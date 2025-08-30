Kamil Majchrzak zwyciężył, a potem wybuchła afera. Znamy zakończenie
Kamil Majchrzak stał się, chcąc nie chcąc, jednym z w pewien sposób poszkodowanych w tzw. aferze czapeczkowej. Polski tenisista po wygranym na US Open meczu z Karenem Chaczanowem chciał oddać swoją czapkę z daszkiem stojącemu na trybunach chłopcu, ta jednak została zabrana dziecku przez dorosłego mężczyznę. Akcja miała jednak szczęśliwe zakończenie. Majchrzak odnalazł chłopca z trybun i spotkał się z nim po rozgrzewce.
Majchrzak szybko stał się bohaterem mediów nie tylko polskich, ale również zagranicznych w związku z kwestią jego czapki. Polski tenisista był jednak pokazywany w samych superlatywach. Kiedy tylko dowiedział się o sprawie, uruchomił internet i postanowił znaleźć poszkodowane dziecko. Ostatecznie mu się to udało.
Kamil Majchrzak bohaterem "afery czapeczkowej"
Majchrzak stał się nieomal herosem po diabelnie trudnym meczu z Karenem Chaczanowem. Polak pokonał znajdującego się w pierwszej dziesiątce rankingu ATP Rosjanina, broniąc wcześniej piłek meczowych. Nic dziwnego, że kibice chcieli później móc się z nim spotkać, a najlepiej zdobyć jakiś związany z nim gadżet.
To właśnie niedługo po meczu doszło do zdarzeń, które zapoczątkowały tzw. "aferę czapeczkową". Majchrzak chciał wręczyć swoją czapkę z daszkiem znajdującemu się na trybunach chłopcu, jednak okazało się, że ta trafiła do stojącego obok dorosłego Polaka. Mężczyzna został szybko namierzony przez internautów i musiał zmierzyć się z falą krytyki wymierzoną w swoją stronę.
Kamil Majchrzak spotkał się z chłopcem
Kiedy Majchrzak dowiedział się o tym, co zaszło na trybunach i jak szybko stało się to jednym z ważniejszych tematów związanych z jego osobą po zwycięstwie, postanowił zareagować. Zwrócił się do internautów, by ci pomogli mu w odnalezieniu chłopca. Udało mu się to niezwykle szybko.
Już w sobotę, na niedługo po rozgrzewce, Majchrzakowi udało się spotkać małego fana tenisa i jego rodzinę. Wręczył mu nie tylko czapkę, ale również cały zestaw gadżetów, a poza tym spędził chwilę na rozmowie z nim i zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie. "Dziś po rozgrzewce miałem miłe spotkanie. Poznajecie?" - pytał Majchrzak, prezentując nagranie. Wszystko dobre, co się dobrze kończy.