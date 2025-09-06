Niedzielne starcie Jannika Sinnera z Carlosem Alcarazem zakończy tegoroczną edycję US Open, ale pierwsze rozstrzygnięcia już zapadły. A nawet pierwsze z nich dokonało się jeszcze przed startem głównych zmagań, bo pary mieszane zmagały się w nowej formule, opartej na grze zawodniczek i zawodników ze światowej czołówki singla. Choć ostatecznie i tak triumfowali specjaliści od gry podwójnej: włoska para Sara Errani/Andrea Vavassori okazała się lepsza od polsko-norweskiego duetu: Iga Świątek/Casper Ruud.

W piątek zapadło zaś drugie rozstrzygnięcie na Arthur Ashe Stadium, w grze podwójnej kobiet.

US Open. Taylor Townsend i Kateřina Siniaková kontra Gabriela Dabrowski i Erin Routliffe w finale debla

W singlu już po ćwierćfinałach było wiadomo, że żadnej z zawodniczek nie uda się dwukrotnie wygrać wielkoszlemowego turnieju w tym sezonie. Jako ostatnia szansę tę straciła Iga Świątek, przegrywając z Amandą Anisimovą. I to właśnie 24-letnia Amerykanka powalczy w sobotę o trofeum z Aryną Sabalenką, której seria jest imponująca. A wygląda tak: finał w Melbourne, finał w Paryżu, półfinał w Londynie, co najmniej finał w Nowym Jorku. Tylko że tytułu wciąż brak.

Anisimova będzie ostatnią szansą Amerykanów na tytuł w głównej części zmagań, w piątek taką okazję miała jeszcze Taylor Townsend.

I raczej parę z nią w składzie można było uważać za faworytki w decydującym meczu - wraz z Kateřiną Siniakovą są przecież najwyżej notowanymi zawodniczkami w tej specjalności. Triumfowały w Australii, dołożyły tytuł w Dubaju, choć patrząc na dorobek Czeszki z poprzednich lat, ten sezon i tak jest dość skromny.

Taylor Townsend i Katerina Siniakova MATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFP AFP

Na jedną rzecz trzeba było jednak zwrócić uwagę - te dwa duety spotkały się 10 miesięcy temu w Rijadzie w starciu o tytuł WTA Finals. I wtedy 7:5, 6:3 triumfowała para kanadyjsko-nowozelandzka. Mająca polskie pochodzenie Gabriela Dabrowski i Erin Routliffe wiedzą, jak smakują takie triumfy. W Nowym Jorku wygrały US Open dwa lata temu, teraz chciały wrócić na szczyt.

W pierwszych pięciu gemach na Arthur Ashe Stadium praktycznie nie było żadnej walki, strony returnujące wygrały tylko trzy punkty. A później nastąpił przełom, przy podaniu Czeszki. Nie tyle źle serwowała, co gorzej spisywała się w głęboki kortu, a kapitalnie przy siatce woleje zagrywała Routliffe. To jednak błędy Nowozelandki sprawiły, że duet Siniaková/Townsend wrócił do gry, dostał trzy break pointy na 4:5. Wykorzystał jednak dopiero czwartego, po znakomitym woleju Townsend.

Na nic to się zdało, za moment Czeszka znów pojawiła się z tyłu, popełniła podwójny błąd na 0-40, a wkrótce ustrzelona przy siatce została Townsend.

Drugi set był dość bliźniaczy, z tą różnicą, że raz przełamany został serwis Townsend (na 0:2), a raz Dabrowski (na 2:3).

Przy 5:4 dla Kanadyjki i Nowozelandki na serwisie znalazła się Townsend, mająca problemy w tym drugim secie. O Amerykance było w tej edycji US Open głośno, zwłaszcza w uwagi na scysję z Jeleną Ostapenko, którą ograła w singlu. A później po zmarnowanej szansie na ćwierćfinał, gdy uległa Barborze Krejcikovej, mimo ośmiu piłek meczowych.

Radość Erin Routliffe (z lewej) i Gabrieli Dabrowski po ostatniej piłce finału Al Bello/Getty Images via AFP AFP

Była spięta, w tym gronie jako jedyna nie miała tytułu deblowego w US Open. Przy 30-15 popełniła podwójny błąd, za moment Routliffe znakomicie uderzyła krosem spod końcowej linii. A przy meczbolu kapitalnym lobem popisała się Dabrowska - cudownym lobem w... końcową linię kortu. A pamiętajmy, że niecały rok temu Kanadyjka walczyła jeszcze z nowotworem, o czym sama mówiła.

Karolina Siniakova WILLIAM WEST / AFP AFP

Taylor Townsend Matthew Stockman AFP

