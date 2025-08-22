Gauff zmierzyła się z Williams. Triumf 45-latki po zaciętej końcówce na Arthur Ashe Stadium
Tegoroczny US Open różni się od poprzednich edycji. Jeszcze przed startem głównej singlowej rywalizacji zakończyły się zmagania mikstów. Dwudniowy turniej gry mieszanej odbył się podczas specjalnego tygodnia dla fanów. Dobę po finale tych rozgrywek zorganizowano wieczór gwiazd. W ramach atrakcji dla fanów zaplanowano kilka spotkań. W jednym z nich zmierzyły się Coco Gauff i Venus Williams. Po zaciętej końcówce lepsza okazała się 45-latka.
Organizatorzy US Open zagwarantowali w tym roku fanom mnóstwo atrakcji przed startem głównej rywalizacji w singlu. W czasie, gdy rozgrywano eliminacje, odbył się m.in. turniej miksta. Przeprowadzono go wg specjalnej formuły, dzięki czemu mogła w nim wziąć udział Iga Świątek. Polka i grający z nią Casper Ruud zajęli drugie miejsce wśród 16 zespołów. Przegrali dopiero w finale - po super tie-breaku ulegli broniącej tytułu parze - Sara Errani/Andrea Vavassori.
Na tym nie skończyły się atrakcje dla kibiców przed niedzielnym startem głównych rozgrywek w grze pojedynczej. W nocy z czwartku na piątek czasu polskiego odbył się tzw. wieczór gwiazd. Było to zestawienie tenisistów z różnych pokoleń. Podczas sesji wieczornej na Arthur Ashe Stadium zaplanowano cztery spotkania, każde z nich rozegrano w formule super tie-breaka - czyli do 10 wygranych punktów, z zachowaniem dwóch "oczek" różnicy.
US Open: Pokazowy mikst z udziałem Coco Gauff i Venus Williams
Na otwarcie wyznaczono miksta z udziałem Coco Gauff i Venus Williams. Triumfatorka US Open 2023 w grze pojedynczej zagrała w duecie z Andre Agassim. Z kolei 45-latka wystąpiła u boku Johna McEnroe. Pojedynek miał charakter zabawowy. Podczas meczu można było dostrzec sporo interakcji pomiędzy uczestnikami spotkania. Po 15 minutach rywalizacji lepsi okazali się Williams i McEnroe. Po zaciętej końcówce triumfowali 12-10.
Później odbyła się mała "dogrywka". Na korcie pojawiła się Alex Morgan - wybitna reprezentantka Stanów Zjednoczonych w piłce nożnej, która w zeszłym roku zakończyła sportową karierę. 36-latka zastąpiła Agassiego i w zespole z Gauff miała okazję rozegrać kilka wymian.
W dalszej fazie wydarzenia odbyły się jeszcze trzy potyczki. Najpierw Joao Fonseca i Juan Martin Del Potro pokonali parę Alex Michelsen/Andy Roddick 11-9. Później Elina Switolina i jej mąż Gael Monfils mieli okazję zmierzyć się z włoskim teamem - Flavio Pennetta/Flavio Cobolli. Triumfował ukraińsko-francuski duet - 14-12. Na koniec odbyła się kolejna rozgrywka złożona z Amerykanów. Dana Mathewson i Jack Sock ulegli Bethanie Mattek-Sands oraz Casey'owi Tazlaffowi 8-10.
Na dzisiaj, oprócz standardowych treningów zawodników, zaplanowano wyłącznie decydujące spotkania eliminacji. O awans do głównej drabinki zmagań powalczy m.in. Linda Klimovicova. Nasza reprezentantka pokonała w nocy Jessikę Ponchet i w trzeciej rundzie kwalifikacji zmierzy się z Darją Semenistają. Jeśli 21-latka wygra z Łotyszką, wówczas po raz pierwszy w karierze zamelduje się w głównej drabince wielkoszlemowej imprezy na poziomie zawodowym.
Docelowa rywalizacja w Nowym Jorku wystartuje 24 sierpnia i potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.