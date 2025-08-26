Fręch zachwyciła na US Open. Tuż po zwycięstwie ujawniła swój sekret. "Postawiłam na to"

W nocy z poniedziałku na wtorek swój start na tegorocznym US Open rozpoczęła Magdalena Fręch. Rozstawiona z numerem 28 Polka na dobry początek trafiła na reprezentującą Australię Talię Gibson. Zawodniczka z początku drugiej setki rankingu WTA udział w nowojorskim turnieju zawdzięcza przyznanej przez organizatorów dzikiej karcie.

Fręch po wyrównanym początku zdołała narzucić swój styl gry rywalce i w piątym gemie pierwszego seta uzyskała przewagę. Od momentu przełamania serwisu Gibson i wyjścia na prowadzenie 3:2 Polka była już nie do zatrzymania, dzięki czemu pierwszą partię zakończyła, triumfując 6:2.

Drugi set wyglądał bardzo podobnie. Fręch kontynuowała świetną passę i bardzo szybko aż dwukrotnie przełamała przeciwniczkę. W tamtym momencie Polka prowadziła już 3:0 i miała za sobą serię ośmiu wygranych gemów z rzędu. Gibson finalnie zdołała przełamać Fręch, lecz na niewiele jej się to zdało. Faworyzowana Polka nie dała się wybić z rytmu i już po pierwszej piłce meczowej zapewniła sobie zwycięstwo 6:2, 6:2.

W drugiej rundzie Polka zmierzy się z Peyton Stearns. Amerykanka na starcie rywalizacji bez większych problemów wyeliminowała Darję Semenistaję. Łotyszka w drodze do drabinki głównej US Open musiała przedrzeć się przez kwalifikację. W decydującym meczu wyrzuciła z dalszej rywalizacji Polkę Lindę Klimovicovą. Jeżeli Fręch poradzi sobie z reprezentantką gospodarzy, to już w trzeciej rundzie może zagrać przeciwko jednej z faworytek do zwycięstwa w całym turnieju - Coco Gauff.

Fręch wyrównała swój najlepszy wynik w Nowym Jorku. Po spotkaniu zwróciła uwagę na jedną rzecz

Zwycięstwem z Gibson Fręch wyrównała swój najlepszy rezultat w historii startów na US Open. Polka w 2023 roku również dotarła do drugiej rundy, gdzie musiała uznać wyższość rozstawionej z "10" Karoliny Muchovej. Magdalena jest w pełni świadoma tego, że dotychczas w Nowym Jorku nie szło jej najlepiej. Odniosła się do tego w pomeczowej rozmowie z Eurosportem.

- Nieszczególnie ten turniej był na mojej liście dobrych występów w poprzednich latach. W tym roku postawiłam na to, żeby się do niego dobrze przygotować, być tutaj wcześniej, zaznajomić się z nawierzchnią, z piłkami, ze wszystkimi warunkami, które tutaj panują - stwierdziła Fręch.

W praktycznie żadnym momencie spotkania z Gibson Fręch nie mogła czuć zagrożenie ze strony przeciwniczki. Imponowała regularnością, przez całe spotkanie tylko raz dała się przełamać przez rywalkę. Sama Polka natomiast aż pięciokrotnie wygrywała gemy przy podaniu Australijki.

Po spotkaniu Fręch nie kryła zadowolenia ze swojego występu, podkreślając przede wszystkim dobre przygotowanie fizyczne do rozpoczynającego się turnieju wielkoszlemowego.

- Myślę, że to, że dobrze się czułam fizycznie, to jest klucz do tego, że ta gra się tak zmieniła. Tak naprawdę byłam ustawiona do każdej piłki. Wybierałam ciężkie zagrania przeciwniczki, ona grała bardzo płasko, to wszystko się odbijało dosłownie kilka centymetrów nad ziemią, więc z tego jestem najbardziej dumna - oceniła swoją postawę w premierowym meczu podczas US Open rozstawiona z "28" Polka.

Podczas rozmowy z dziennikarzem Eurosportu Magdalena Fręch zwróciła uwagę na jedną rzecz, która może znacznie utrudniać życie zawodnikom. Chodzi o piłki, które w opinii wielu osób w tym roku zachowują się w specyficzny sposób.

- Tak naprawdę wybierałam piłki przed serwisem, bo na to mam wpływ, jaką piłką zagram. Niektóre były kamieniami, które zupełnie inaczej się zachowywały, więc je od razu odrzucałam - zdradziła Polka.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

