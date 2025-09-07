Partner merytoryczny: Eleven Sports

Fatalny błąd Sabalenki, to dlatego przegrała finały. Białorusinka sama się przyznała

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Aryna Sabalenka zagrała w trzecim wielkoszlemowym finale w sezonie i w końcu dopięła swego, bo w meczu o trofeum US Open pokonała w dwóch setach Amandę Anisimovą. Po tym spotkaniu Białorusinka przyznała, że wyciągnęła wnioski z wcześniejszych, przegranych potyczek. I przyznała się do popełnionych fatalnych błędów, które sprawiły, że dopiero w Nowym Jorku sięgnęła po pierwszy wielkoszlemowy tytuł w 2025 roku.

Tak Aryna Sabalenka zareagowała na zwycięstwo w finale US Open
Tak Aryna Sabalenka zareagowała na zwycięstwo w finale US OpenELSA/GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP

Aryna Sabalenka na nowojorskich kortach miała coś do udowodnienia - wprawdzie przyjechała na US Open jako obrończyni tytułu i jedna z faworytek, ale przed wielkoszlemowymi zmaganiami zaliczyła rozczarowujący występ w Cincinnati, bo tak można nazwać porażkę liderki rankingu WTA już w ćwierćfinale. Szybko potwierdziła jednak, że jest świetnie przygotowana do walki o prestiżowe trofeum.

Białorusinka pierwszego seta straciła dopiero w półfinale, kiedy to przegrała partię otwierającą spotkanie z Jessiką Pegulą. W finale z kolei trafiła na Amandę Anisimovą, z którą miała "rachunki do wyrównania". Panie wcześniej mierzyły się dziewięciokrotnie, aż sześć razy górą była Amerykanka. 24-latka po raz ostatni pokonała utytułowaną rywalkę w półfinale tegorocznego Wimbledonu.

Tym razem role się odwróciły, górą była tenisistka z Mińska. W pierwszym secie oddała rywalce zaledwie trzy gemy, w drugiej triumfowała po tie-breaku. I zwycięstwem 2:0 (6:3, 7:6(3)) przypieczętowała pierwszy w sezonie wielkoszlemowy tytuł. Wcześniej bowiem w finale Australian Open przegrała z Madison Keys, jej marzenia o zwycięstwie w Roland Garros przekreśliła z kolei Coco Gauff.

Zobacz również:

Maja Chwalińska
Tenis

Nie udało się Świątek, a jej przyjaciółka szczęśliwa. Jednak zagra o tytuł WTA

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Aryna Sabalenka popełniła błąd. I wyciągnęła wnioski

    Sabalenka przyznała później, że po porażce w Paryżu postanowiła wyciągnąć wnioski z przegranych meczów o trofeum.

    "Po French Open pomyślałam sobie: 'OK, może czas się zatrzymać, przyjrzeć się tym finałom i może czegoś się nauczyć'. Bo nie chciałam, żeby to się powtarzało w kółko" - wyznała Sabalenka po meczu z Anisimovą. A po chwili przyznała się do fatalnego w skutkach błędu.

    Myślałam, że jeśli dotrę do finału, to znaczy, że go wygram, i nie spodziewałam się, że rywalki wyjdą na kort i będą walczyć. Myślałam, że wszystko pójdzie łatwo po mojej myśli, co było całkowicie błędnym nastawieniem. Podchodząc do tego finału, postanowiłam, że będę panowała nad swoimi emocjami
    zdradziła cytowana przez oficjalną stronę WTA.

    Sabalenka wprawdzie przegrała finały w Melbourne i w Paryżu, ale za to wygrała turnieje WTA 1000 w Miami i Madrycie. Mimo to dała jasno do zrozumienia, że porażki w wielkoszlemowych zmaganiach były dla niej dużym ciosem. "Było kilka momentów, kiedy byłam blisko, żeby po prostu odpuścić" - zdradziła. "Ale pomyślałam sobie: Daj spokój, nie możesz tego zrobić. Musisz się skupić i iść dalej, próbować dalej" - dodała.

    "Wszystkie te trudne lekcje były tego warte" - skwitowała, a te słowa idealnie podsumowują to, co w jej karierze wydarzyło się w bieżącym sezonie.

    Zobacz również:

    To reakcja Gabrieli Dabrowski. Kanadyjka wróciła na deblowy tron w Nowym Jorku
    US Open

    Dwusetowy finał kobiecego US Open. Porażka światowej jedynki w Nowym Jorku

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa
    Sabalenka motywuje Badosę: 'Nie poddawaj się, sprawy pójdą po twojej myśli. WIDEOAP© 2025 Associated Press
    Tenisistka w czarnej sportowej sukience z rakietą w ręce, wyrażająca frustrację lub zaskoczenie na tle niebieskiego kortu z widocznym fragmentem reklamy turnieju.
    Aryna Sabalenka, US Open 2025ELSA/GETTY IMAGES via AFPAFP
    Kobieta o spiętych włosach ubrana w sportowy strój, z widoczną biżuterią na szyi, znajduje się w sportowym otoczeniu.
    Aryna Sabalenka rywalizowała z Leylah Fernandez o awans do czwartej rundy US OpenElsaAFP
    Kobieta w sportowym stroju dynamicznie odbija piłkę tenisową rakietą na korcie podczas meczu tenisowego, skupiona na grze, z widocznym logotypem turnieju w tle.
    Aryna SabalenkaSarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja