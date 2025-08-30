Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kamil Majchrzak zwyciężył, a potem wybuchła afera. Znamy zakończenie

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Kamil Majchrzak stał się, chcąc nie chcąc, jednym z w pewien sposób poszkodowanych w tzw. aferze czapeczkowej. Polski tenisista po wygranym na US Open meczu z Karenem Chaczanowem chciał oddać swoją czapkę z daszkiem stojącemu na trybunach chłopcu, ta jednak została zabrana dziecku przez dorosłego mężczyznę. Akcja miała jednak szczęśliwe zakończenie. Majchrzak odnalazł chłopca z trybun i spotkał się z nim po rozgrzewce.

Kamil Majchrzak
Kamil MajchrzakGLYN KIRKAFP

Majchrzak szybko stał się bohaterem mediów nie tylko polskich, ale również zagranicznych w związku z kwestią jego czapki. Polski tenisista był jednak pokazywany w samych superlatywach. Kiedy tylko dowiedział się o sprawie, uruchomił internet i postanowił znaleźć poszkodowane dziecko. Ostatecznie mu się to udało.

Kamil Majchrzak bohaterem "afery czapeczkowej"

Majchrzak stał się nieomal herosem po diabelnie trudnym meczu z Karenem Chaczanowem. Polak pokonał znajdującego się w pierwszej dziesiątce rankingu ATP Rosjanina, broniąc wcześniej piłek meczowych. Nic dziwnego, że kibice chcieli później móc się z nim spotkać, a najlepiej zdobyć jakiś związany z nim gadżet.

Kamil Majchrzak - Sebastian Korda. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

To właśnie niedługo po meczu doszło do zdarzeń, które zapoczątkowały tzw. "aferę czapeczkową". Majchrzak chciał wręczyć swoją czapkę z daszkiem znajdującemu się na trybunach chłopcu, jednak okazało się, że ta trafiła do stojącego obok dorosłego Polaka. Mężczyzna został szybko namierzony przez internautów i musiał zmierzyć się z falą krytyki wymierzoną w swoją stronę.

Kamil Majchrzak spotkał się z chłopcem

Kiedy Majchrzak dowiedział się o tym, co zaszło na trybunach i jak szybko stało się to jednym z ważniejszych tematów związanych z jego osobą po zwycięstwie, postanowił zareagować. Zwrócił się do internautów, by ci pomogli mu w odnalezieniu chłopca. Udało mu się to niezwykle szybko.

Już w sobotę, na niedługo po rozgrzewce, Majchrzakowi udało się spotkać małego fana tenisa i jego rodzinę. Wręczył mu nie tylko czapkę, ale również cały zestaw gadżetów, a poza tym spędził chwilę na rozmowie z nim i zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie. "Dziś po rozgrzewce miałem miłe spotkanie. Poznajecie?" - pytał Majchrzak, prezentując nagranie. Wszystko dobre, co się dobrze kończy.

Zobacz również:

Kamil Majchrzak
US Open

Majchrzak reaguje na skandal po meczu. Poszukiwania na własną rękę

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Dwóch tenisistów na korcie, jeden w niebieskiej koszulce patrzy poważnie, drugi w zielonej koszulce na powiększonym fragmencie obrazu krzyczy z uniesionymi ramionami, obaj w sportowych strojach i czapkach.
Kamil Majchrzak odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo nad Karenem Chaczanowem, ale w jakim stylu! O Polaku zrobiło się bardzo głośnoPhoto by SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Tenisista w niebieskiej koszulce i białej czapce uderza piłkę tenisową z backhandu na korcie, w tle widoczne logo turnieju US Open.
Kamil Majchrzak rywalizował z Karenem Chaczanowem w drugiej rundzie US OpenFoto OlimpikAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja