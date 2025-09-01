To znów mógł być turniej Kamila Majchrzaka, który w tym roku wszedł na najwyższy poziom w karierze. Już wiadomo, że po latach, gdy naszym numerem jeden w męskim singlu był Hubert Hurkacz, teraz to miano przechodzi na piotrkowianina.

Kamil Majchrzak: W dalszym ciągu marzę i celuję w Puchar Davisa

"Hubi" od miesięcy boryka się z problemami ze zdrowiem, a podopieczny trenera Christophera Kasa po trwającym US Open awansuje do szóstej dziesiątki w rankingu ATP. A mogło być jeszcze piękniej, jednak w meczu trzeciej rundy z Leandro Riedim Majchrzak musiał skreczować już w pierwszym secie. Przegrał z kontuzją, która uniemożliwiła mu kontynuowanie boju ze szwajcarską rewelacją turnieju. Majchrzak przekazał kibicom, że nabawił się bolesnej kontuzji naderwania mięśnia międzyżebrowego.

Nasz wyśmienity tenisista pokazał, że profesjonalistą jest nie tylko na korcie. Gdy na nowojorskim lotnisku już siedział w samolocie, odezwał się do dziennikarza Interii z propozycją rozmowy, mając dosłownie kilka minut. Przed wszystkim dopytałem, czy przeszedł już nieco bardziej pogłębione badania. A przynajmniej czy wie coś więcej, co jest w stanie przekazać?

- Poza tym, że jest naderwany mięsień międzyżebrowy, nic więcej nie mam. Taka jest aktualna diagnoza. Przede mną czas na rehabilitację. Właśnie wyruszam do Polski, gdzie z fizjoterapeutą ustalimy kolejne działania, żeby to wszystko trwało jak najkrócej. w każdym razie fizjoterapeuci z ATP szacują na mniej więcej pod trzy tygodnie moją absencję od tenisa - przekazał mi Kamil Majchrzak.

Ten rodzaj kontuzji, może niespecjalnie ciężkiej, jest jednak dość niefortunny. Czy zatem mówimy o całkowitej absencji od aktywności treningowej?

Na razie na pewno muszą na kilka dni wyłączyć się z jakiejkolwiek aktywności. I zobaczyć jak to się będzie rozwijało, jak to się będzie goiło. Na razie jeszcze w dalszym ciągu marzę i celuję w Puchar Davisa, choć to nie będzie łatwe, ale zobaczymy. Rokowania są trudne, w sensie żeby zdążyć, ale będę o to walczył i zobaczymy. Jednak jeszcze nic bardziej konkretnie nie ustalałem, bo przede mną kilka dni przymusowej absencji

Wróciliśmy oczywiście do meczu z Chaczanowem, bo rewanż za Wimbledon, który dokonał się na wielkoszlemowym "hardzie", miał niezwykle słodki smak. Premierowa wygrana nad Rosjaninem to jedno, ale jeszcze ważniejsze dla notowań i rozpoznawalności Polaka było to, że dosłownie wrócił ze sportowych zaświatów. Przegrywał mecz 0-2 w setach, bronił piłek meczowych, a mimo to w dramatycznych okolicznościach wyrwał wygraną po super tie-breaku.

- Dla mnie na pewno, pod wieloma względami, był to wyjątkowy mecz. Pierwszy raz w singlu wróciłem w 0-2 w setach. Obroniłem kilka meczowych i tak naprawdę wygrałem taki piąty set, jakich za wiele się nie wygrywa. Wiele się mogło złożyć, bym ten mecz przegrał i nie było do tego daleko, ale cieszę się, że wytrzymałem fizycznie, mentalnie oraz psychicznie i obroniłem wszystkie piłki meczowe. I naprawdę w pewnym momencie grałem supertenis. Pokazałem sobie, że mogę nie tylko rywalizować z najlepszymi na świecie, ale również z nimi wygrywać. I to nie tylko na US Open, ale też w Winston Salem, czy na Wimbledonie. Więc cieszę się, że to wszystko się tak rozwija. I wierzę, że ten mały step-back tak naprawdę nic nie zmieni, a wrócę jeszcze silniejszy i mocniejszy, bo motywacji mam sporo - szczegółowo odniósł się nasz tenisista.

Majchrzak o aferze: Kamery nie wybaczają. Mam nadzieję, że dzieciak przeżył fajny dzień

Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że lawinowy skok popularności Majchrzakowi zapewniły wydarzenia, których Polak nawet nie dojrzał. Gdy jednak wybuchła afera po tym, jak zidentyfikowany polski biznesmen wyrwał czapeczkę, którą sportowiec przekazywał do rąk małoletniego kibica, zachował się jak człowiek wielkie klasy. Zaapelował z prośbą, by dotrzeć do chłopca i odpowiednio wynagrodzić mu tę stratę, a filmiki z jedną i drugą historią osiągały wielomilionowe zasięgi. O niebywałej sprawie, która pokazuje też moc dzisiejszego internetu, rozpisują się media na całym świecie.

Zapytałem Majchrzaka, czy temu dorosłemu mężczyźnie, który już został potężnie napiętnowany i z pewnością płaci cenę za takie zachowanie, chciałby coś powiedzieć.

- Przede wszystkim myślę, że dzieciak przeżył bardzo fajny dzień. Oczywiście cała sytuacja jest niefajna, natomiast myślę, że finalnie wyszło dobrze. Mam nadzieję, że dzieciak doświadczył super dnia nie tylko z powodu spotkania ze mną i ponownego wręczenia czapeczki plus koszulki, ale także mógł oglądać najlepszych na świecie zawodników i zbierać podpisy. Wydaje mi się, że to była słuszna rzecz do zrobienia i tyle. Ale nie chcę tu... Mecz z Karenem był wyjątkowo emocjonalny podejrzewam dla wszystkich. Niestety kamery nie wybaczają i niestety wyglądało to tak, jak wyglądało - odpowiedział tenisista.

