Organizatorzy US Open zagwarantowali w tym roku fanom mnóstwo atrakcji przed startem głównej rywalizacji w singlu. W czasie, gdy rozgrywano eliminacje, odbył się m.in. turniej miksta. Przeprowadzono go wg specjalnej formuły, dzięki czemu mogła w nim wziąć udział Iga Świątek. Polka i grający z nią Casper Ruud zajęli drugie miejsce wśród 16 zespołów. Przegrali dopiero w finale - po super tie-breaku ulegli broniącej tytułu parze - Sara Errani/Andrea Vavassori.

Na tym nie skończyły się atrakcje dla kibiców przed niedzielnym startem głównych rozgrywek w grze pojedynczej. W nocy z czwartku na piątek czasu polskiego odbył się tzw. wieczór gwiazd. Było to zestawienie tenisistów z różnych pokoleń. Podczas sesji wieczornej na Arthur Ashe Stadium zaplanowano cztery spotkania, każde z nich rozegrano w formule super tie-breaka - czyli do 10 wygranych punktów, z zachowaniem dwóch "oczek" różnicy.

US Open: Pokazowy mikst z udziałem Coco Gauff i Venus Williams

Na otwarcie wyznaczono miksta z udziałem Coco Gauff i Venus Williams. Triumfatorka US Open 2023 w grze pojedynczej zagrała w duecie z Andre Agassim. Z kolei 45-latka wystąpiła u boku Johna McEnroe. Pojedynek miał charakter zabawowy. Podczas meczu można było dostrzec sporo interakcji pomiędzy uczestnikami spotkania. Po 15 minutach rywalizacji lepsi okazali się Williams i McEnroe. Po zaciętej końcówce triumfowali 12-10.

Później odbyła się mała "dogrywka". Na korcie pojawiła się Alex Morgan - wybitna reprezentantka Stanów Zjednoczonych w piłce nożnej, która w zeszłym roku zakończyła sportową karierę. 36-latka zastąpiła Agassiego i w zespole z Gauff miała okazję rozegrać kilka wymian.

W dalszej fazie wydarzenia odbyły się jeszcze trzy potyczki. Najpierw Joao Fonseca i Juan Martin Del Potro pokonali parę Alex Michelsen/Andy Roddick 11-9. Później Elina Switolina i jej mąż Gael Monfils mieli okazję zmierzyć się z włoskim teamem - Flavio Pennetta/Flavio Cobolli. Triumfował ukraińsko-francuski duet - 14-12. Na koniec odbyła się kolejna rozgrywka złożona z Amerykanów. Dana Mathewson i Jack Sock ulegli Bethanie Mattek-Sands oraz Casey'owi Tazlaffowi 8-10.

Na dzisiaj, oprócz standardowych treningów zawodników, zaplanowano wyłącznie decydujące spotkania eliminacji. O awans do głównej drabinki zmagań powalczy m.in. Linda Klimovicova. Nasza reprezentantka pokonała w nocy Jessikę Ponchet i w trzeciej rundzie kwalifikacji zmierzy się z Darją Semenistają. Jeśli 21-latka wygra z Łotyszką, wówczas po raz pierwszy w karierze zamelduje się w głównej drabince wielkoszlemowej imprezy na poziomie zawodowym.

Docelowa rywalizacja w Nowym Jorku wystartuje 24 sierpnia i potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

Coco Gauff AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Venus Williams Scott Taetsch AFP

Steffi Graf i Andre Agassi AFP