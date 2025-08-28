Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dwusetowa batalia Jasmine Paolini. Mistrzyni Australian Open 2024 pokonana przez Włoszkę

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Dobiegła końca rywalizacja podczas czwartego dnia głównych zmagań w singlu na US Open. W pierwszym meczu sesji wieczornej na Louis Armstrong Stadium miała okazję zaprezentować się Jasmine Paolini. Rozstawiona z "7" Włoszka zmierzyła się z jedną z nadziei amerykańskiego tenisa. Mowa o Ivie Jović, triumfatorce juniorskiego Australian Open i Wimbledonu w grze podwójnej. Po 86-minutowym pojedynku lepsza okazała się reprezentantka Italii.

Jasmine Paolini rywalizowała z Ivą Jović o awans do trzeciej rundy US Open
Jasmine Paolini rywalizowała z Ivą Jović o awans do trzeciej rundy US OpenMike StobeAFP

Jasmine Paolini przybyła na US Open opromieniona bardzo dobrym występem na turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Włoszka dotarła w stanie Ohio do finału w singlu oraz o piętro niżej w deblu. W decydującym starciu w grze pojedynczej uległa po zaciętej walce naszej Idze Świątek. Reprezentantka Italii postawiła twarde warunki Polce, ale ostatecznie to raszynianka triumfowała w całych zmaganiach bez straty partii.

Zobacz również:

Caty McNally urwała seta Idze Świątek podczas tegorocznego Wimbledonu
US Open

Urwała seta Świątek, a teraz taki mecz z rozstawioną Amerykanką. Pogrom w 76 minut

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    29-latka, w przeciwieństwie do Świątek, zrezygnowała ze startu w turnieju miksta w Nowym Jorku. Poświęciła kilka dni na odpoczynek i spokojne treningi przed docelową rywalizacją na US Open. Paolini została rozstawiona z "7". Podczas czwartkowego losowania drabinki trafiła w premierowej fazie na kwalifikantkę. Okazała się nią Destanee Aiava. Zawodniczka występująca w barwach Australii postawiła solidne warunki znacznie wyżej notowanej przeciwniczce. W drugiej odsłonie spotkania doszło nawet do tie-breaka. Ostatecznie Jasmine wygrała 6:2, 7:6(4).

    W kolejnej fazie Włoszka zmierzyła się z utalentowaną Ivą Jović. Amerykanka miała niesamowite wyniki w juniorskich imprezach wielkoszlemowych w sezonie 2024. Wygrała Australian Open i Wimbledon w deblu, a podczas Roland Garros dotarła do finału w tej specjalności. Od ubiegłego roku coraz częściej pokazuje się w rozgrywkach na poziomie zawodowym. Podczas US Open 2024 o jej potencjale przekonała się m.in. Magda Linette. Teraz 17-latka chciała postawić się reprezentantce Italii.

    Zobacz również:

    Magdalena Fręch i Anna Blinkowa wspólnie zgłosiły się do debla na US Open 2025
    US Open

    Fręch czekała na mecz, a tu taka wiadomość z Nowego Jorku. Jej znajoma wyeliminowana

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      US Open: Jasmine Paolini kontra Iva Jović w drugiej rundzie

      Mecz rozpoczął się doskonale z perspektywy Paolini. Włoszka najpierw utrzymała swoje podanie po walce na przewagi, a później przełamała rywalkę za drugim break pointem. Chwilę później zrobiło się już 3:0 dla Jasmine. W następnych minutach Jović dzielnie walczyła o odrobienie strat. W piątym gemie miała trzy szanse na powrotne przełamanie, w siódmym dwie i tyle samo w dziewiątym. Włoszka obroniła jednak w sumie aż siedem break pointów. Dzięki temu tenisistka z Italii triumfowała w premierowej odsłonie 6:3.

      Zobacz również:

      Jelena Rybakina rywalizowała z Terezą Valentovą o awans do trzeciej rundy US Open
      US Open

      Szalony mecz Rybakiny. 5:2 40-30 i zwrot akcji. Mistrzyni Roland Garros za burtą

      Mateusz Stańczyk
      Mateusz Stańczyk

        Początek drugiej partii układał się podobnie - z tą różnicą, że tym razem to Iva serwowała jako pierwsza. Po trzech rozdaniach było 3:0 dla turniejowej "7" z przewagą podwójnego przełamania. Wtedy Amerykanka doczekała się słabszego momentu rywalki i w końcu dobrała się do podania Paolini. Radość nie potrwała długo, bowiem po chwili Jasmine nie straciła punktu na returnie, a potem obroniła dwa break pointy i wyszła na 5:1. Mimo niekorzystnej sytuacji, reprezentantka USA walczyła jeszcze o powrót. Odrobiła dwa "oczka", miała nawet dwie szanse na trzecie z rzędu. Ostatecznie w dziewiątym gemie doszło jednak do przełamania na korzyść Włoszki. Ósma rakieta świata zapewniła sobie zwycięstwo na piątym meczbolem - 6:3, 6:3 po 86 minutach gry. W trzeciej rundzie US Open dojdzie do starcia tenisistki z Italii z Marketą Vondrousovą.

        Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

        US Open (K)
        1/32 finału
        28.08.2025
        01:00
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Zobacz również:

        Iga Świątek w trakcie US Open 2025
        Iga Świątek

        O której dzisiaj gra Iga Świątek z Susan Lamens? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

        Aleksy Kiełbasa
        Aleksy Kiełbasa
        Nowa fryzura Alcaraza zaskoczyła Osakę. ‘Myślałam o BeckhamieAP© 2025 Associated Press
        Jasmine Paolini
        Jasmine PaoliniMUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
        Iva Jović
        Iva JovićMike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
        Marketa Vondrousova
        Marketa VondrousovaANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFPAFP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja