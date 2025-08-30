Kamil Majchrzak zwyciężył, a potem wybuchła afera. Znamy zakończenie

Majchrzak szybko stał się bohaterem mediów nie tylko polskich, ale również zagranicznych w związku z kwestią jego czapki. Polski tenisista był jednak pokazywany w samych superlatywach. Kiedy tylko dowiedział się o sprawie, uruchomił internet i postanowił znaleźć poszkodowane dziecko. Ostatecznie mu się to udało.

Kamil Majchrzak bohaterem "afery czapeczkowej"

Majchrzak stał się nieomal herosem po diabelnie trudnym meczu z Karenem Chaczanowem. Polak pokonał znajdującego się w pierwszej dziesiątce rankingu ATP Rosjanina, broniąc wcześniej piłek meczowych. Nic dziwnego, że kibice chcieli później móc się z nim spotkać, a najlepiej zdobyć jakiś związany z nim gadżet.

To właśnie niedługo po meczu doszło do zdarzeń, które zapoczątkowały tzw. "aferę czapeczkową". Majchrzak chciał wręczyć swoją czapkę z daszkiem znajdującemu się na trybunach chłopcu, jednak okazało się, że ta trafiła do stojącego obok dorosłego Polaka. Mężczyzna został szybko namierzony przez internautów i musiał zmierzyć się z falą krytyki wymierzoną w swoją stronę.

Kamil Majchrzak spotkał się z chłopcem

Kiedy Majchrzak dowiedział się o tym, co zaszło na trybunach i jak szybko stało się to jednym z ważniejszych tematów związanych z jego osobą po zwycięstwie, postanowił zareagować. Zwrócił się do internautów, by ci pomogli mu w odnalezieniu chłopca. Udało mu się to niezwykle szybko.

Już w sobotę, na niedługo po rozgrzewce, Majchrzakowi udało się spotkać małego fana tenisa i jego rodzinę. Wręczył mu nie tylko czapkę, ale również cały zestaw gadżetów, a poza tym spędził chwilę na rozmowie z nim i zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie. "Dziś po rozgrzewce miałem miłe spotkanie. Poznajecie?" - pytał Majchrzak, prezentując nagranie. Wszystko dobre, co się dobrze kończy.

Kamil Majchrzak odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo nad Karenem Chaczanowem, ale w jakim stylu! O Polaku zrobiło się bardzo głośno Photo by SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Kamil Majchrzak rywalizował z Karenem Chaczanowem w drugiej rundzie US Open Foto Olimpik AFP