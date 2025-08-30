Gauff czekała na ruch Osaki. 6:0 i zwrot akcji. Wiktorowski nie mógł uwierzyć

Podczas sobotnich zmagań w Nowym Jorku zaplanowano dokończenie spotkań trzeciej rundy w singlu kobiet. Rywalizacja toczyła się w dolnej części drabinki pań. Jako pierwsza awans do kolejnej fazy wywalczyła sobie dzisiaj Coco Gauff. Amerykanka zmierzyła się z naszą Magdaleną Fręch na Arthur Ashe Stadium. Na początku tenisistka z USA prowadziła 3:0, potem zrobiło się 3:3. Od tego momentu zawodniczka pochodząca z Łodzi ugrała zaledwie jednego gema. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 6:3, 6:1 na korzyść triumfatorki US Open sprzed dwóch lat.

Później 21-latka mogła spokojnie oczekiwać na wyłonienie swojej przeciwniczki w batalii o ćwierćfinał imprezy. O możliwość potyczki z turniejową "3" rywalizowały między sobą Naomi Osaka i Daria Kasatkina. Patrząc na styl obu zawodniczek oraz ostatnią formę, wyraźną faworytką tego starcia była Japonka, mimo że to reprezentantka Australii plasuje się o 6 miejsc wyżej w rankingu WTA. Podczas sobotniej potyczki obu tenisistek na Louis Armstrong Stadium nie zabrakło emocji. Wszystkiemu przyglądał się oczywiście Tomasz Wiktorowski, współpracujący z Azjatką od kilku tygodni.

US Open: Naomi Osaka kontra Daria Kasatkina w trzeciej rundzie

Pierwsza partia układała się idealnie po myśli Osaki. Czterokrotna triumfatorka imprez wielkoszlemowych grała agresywnie i mocą swoich zagrań nie dawała zbytnio szans Kasatkinie. Jedyną szansę na zgarnięcie "oczka" Daria wypracowała sobie w czwartym gemie, przy własnym podaniu. Wtedy to prowadziła 40-30, ale i tak nie zdołała zgarnąć rozdania. Ostatecznie doszło do przełamania. W następnych dwóch rozdaniach Naomi traciła zaledwie po punkcie. Finalnie set zakończył się wynikiem 6:0 po zaledwie 23 minutach gry.

Druga część pojedynku nieoczekiwanie przyniosła zwrot akcji. Japonka straciła kontrolę nad wydarzeniami na korcie. Chociaż miała jedną piłkę na utrzymanie podanie, to nie zdołała jej wykorzystać. Drugi break point przyniósł pierwszego gema w meczu dla reprezentantki Australii. Po zmianie stron Osaka odpowiedziała powrotnym przełamaniem, ale nie nacieszyła się tym faktem zbyt długo. W następnych minutach obserwowaliśmy punktową dominację z perspektywy Kasatkiny. W pewnym momencie zrobiło się już 4:1 dla Darii z podwójnym breakiem.

Wtedy Naomi wzięła się za odrabianie strat. Znów zaczęła dominować, tak jak to miało miejsce w pierwszym secie. Dzięki temu szybko doprowadziła do wyrównania na 4:4. Wydawało się, że to już jest ten moment, w którym Japonka odzyskała kontrolę nad sytuacją na korcie. Nic bardziej mylnego. W dziewiątym gemie wypuściła z rąk prowadzenie 30-15 przy własnym serwisie. Z niedowierzaniem przyglądał się temu wszystkiemu Tomasz Wiktorowski, znajdujący się w boksie Japonki. Doszło do przełamania, po którym Kasatkina przy stanie 5:4 serwowała po doprowadzenie do trzeciej partii. Daria wykonała swoje zadanie za trzecim setbolem.

Trzecia odsłona batalii przebiegała jeszcze inaczej. W drugim gemie reprezentantka Australii obroniła break pointa dla rywalki na 2:0. W trakcie czwartego rozdania Osaka dopięła już jednak swego i uzyskała przełamanie. Daria próbowała natychmiast odpowiedzieć, ale tym razem Naomi oddaliła jedną szansę przeciwniczki przy własnym podaniu i zrobiło się już 4:1 dla Azjatki. Do końca pojedynku obie panie pilnowały już swoich serwisów, co działało na korzyść Osaki, która zbliżała się w ten sposób do końcowego triumfu. Ostatecznie Japonka wygrała mecz 6:0, 4:6, 6:3. Dzięki temu w czwartej rundzie US Open dojdzie do jej hitowego starcia z Coco Gauff.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

Nowa fryzura Alcaraza zaskoczyła Osakę. ‘Myślałam o Beckhamie AP © 2025 Associated Press

Naomi Osaka, US Open 2025 CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH PAP/EPA

Daria Kasatkina Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Naomi Osaka i Tomasz Wiktorowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News