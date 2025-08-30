Kamil Majchrzak zwyciężył z Rosjaninem. Potem padły słowa o hipokryzji

Kamil Majchrzak wrócił do tenisa po długim zawieszeniu spowodowanym pozytywnym testem dopingowym. Podobnie, jak w przypadku Igi Świątek i Jannika Sinnera, wykryte ilości były absolutnie minimalne, ale zawodnik nie miał takiego szczęścia, jak liderzy rankingu. Wtedy był również odsądzany od czci i wiary i do dziś wspomina ten czas jako bardzo trudny.

Kamil Majchrzak pokonał Karena Chaczanowa

Karen Chaczanow to aktualny numer 9 rankingu ATP. Rosjanin był faworytem w walce o III rundę US Open i miał na rakiecie parę piłek meczowych w spotkaniu z Majchrzakiem. Ostatecznie wynik ułożył się po myśli Polaka, który wygrał 2:6, 6:7, 6:4, 7:5, 7:6. Po wszystkim znów zaczęto zachwycać się talentem polskiego tenisisty, który już na Wimbledonie pokazał, że stać go na bardzo dobre wyniki - dotarł wtedy do IV rundy.

Od razu pojawiły się gratulacje ze wszystkich stron. Teraz przed Majchrzakiem kolejny pojedynek. Na jego drodze stanie Szwajcar Leandro Riedi, który w drugiej rundzie wyeliminował w pięciosetowym boju Francisco Cerundolo rozstawionego z numerem 19. Riedi to kwalifikant, który pokazał jednak, że chce walczyć, a trenować miał go sam Roger Federer.

Kamil Majchrzak wygrał. Jego były trener zabrał głos

Głos po zwycięstwie Majchrzaka postanowił zabrać jego były trener. Przypomniał on czasy, gdy Polak został zawieszony i to, co wówczas się wokół niego działo. Nie szczędził ostrych słów pod adresem osób, które teraz chwalą polskiego zawodnika.

"Towarzyszyłem Kamilowi w jego najczarniejszych chwilach i wiem, jak wiele to dla niego znaczy. Uśmiecham się na myśl o hipokryzji, widząc, jak wielu ludzi, trenerów, dziennikarzy, a nawet sędziów, teraz świętuje jego sukces, po tym jak go skreślili!" - napisał Marcel du Coudray.

Kamil Majchrzak na US Open Sarah Stier East News

Kamil Majchrzak rywalizował z Karenem Chaczanowem w drugiej rundzie US Open Foto Olimpik AFP