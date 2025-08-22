Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gauff zmierzyła się z Williams. Triumf 45-latki po zaciętej końcówce na Arthur Ashe Stadium

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Tegoroczny US Open różni się od poprzednich edycji. Jeszcze przed startem głównej singlowej rywalizacji zakończyły się zmagania mikstów. Dwudniowy turniej gry mieszanej odbył się podczas specjalnego tygodnia dla fanów. Dobę po finale tych rozgrywek zorganizowano wieczór gwiazd. W ramach atrakcji dla fanów zaplanowano kilka spotkań. W jednym z nich zmierzyły się Coco Gauff i Venus Williams. Po zaciętej końcówce lepsza okazała się 45-latka.

Venus Williams i Coco Gauff uczestniczyły w rozgrywkach dla gwiazd przed US Open
Venus Williams i Coco Gauff uczestniczyły w rozgrywkach dla gwiazd przed US OpenAL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Organizatorzy US Open zagwarantowali w tym roku fanom mnóstwo atrakcji przed startem głównej rywalizacji w singlu. W czasie, gdy rozgrywano eliminacje, odbył się m.in. turniej miksta. Przeprowadzono go wg specjalnej formuły, dzięki czemu mogła w nim wziąć udział Iga Świątek. Polka i grający z nią Casper Ruud zajęli drugie miejsce wśród 16 zespołów. Przegrali dopiero w finale - po super tie-breaku ulegli broniącej tytułu parze - Sara Errani/Andrea Vavassori.

Zobacz również:

Aryna Sabalenka
US Open

Sabalenka już po pierwszym starciu na US Open. 60 minut walki z Pegulą i koniec

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

    Na tym nie skończyły się atrakcje dla kibiców przed niedzielnym startem głównych rozgrywek w grze pojedynczej. W nocy z czwartku na piątek czasu polskiego odbył się tzw. wieczór gwiazd. Było to zestawienie tenisistów z różnych pokoleń. Podczas sesji wieczornej na Arthur Ashe Stadium zaplanowano cztery spotkania, każde z nich rozegrano w formule super tie-breaka - czyli do 10 wygranych punktów, z zachowaniem dwóch "oczek" różnicy.

    Zobacz również:

    Linda Klimovicova awansowała do decydującej rundy eliminacji US Open
    US Open

    I jest polskie zwycięstwo na US Open. Nocna deklasacja w 68 minut. Rozstawiona za burtą

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      US Open: Pokazowy mikst z udziałem Coco Gauff i Venus Williams

      Na otwarcie wyznaczono miksta z udziałem Coco Gauff i Venus Williams. Triumfatorka US Open 2023 w grze pojedynczej zagrała w duecie z Andre Agassim. Z kolei 45-latka wystąpiła u boku Johna McEnroe. Pojedynek miał charakter zabawowy. Podczas meczu można było dostrzec sporo interakcji pomiędzy uczestnikami spotkania. Po 15 minutach rywalizacji lepsi okazali się Williams i McEnroe. Po zaciętej końcówce triumfowali 12-10.

      Później odbyła się mała "dogrywka". Na korcie pojawiła się Alex Morgan - wybitna reprezentantka Stanów Zjednoczonych w piłce nożnej, która w zeszłym roku zakończyła sportową karierę. 36-latka zastąpiła Agassiego i w zespole z Gauff miała okazję rozegrać kilka wymian.

      Zobacz również:

      Sorana Cirstea awansowała do półfinału WTA 250 w Cleveland
      Tenis

      Niespodzianka u progu US Open. Turniejowa "1" za burtą, triumf niedawnej rywalki Świątek

      Mateusz Stańczyk
      Mateusz Stańczyk

        W dalszej fazie wydarzenia odbyły się jeszcze trzy potyczki. Najpierw Joao Fonseca i Juan Martin Del Potro pokonali parę Alex Michelsen/Andy Roddick 11-9. Później Elina Switolina i jej mąż Gael Monfils mieli okazję zmierzyć się z włoskim teamem - Flavio Pennetta/Flavio Cobolli. Triumfował ukraińsko-francuski duet - 14-12. Na koniec odbyła się kolejna rozgrywka złożona z Amerykanów. Dana Mathewson i Jack Sock ulegli Bethanie Mattek-Sands oraz Casey'owi Tazlaffowi 8-10.

        Na dzisiaj, oprócz standardowych treningów zawodników, zaplanowano wyłącznie decydujące spotkania eliminacji. O awans do głównej drabinki zmagań powalczy m.in. Linda Klimovicova. Nasza reprezentantka pokonała w nocy Jessikę Ponchet i w trzeciej rundzie kwalifikacji zmierzy się z Darją Semenistają. Jeśli 21-latka wygra z Łotyszką, wówczas po raz pierwszy w karierze zamelduje się w głównej drabince wielkoszlemowej imprezy na poziomie zawodowym.

        Docelowa rywalizacja w Nowym Jorku wystartuje 24 sierpnia i potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

        Zobacz również:

        Victoria Mboko
        US Open

        Nie Świątek, nie Sabalenka. Ekspert wskazał zaskakującą faworytkę US Open

        Amanda Gawron
        Amanda Gawron
        Kamil Majchrzak - Sebastian Korda. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
        Tenisistka w zielonym topie i czarnych szortach uderzająca piłkę podczas meczu na tle niebieskiego kortu.
        Coco GauffAL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
        Tenisistka w czarnej koszulce i białej czapce z daszkiem stoi na korcie trzymając rakietę tenisową, skupiona podczas meczu, na tle rozmytej publiczności.
        Venus WilliamsScott TaetschAFP
        Steffi Graf i Andre Agassi
        Steffi Graf i Andre AgassiAFP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja