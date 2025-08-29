Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kolejny rywal Majchrzaka w US Open. 359 miejsc różnicy, trenował go sam Federer

Bartosz Nawrocki

Kamil Majchrzak jest już w 1/16 finału US Open. Już jutro (30 sierpnia) zmierzy się ze Szwajcarem Leandro Riedim (435. WTA). W związku z najbliższym oponentem Polaka wiąże się ciekawa historia. Bowiem, trenowała go absolutna legenda tenisa, Roger Federer. Czy Majchrzak ma się kogo obawiać?

Kamil Majchrzak na US Open
Kamil Majchrzak na US OpenSarah StierEast News

Kamil Majchrzak dokonał rzeczy przełomowej, przynajmniej w kontekście swojej kariery. Bowiem, 29-latek awansował nie tylko do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open, ale i wygrał z faworyzowanym tenisistą z pierwszej dziesiątki rankingu ATP. Karen Chaczanow już miał wygraną w garści, jednak Majchrzak nie dał za wygraną. Po ponad 4,5-godzinnym starciu zwycięsko z niego wyszedł Polak, o którym teraz rozpisują się światowe media.

US Open (M)
1/32 finału
28.08.2025
18:30
Zakończony
Wszystko o meczu

Nie ma się co dziwić, bowiem Kamil Majchrzak odniósł swoje pierwsze w karierze zwycięstwo nie tylko nad tenisistą z pierwszej dziesiątki rankingu, ale również nad samym Rosjaninem. Tym bardziej, że całkiem niedawno już się spotkali. W 1/8 finału Wimbledonu Chaczanow z łatwością odprawił z kwitkiem Polaka, wygrywając 3:0.

Wimbledon (M)
1/8 finału
06.07.2025
12:00
Zakończony
Wszystko o meczu

Oto kolejny rywal Majchrzaka. Sensacyjne zwycięstwo z tenisistą z pierwszej dwudziestki rankingu ATP

Już jutro, nie wcześniej niż o godz. Kamil Majchrzak stoczy kolejny pojedynek na tegorocznym US Open. Jego rywalem będzie Szwajcar Leandro Riedi (435. WTA). Tenisistów dzieli w rankingu ATP, na chwilę obecną, aż 359 pozycji. Faworyt jest więc wyraźny, jednak, patrząc na to, z kim Riedi wygrał, kwestia ta może wywoływać dyskusje.

Najpierw Szwajcar pokonał 66. rakietę rankingu ATP, Pedro Martineza. Następnie, po nieco bardziej zaciętej walce pokonał 19. zawodnika rankingu, Argentyńczyka Francisco Cerundolo 3:2 (3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2). Zatem, Leandro Riedi w starciu z Kamilem Majchrzakiem na pewno nie będzie bez szans. Ciekawa jest również jego przeszłość.

Zobacz również:

Tomasz Wiktorowski i Naomi Osaka
US Open

Wychodzi na jaw, jaki naprawdę jest Wiktorowski. Osaka nie zamierzała tego ukrywać

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

Rywal Majchrzaka trenował pod okiem Rogera Federera

Leandro Riedi to 23-letni tenisista, który nie wywodzi się ze sportowej rodziny. Kiedy w czasach młodości poszedł z tatą na kort, od razu ta dyscyplina przypadła mu do gustu.

- Nikt nie interesował się tenisem. Mój tata grał tylko dla przyjemności, mniej więcej raz w miesiącu. Kiedyś rozgrywał mecze klubowe w Szwajcarii. Zabrał mnie kiedyś ze sobą na kort i bardzo mi się to podobało - mówił Riedi w rozmowie z portalem ATPTour.com w 2024 roku.

Portal tennis365.com poświęcił artykuł dla szwajcarskiego tenisisty. Okazuje się, że zawodnik, który jest pewnego rodzaju objawieniem tegorocznego US Open szlifował swoje umiejętności pod okiem legendy. Chodzi o Rogera Federera, na którego obozie treningowym w Dubaju obecny był właśnie Leandro Riedi.

To była jedyna w swoim rodzaju okazja. (...) Pojechaliśmy do Dubaju i trenowaliśmy z najlepszym zawodnikiem wszech czasów. Byłem bardzo szczęśliwy. (...) Wiele się nauczyłem od Rogera, a treningi były naprawdę fajne. Dał mi kilka świetnych rad, jak dbać o ciało i o mentalną stronę gry
mówił Riedi portalowi itftennis.com w 2020 roku

Zobacz również:

COco Gauff przechodziła duży kryzys mentalny w starciu z Donną Vekić
US Open

Pokazali Gauff, drżały ręce, płakała. Finał o starcie z Polką nastąpił po 99 minutach

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Leandro Riedi, niedługo po zakończeniu obozu Rogera Federera zaczął odnosić pierwsze duże sukcesy na szczeblu juniorskim. Wygrał Australian Open 2020 w grze podwójnej chłopców, a także zajął drugie miejsce w juniorskiej edycji French Open w singlu.

    Na portalu tennis365.com czytamy też, że Szwajcar przeszedł na zawodowstwo w 2021 roku, kończąc tamten rok na 693. miejscu w rankingu ATP. W kolejnym udało mu się za to awansować do pierwszej dwusetki. Natomiast w 2023 został sklasyfikowany już na 127. pozycji, a rok później - na 117. miejscu. To jego najlepszy wynik w karierze.

    W 2024 roku doznał kontuzji kolana, przez którą przedwcześnie zakończył sezon. Przeszedł dwie operacje, przez które opuścił też początek obecnej kampanii. Z tego powodu też spadł na 559. miejsce w rankingu ATP. Jednak, jeżeli uda mu się jutro pokonać Kamila Majchrzaka, Riedi ma szansę awansować nawet na 163. pozycję.

    Zawodowy tenisista w niebieskiej koszulce i białej czapce odbija piłkę rakietą na tle dużego logo US Open.
    Kamil Majchrzak pokonuje w drugiej rundzie Karema Chaczanowa. Historyczne osiągnięcie Polaka na US OpenWojciech KubikEast News
    Tenisista w niebieskiej koszulce i białej czapce uderza piłkę tenisową z backhandu na korcie, w tle widoczne logo turnieju US Open.
    Kamil Majchrzak rywalizował z Karenem Chaczanowem w drugiej rundzie US OpenFoto OlimpikAFP
    Kamil Majchrzak
    Kamil MajchrzakEast NewsEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja