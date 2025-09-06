Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dwusetowy finał kobiecego US Open. Porażka światowej jedynki w Nowym Jorku

Już po ćwierćfinałach singlowej rywalizacji na Flushing Meadows było wiadomo, że żadnej z tenisistek nie uda się po raz drugi wygrać Szlema w tym sezonie. W grze podwójnej zaś taka sytuacja mogła nastąpić, szansę na to miały: otwierająca światową listę WTA Amerykanka Taylor Townsend i Czeszka Kateřina Siniaková, które wcześniej były najlepsze w Melbourne. Nie udało im się jednak tej sztuki powtórzyć, na Arthur Ashe Stadium poległy po dwusetowej batalii z parą Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe.

To reakcja Gabrieli Dabrowski. Kanadyjka wróciła na deblowy tron w Nowym Jorku
To reakcja Gabrieli Dabrowski. Kanadyjka wróciła na deblowy tron w Nowym JorkuMATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFPAFP

Niedzielne starcie Jannika Sinnera z Carlosem Alcarazem zakończy tegoroczną edycję US Open, ale pierwsze rozstrzygnięcia już zapadły. A nawet pierwsze z nich dokonało się jeszcze przed startem głównych zmagań, bo pary mieszane zmagały się w nowej formule, opartej na grze zawodniczek i zawodników ze światowej czołówki singla. Choć ostatecznie i tak triumfowali specjaliści od gry podwójnej: włoska para Sara Errani/Andrea Vavassori okazała się lepsza od polsko-norweskiego duetu: Iga Świątek/Casper Ruud.

W piątek zapadło zaś drugie rozstrzygnięcie na Arthur Ashe Stadium, w grze podwójnej kobiet.

US Open. Taylor Townsend i Kateřina Siniaková kontra Gabriela Dabrowski i Erin Routliffe w finale debla

W singlu już po ćwierćfinałach było wiadomo, że żadnej z zawodniczek nie uda się dwukrotnie wygrać wielkoszlemowego turnieju w tym sezonie. Jako ostatnia szansę tę straciła Iga Świątek, przegrywając z Amandą Anisimovą. I to właśnie 24-letnia Amerykanka powalczy w sobotę o trofeum z Aryną Sabalenką, której seria jest imponująca. A wygląda tak: finał w Melbourne, finał w Paryżu, półfinał w Londynie, co najmniej finał w Nowym Jorku. Tylko że tytułu wciąż brak.

    Anisimova będzie ostatnią szansą Amerykanów na tytuł w głównej części zmagań, w piątek taką okazję miała jeszcze Taylor Townsend.

    I raczej parę z nią w składzie można było uważać za faworytki w decydującym meczu - wraz z Kateřiną Siniakovą są przecież najwyżej notowanymi zawodniczkami w tej specjalności. Triumfowały w Australii, dołożyły tytuł w Dubaju, choć patrząc na dorobek Czeszki z poprzednich lat, ten sezon i tak jest dość skromny.

    Dwie tenisistki obejmują się, jedna z nich trzyma srebrną tacę z napisem US Open 2023, w tle widać fragment kortu tenisowego oraz niebieską tablicę z napisem.
    Taylor Townsend i Katerina SiniakovaMATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFPAFP

    Na jedną rzecz trzeba było jednak zwrócić uwagę - te dwa duety spotkały się 10 miesięcy temu w Rijadzie w starciu o tytuł WTA Finals. I wtedy 7:5, 6:3 triumfowała para kanadyjsko-nowozelandzka. Mająca polskie pochodzenie Gabriela Dabrowski i Erin Routliffe wiedzą, jak smakują takie triumfy. W Nowym Jorku wygrały US Open dwa lata temu, teraz chciały wrócić na szczyt.

    W pierwszych pięciu gemach na Arthur Ashe Stadium praktycznie nie było żadnej walki, strony returnujące wygrały tylko trzy punkty. A później nastąpił przełom, przy podaniu Czeszki. Nie tyle źle serwowała, co gorzej spisywała się w głęboki kortu, a kapitalnie przy siatce woleje zagrywała Routliffe. To jednak błędy Nowozelandki sprawiły, że duet Siniaková/Townsend wrócił do gry, dostał trzy break pointy na 4:5. Wykorzystał jednak dopiero czwartego, po znakomitym woleju Townsend.

      Na nic to się zdało, za moment Czeszka znów pojawiła się z tyłu, popełniła podwójny błąd na 0-40, a wkrótce ustrzelona przy siatce została Townsend.

      Drugi set był dość bliźniaczy, z tą różnicą, że raz przełamany został serwis Townsend (na 0:2), a raz Dabrowski (na 2:3).

      Przy 5:4 dla Kanadyjki i Nowozelandki na serwisie znalazła się Townsend, mająca problemy w tym drugim secie. O Amerykance było w tej edycji US Open głośno, zwłaszcza w uwagi na scysję z Jeleną Ostapenko, którą ograła w singlu. A później po zmarnowanej szansie na ćwierćfinał, gdy uległa Barborze Krejcikovej, mimo ośmiu piłek meczowych.

      Dwie kobiety w sportowych strojach grające w tenisa na niebieskim korcie w trakcie dynamicznej wymiany.
      Radość Erin Routliffe (z lewej) i Gabrieli Dabrowski po ostatniej piłce finałuAl Bello/Getty Images via AFPAFP

      Była spięta, w tym gronie jako jedyna nie miała tytułu deblowego w US Open. Przy 30-15 popełniła podwójny błąd, za moment Routliffe znakomicie uderzyła krosem spod końcowej linii. A przy meczbolu kapitalnym lobem popisała się Dabrowska - cudownym lobem w... końcową linię kortu. A pamiętajmy, że niecały rok temu Kanadyjka walczyła jeszcze z nowotworem, o czym sama mówiła.

      Karolina Siniakova w meczu z Igą Świątek
      Karolina SiniakovaWILLIAM WEST / AFPAFP
      Tenisistka stojąca na korcie z rakietą tenisową, wyrażająca rozczarowanie po nieudanym zagraniu, w tle widownia obserwująca mecz.
      Taylor TownsendMatthew StockmanAFP
      Taylor Townsend Katerina Siniakova vs. Lyudmyla Kichenok Jelena Ostapenko. SKRÓT. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

