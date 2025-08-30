Partner merytoryczny: Eleven Sports

Fręch z 0:3 na 3:3 w starciu z Gauff na US Open. Awans rozstrzygnięty po 73 minutach

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Podobnie jak w czwartek, także i dzisiaj czekało nas mnóstwo emocji z udziałem naszych reprezentantów na US Open. Już w pierwszym meczu dnia na Arthur Ashe Stadium zobaczyliśmy w akcji Magdalenę Fręch. Polka stanęła przed bardzo trudnym wyzwaniem, bowiem mierzyła się z triumfatorką imprezy sprzed dwóch lat - Coco Gauff. W premierowej odsłonie 27-latka dzielnie walczyła, ze stanu 0:3 doszła do remisu. Później rozpoczęła się jednak dominacja Amerykanki. Ostatecznie batalia zakończyła się wynikiem 6:3, 6:1.

Coco Gauff i Magdalena Fręch rywalizowały o awans do czwartej rundy US Open
Coco Gauff i Magdalena Fręch rywalizowały o awans do czwartej rundy US OpenELSA / MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Magdalena Fręch dotarła do trzeciej rundy US Open po raz pierwszy w karierze. Tenisistka klubu KS Górnik Bytom rozpoczęła swoją rywalizację w Nowym Jorku od pewnego zwycięstwa w starciu z Talią Gibson - 6:2, 6:2. Później poprzeczka powędrowała znacznie w górę, bowiem jej przeciwniczką okazała się Peyton Stearns. Amerykanka prowadziła już 5:2 w pierwszej partii, miała setbola. Potem Polka doprowadziła do tie-breaka, w którym sama miała okazję na zakończenie premierowej odsłony. Ostatecznie set trafił na konto zawodniczki z USA. Mimo to 27-latka zdołała odwrócić losy pojedynku. Fręch wygrała spotkanie 6:7(6), 6:3, 6:2.

Zobacz również:

Karol Drzewiecki awansował do drugiej rundy US Open w deblu
US Open

Nie tylko Majchrzak. Historyczny triumf Polaka na US Open. Obrońca tytułu pokonany

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Trzecia runda nowojorskiego Szlema wiązała się ze starciem z tenisistką, która wygrała US Open w singlu przed dwoma laty. Mowa oczywiście o Coco Gauff - wielkiej nadziei Amerykanów na sukces także podczas tegorocznych zmagań. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych męczyła się w poprzednich rundach. Zwłaszcza podczas batalii z Ajlą Tomljanović, gdzie o wyniku przesądziła końcówka trzeciej partii, wygrana 7:5 przez 21-latkę. Później przyszło zwycięstwo z Donną Vekić, gdzie mistrzyni Roland Garros 2025 również musiała rozegrać tie-breaka. Mimo tych kłopotów, Gauff była wyraźną faworytką rywalizacji z Fręch o miejsce w najlepszej "16".

    Zobacz również:

    Zuzanna Pawlikowska
    Tenis

    Zaskakujący polski tytuł w tle meczów Fręch i Świątek. Historyczna chwila

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      US Open: Magdalena Fręch kontra Coco Gauff w trzeciej rundzie

      Mecz rozpoczął się od serwisu Gauff. Polka wygrała pierwsze dwie akcje, popisała się dobrą grą zwłaszcza przy drugiej z nich. Później jednak Amerykanka wyszła ze stanu 0-30 i utrzymała swoje podanie. W następnych minutach Coco zaczęła dominować. Wymiany toczyły się w odpowiednim tempie dla turniejowej "3", Fręch nie podejmowała większego ryzyka. Tenisistka z USA zgarnęła w sumie dziewięć punktów z rzędu. Po chwili zrobiło się już 3:0 dla mistrzyni US Open sprzed dwóch lat. Po zmianie stron Magdalena zastosowała się do zaleceń trenera Andrzeja Kobierskiego, rozegrała kilka śmielszych wymian. Dzięki temu w łatwy sposób zgarnęła premierowe "oczko" w tym spotkaniu.

      W piątym gemie Polka doczekała się dwóch break pointów. Już przy pierwszym z nich 21-latka popełniła podwójny błąd serwisowy i nasza reprezentantka odrobiła stratę przełamania. Fręch podawała po wyrównanie na 3:3. Znów pojawiły się jednak problemy, Gauff chciała odzyskać przewagę. Zrobiło się 15-40 z perspektywy 33. rakiety świata, a to oznaczało dwa break pointy na 4:2 dla Coco. W kluczowym momencie rozdania punkty wędrowały jednak na konto Magdaleny. Polka wyszła z opresji i doprowadziła do remisu.

      Forma Amerykanki falowała. Dobre zagrania przeplatała słabszymi. W siódmym gemie miała 40-0, ale potem przegrała dwie akcje. Przy jednej z nich popełniła prosty błąd z forhendu. Mimo to turniejowa "3" domknęła rozdanie przed ew. grą na przewagi i znów znalazła się z przodu. Po zmianie stron 27-latka wygrała pierwsze wymiany przy swoim serwisie, szybko zrobiło się 30-0. W dalszej fazie pojawiały się jednak okazje na przełamanie dla Gauff. Przy trzeciej z nich Magdalena posłała dobry serwis, ale piłka po returnie wpadła w światłocień i Fręch zaliczyła bardzo nieczyste zagranie. Doszło do breaka i przy stanie 5:3 tenisistka ze Stanów Zjednoczonych mogła zamykać premierową odsłonę. Dokonała tej sztuki, utrzymując podanie do 15. Ostateczny wynik seta brzmiał 6:3 na korzyść Coco.

      Zobacz również:

      Jessica Pegula awansowała do czwartej rundy US Open 2025
      US Open

      Smutek na Białorusi, dwukrotna mistrzyni Australian Open za burtą. Ogromna radość Peguli

      Mateusz Stańczyk
      Mateusz Stańczyk

        Druga część pojedynku rozpoczynała się od serwisu 33. rakiety świata. Już na otwarcie Polka musiała bronić okazji na przełamanie, ale zrobiła to skutecznie. Od stanu 30-40 wygrała trzy akcje z rzędu i wyszła na prowadzenie. Następne minuty układały się jednak po myśli Gauff. Amerykanka kolekcjonowała następne wymiany i po podwójnym błędzie serwisowym tenisistki klubu KS Górnik Bytom doczekała się aż trzech break pointów z rzędu w trakcie trzeciego rozdania. I już pierwszy z nich zamieniła w przełamanie.

        Nasza reprezentantka próbowała jeszcze podjąć walkę, prowadziła 30-15 przy podaniu Coco. Mimo to Amerykanka oddaliła zagrożenie i potwierdziła swoją przewagę. Magdalena posiadała coraz mniej argumentów przy własnym podaniu. Lepiej prezentowała się na returnie, miała nawet break pointa w szóstym gemie. Mimo to nie zdobyła już ani jednego "oczka" na swoje konto. Ostatecznie Gauff wygrała spotkanie 6:3, 6:1 i zameldowała się w czwartej rundzie US Open, gdzie zmierzy się z Naomi Osaką lub Darią Kasatkiną. Z kolei Polka nie żegna się jeszcze z nowojorską imprezą. 27-latka wciąż pozostaje w grze o dobry wynik w deblu, w duecie z Anną Blinkową. Razem z Rosjanką są aktualnie w drugiej fazie rozgrywek gry podwójnej.

        Dokładny zapis relacji z meczu Magdalena Fręch - Coco Gauff jest dostępny TUTAJ.

        Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

        US Open (K)
        1/16 finału
        30.08.2025
        17:30
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Zobacz również:

        Naomi Osaka i Tomasz Wiktorowski
        US Open

        Tak Tomasz Wiktorowski zmienił Naomi Osakę. Od razu zauważono

        Anna Dymarczyk
        Anna Dymarczyk
        Łukasz Kubot: Z sentymentem przyjeżdżam do klubu WarszawiankiPolsat SportPolsat Sport
        Magdalena Fręch
        Magdalena FręchFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
        Zawodniczka tenisa ziemnego w czerwonym topie i białej spódnicy z rakietą w lewej dłoni wykonuje gest wzruszenia ramionami, stojąc na korcie podczas meczu.
        Coco GauffCHARLY TRIBALLEAU AFP
        Tenisistka w sportowym stroju, skoncentrowana, trzyma w ręku piłkę tenisową, na głowie opaska, w tle rozmyte trybuny.
        Naomi Osaka, US Open 2025CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICHPAP/EPA

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja