnej chłopców, a także zajął drugie miejsce w juniorskiej edycji French Open w singlu.

Na portalu tennis365.com czytamy też, że Szwajcar przeszedł na zawodowstwo w 2021 roku, kończąc tamten rok na 693. miejscu w rankingu ATP. W kolejnym udało mu się za to awansować do pierwszej dwusetki. Natomiast w 2023 został sklasyfikowany już na 127. pozycji, a rok później - na 117. miejscu. To jego najlepszy wynik w karierze.

W 2024 roku doznał kontuzji kolana, przez którą przedwcześnie zakończył sezon. Przeszedł dwie operacje, przez które opuścił też początek obecnej kampanii. Z tego powodu też spadł na 559. miejsce w rankingu ATP. Jednak, jeżeli uda mu się jutro pokonać Kamila Majchrzaka, Riedi ma szansę awansować nawet na 163. pozycję.

Kamil Majchrzak pokonuje w drugiej rundzie Karema Chaczanowa. Historyczne osiągnięcie Polaka na US Open Wojciech Kubik East News

Kamil Majchrzak rywalizował z Karenem Chaczanowem w drugiej rundzie US Open Foto Olimpik AFP

Kamil Majchrzak East News East News