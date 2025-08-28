Jest werdykt po wymęczonym zwycięstwie Świątek. Kilka słów prawdy

Na start ostatniego Wielkiego Szlema w tym sezonie Iga Świątek kompletnie rozbiła Kolumbijkę Emilianę Arango 6:1, 6:2. W drugiej rundzie nasza reprezentantka trafiła na Suzan Lamens, która również była skazywana na pożarcie przez wiceliderkę rankingu WTA. I po pierwszym secie każdy kibic i ekspert mógł przypuszczać, że czwartkowe spotkanie nie potrwa zbyt długo.

Świątek pozwoliła ugrać Holenderce tylko jednego gema. I kiedy druga partia miała być tylko formalnością, wtedy przeciwniczka nagle nabrała wiatru w żagle. Ku zaskoczeniu wszystkich, Lamens odrobiła straty. Zwyciężyła 6:4 i doprowadziła do trzeciego seta. W nim gra również była wyrównana, jednak finalnie to Polka cieszyła się z triumfu 6:1, 4:6, 6:4 i awansu do trzeciej rundy. Zraz po ostatniej akcji głos w mediach społecznościowych zabrali eksperci.

Oto opinie po meczu Świątek z Lamens. Eksperci zabrali głos

"Iga 6:1, 4:6, 6:4 z Lamens. Ten mecz to zimny prysznic, ale nie dla Igi, bo ona ma w sobie dużo pokory. Bardziej na rozgrzane głowy, w tym moją Brawo dla Igi, że trudnym momencie potrafiła zachować spokój i opanować sytuację. Brawo też dla Lamens, zagrała z imponującą odwagą" - pisze Michał Chojecki.

"Zgadzam się z tym, co na koniec meczu powiedział Lech Sidor - te ciężary, które dziś dźwigała Iga Świątek (6:1, 4:6, 6:4 z Lamens) mogą dać jej siłę na kolejne rundy" - ocenia Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

"Koniec! To nie był spacerek (od drugiego seta raczej jazda rollercoasterem), ale mamy 3. rundę! Brawo!" - dodaje Tomasz Moczerniuk z "Przeglądu Sportowego".

"Można było się zmierzyć z presją, oczekiwaniami i samą sobą. Bo to, że Lamens nas podłączy pod większe emocje, to się nie spodziewałem. To nie był dobry mecz w drugim secie. Test będzie z Anną Kalińską" - czytamy na profilu Huberta Błaszczyka.

"Iga Świątek wywalczyła awans do trzeciej rundy US Open! Nie było łatwo, momentami bardzo ciężko, ale liczy się tylko to, kto wygrał ostatnią piłkę tego meczu. Były problemy w drugiej rundzie Wimbledonu z Caty McNally, były problemy w drugiej rundzie US Open z Suzan Lamens. Oby zakończenie turnieju było podobne" - podsumował Szymon Przybysz.

"Szarpany był to mecz w wykonaniu Igi Świątek, ale Polka wygrała go 6:1 4:6 6:4 i awansowała do trzeciej rundy US Open. Suzan Lamens, która mocno przeciwstawiła się wiceliderce rankingu, może zejść z kortu z podniesioną głową, bo zagrała dziś naprawdę dobre spotkanie" - pisze Daniel Topczewski.

Iga Świątek zagra z Suzan Lamens o trzecią rundę US Open Sarah Stier AFP

Iga Świątek w trakcie US Open 2025 TIMOTHY A. CLARY AFP

Iga Świątek rywalizowała z Emilianą Arango o awans do drugiej rundy US Open JASON WHITMAN AFP