Fręch z 0:3 na 3:3 w starciu z Gauff na US Open. Awans rozstrzygnięty po 73 minutach

Magdalena Fręch dotarła do trzeciej rundy US Open po raz pierwszy w karierze. Tenisistka klubu KS Górnik Bytom rozpoczęła swoją rywalizację w Nowym Jorku od pewnego zwycięstwa w starciu z Talią Gibson - 6:2, 6:2. Później poprzeczka powędrowała znacznie w górę, bowiem jej przeciwniczką okazała się Peyton Stearns. Amerykanka prowadziła już 5:2 w pierwszej partii, miała setbola. Potem Polka doprowadziła do tie-breaka, w którym sama miała okazję na zakończenie premierowej odsłony. Ostatecznie set trafił na konto zawodniczki z USA. Mimo to 27-latka zdołała odwrócić losy pojedynku. Fręch wygrała spotkanie 6:7(6), 6:3, 6:2.

Trzecia runda nowojorskiego Szlema wiązała się ze starciem z tenisistką, która wygrała US Open w singlu przed dwoma laty. Mowa oczywiście o Coco Gauff - wielkiej nadziei Amerykanów na sukces także podczas tegorocznych zmagań. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych męczyła się w poprzednich rundach. Zwłaszcza podczas batalii z Ajlą Tomljanović, gdzie o wyniku przesądziła końcówka trzeciej partii, wygrana 7:5 przez 21-latkę. Później przyszło zwycięstwo z Donną Vekić, gdzie mistrzyni Roland Garros 2025 również musiała rozegrać tie-breaka. Mimo tych kłopotów, Gauff była wyraźną faworytką rywalizacji z Fręch o miejsce w najlepszej "16".

US Open: Magdalena Fręch kontra Coco Gauff w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Gauff. Polka wygrała pierwsze dwie akcje, popisała się dobrą grą zwłaszcza przy drugiej z nich. Później jednak Amerykanka wyszła ze stanu 0-30 i utrzymała swoje podanie. W następnych minutach Coco zaczęła dominować. Wymiany toczyły się w odpowiednim tempie dla turniejowej "3", Fręch nie podejmowała większego ryzyka. Tenisistka z USA zgarnęła w sumie dziewięć punktów z rzędu. Po chwili zrobiło się już 3:0 dla mistrzyni US Open sprzed dwóch lat. Po zmianie stron Magdalena zastosowała się do zaleceń trenera Andrzeja Kobierskiego, rozegrała kilka śmielszych wymian. Dzięki temu w łatwy sposób zgarnęła premierowe "oczko" w tym spotkaniu.

W piątym gemie Polka doczekała się dwóch break pointów. Już przy pierwszym z nich 21-latka popełniła podwójny błąd serwisowy i nasza reprezentantka odrobiła stratę przełamania. Fręch podawała po wyrównanie na 3:3. Znów pojawiły się jednak problemy, Gauff chciała odzyskać przewagę. Zrobiło się 15-40 z perspektywy 33. rakiety świata, a to oznaczało dwa break pointy na 4:2 dla Coco. W kluczowym momencie rozdania punkty wędrowały jednak na konto Magdaleny. Polka wyszła z opresji i doprowadziła do remisu.

Forma Amerykanki falowała. Dobre zagrania przeplatała słabszymi. W siódmym gemie miała 40-0, ale potem przegrała dwie akcje. Przy jednej z nich popełniła prosty błąd z forhendu. Mimo to turniejowa "3" domknęła rozdanie przed ew. grą na przewagi i znów znalazła się z przodu. Po zmianie stron 27-latka wygrała pierwsze wymiany przy swoim serwisie, szybko zrobiło się 30-0. W dalszej fazie pojawiały się jednak okazje na przełamanie dla Gauff. Przy trzeciej z nich Magdalena posłała dobry serwis, ale piłka po returnie wpadła w światłocień i Fręch zaliczyła bardzo nieczyste zagranie. Doszło do breaka i przy stanie 5:3 tenisistka ze Stanów Zjednoczonych mogła zamykać premierową odsłonę. Dokonała tej sztuki, utrzymując podanie do 15. Ostateczny wynik seta brzmiał 6:3 na korzyść Coco.

Druga część pojedynku rozpoczynała się od serwisu 33. rakiety świata. Już na otwarcie Polka musiała bronić okazji na przełamanie, ale zrobiła to skutecznie. Od stanu 30-40 wygrała trzy akcje z rzędu i wyszła na prowadzenie. Następne minuty układały się jednak po myśli Gauff. Amerykanka kolekcjonowała następne wymiany i po podwójnym błędzie serwisowym tenisistki klubu KS Górnik Bytom doczekała się aż trzech break pointów z rzędu w trakcie trzeciego rozdania. I już pierwszy z nich zamieniła w przełamanie.

Nasza reprezentantka próbowała jeszcze podjąć walkę, prowadziła 30-15 przy podaniu Coco. Mimo to Amerykanka oddaliła zagrożenie i potwierdziła swoją przewagę. Magdalena posiadała coraz mniej argumentów przy własnym podaniu. Lepiej prezentowała się na returnie, miała nawet break pointa w szóstym gemie. Mimo to nie zdobyła już ani jednego "oczka" na swoje konto. Ostatecznie Gauff wygrała spotkanie 6:3, 6:1 i zameldowała się w czwartej rundzie US Open, gdzie zmierzy się z Naomi Osaką lub Darią Kasatkiną. Z kolei Polka nie żegna się jeszcze z nowojorską imprezą. 27-latka wciąż pozostaje w grze o dobry wynik w deblu, w duecie z Anną Blinkową. Razem z Rosjanką są aktualnie w drugiej fazie rozgrywek gry podwójnej.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

Magdalena Fręch Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Coco Gauff CHARLY TRIBALLEAU AFP

Naomi Osaka, US Open 2025 CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH PAP/EPA