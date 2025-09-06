Finał US Open Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Finał US Open, w którym zagrają Aryna Sabalenka i Amanda Anisimova zostanie rozegrany w sobotę 6 września, nie przed godziną 22:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Eurosportu 1, a stream online będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Aryna Sabalenka zmierza po drugi z rzędu triumf w US Open. W zeszłym roku Białorusinka pokonała w finale Jessicę Pegulę. Teraz zmierzy się z kolejną Amerykanką, Amandą Anisimovą, która będzie chciała zgarnąć wielkoszlemowy tytuł. Przypomnijmy, że całkiem niedawno dotarła do finału Wimbledonu, gdzie w finale uległa jednak Idze Świątek.

Teraz Amanda Anisimova odegrała się na raszyniance. Amerykanka wygrała z Polką w ćwierćfinale US Open 6:4, 6:3, eliminując ją z rozgrywek. W drodze do finału US Open Anisimova pokonała kolejno również Kimberly Birrell, Mayę Joint, Jaqueline Cristian oraz Beatriz Haddad Maię. W półfinale, po pokonaniu Igi Świątek, Amerykanka wygrała z Naomi Osaką. Teraz zagra w finale z Aryną Sabalenką.

Z kolei Białorusinka pokonała na swojej drodze do finału US Open Rebekę Masarovą, Polinę Kudiermietową, Leylah Fernandez i Cristinę Bucsę. Sabalenka na ćwierćfinał nie musiała nawet wychodzić, bowiem jej rywalka Marketa Vondrousova wycofała się z powodu kontuzji. Natomiast w półfinale rozprawiła się z Jessicą Pegulą 4:6, 6:3, 6:4.

Do tej pory Aryna Sabalenka i Amanda Anisimova grały ze sobą dziewięć razy. Aż sześć razy triumfowała Amerykanka. Szczególnie ostatnie starcie obu zawodniczek było bolesne dla Białorusinki, bowiem w półfinale Wimbledonu przegrała 1:2 (4:6, 6:4, 4:6) i odpadła z rozgrywek. To sprawia, że kwestia rozstrzygnięcia finału US Open nie jest taka pewna. Sabalenka ma gorszy bilans bezpośrednich starć, jednak to ona jest liderką rankingu WTA oraz obrończynią tytułu.

Aryna Sabalenka Matthew Stockman AFP

Amanda Anisimova CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH PAP