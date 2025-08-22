I jest polskie zwycięstwo na US Open. Nocna deklasacja w 68 minut. Rozstawiona za burtą

Słodko-gorzki okazał się dla nas kolejny dzień eliminacji US Open. Jako pierwsza do walki wyszła Maja Chwalińska, która zmierzyła się z Janice Tjen. Panie stoczyły zaciętą walkę, każda partia rozstrzygała się dopiero w samej końcówce. Ostatecznie triumfowała jednak faworyzowana zawodniczka z Indonezji - 7:5, 7:5. Z perspektywy naszej reprezentantki szkoda zwłaszcza niewykorzystanej szansy w pierwszej odsłonie, kiedy to przyjaciółka Igi Świątek prowadziła 5:3, a w dziesiątym gemie posiadała setbole. Później sytuacja potoczyła się jednak po myśli rywalki. I w związku z tym to Tjen powalczy w decydującej fazie kwalifikacji.

W trzeciej rundzie eliminacji znalazła się także Linda Klimovicova. 21-latka, która od ubiegłego roku występuje w naszych barwach, zmierzyła się po godz. 1:00 czasu polskiego z rozstawioną z "25" Jessiką Ponchet. Obie panie dzieli 59 lokat w rankingu na korzyść Francuzki. Mimo to przedmeczowe szanse stały na wyrównanym poziomie. Nasza reprezentantka, po pokonaniu na otwarcie zmagań Aliny Korniejewej, zdołała pójść za ciosem i pokazała, że miejsce w zestawieniu nie gra.

US Open: Linda Klimovicova awansowała do trzeciej rundy eliminacji

Mecz rozpoczął się od serwisu Ponchet. Nasza tenisistka od razu polowała na przełamanie, wygrała pierwsze dwa punkty. Później gem potoczył się jednak po myśli przeciwniczki. Dzięki temu to Jessika wyszła na prowadzenie 1:0. W następnych minutach panie kontrolowały swoje rozdania. Ta sytuacja uległa zmianie dopiero w trakcie piątego gema, kiedy to Klimovicova doczekała się premierowych okazji na przełamanie. Wykorzystała ostatnią z dwóch szans i po raz pierwszy w meczu objęła prowadzenie.

Francuzka znalazła się pod dużą presją. Linda chciała iść za ciosem, także przy kolejnym serwisie szukała breaka. Wówczas Ponchet zdołała skutecznie wyjść ze stanu 15-30. Mimo to Polce udało się uzyskać jeszcze jedno przełamanie w tym secie. Miało to miejsce podczas dziewiątego rozdania, gdy Jessika broniła się przed przegraną w partii. Klimovicova zgarnęła rzy punkty z rzędu od stanu 15-30 i zagwarantowała sobie wygraną w premierowej odsłonie 6:3.

Drugą część pojedynku rozpoczynała Linda. W trzecim gemie pojawiły się pierwsze problemy po stronie naszej reprezentantki. Chociaż prowadziła 40-0 przy własnym podaniu, to dopuściła Francuzkę do break pointa. Na szczęście 21-latka wciąż pozostała z kompletem utrzymanych serwisów. Kluczowy moment dla losów drugiej partii nastał w trakcie szóstego rozdania. To wtedy Klimovicova wywalczyła przełamanie do zera i na dobre przejęła kontrolę nad wydarzeniami.

Polka walczyła o zakończenie spotkania już w trakcie ósmego rozdania, miała 30-15 przy podaniu rywalki, ale wtedy Ponchet przedłużyła jeszcze swoje nadzieje na wygraną. Kolejny gem, już przy serwisie naszej reprezentantki, nie pozostawił już jednak złudzeń. Ostatecznie Linda triumfowała 6:3, 6:3 w zaledwie 68 minut, kończąc spotkanie bez utraty podania. W decydującej rundzie eliminacji US Open spotka się z rozstawioną z "12" Darją Semenistają. Początek meczu nie przed godz. 20:00 czasu polskiego. Jeśli Klimovicova wygra ten pojedynek, wówczas pierwszy raz w karierze zamelduje się w głównej drabince na wielkoszlemowej imprezie podczas zawodowej rywalizacji.

Linda Klimovicova Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Linda Klimovicova Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Linda Klimovicova Robert Prange East News