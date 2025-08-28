Dwusetowa batalia Jasmine Paolini. Mistrzyni Australian Open 2024 pokonana przez Włoszkę

Jasmine Paolini przybyła na US Open opromieniona bardzo dobrym występem na turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Włoszka dotarła w stanie Ohio do finału w singlu oraz o piętro niżej w deblu. W decydującym starciu w grze pojedynczej uległa po zaciętej walce naszej Idze Świątek. Reprezentantka Italii postawiła twarde warunki Polce, ale ostatecznie to raszynianka triumfowała w całych zmaganiach bez straty partii.

29-latka, w przeciwieństwie do Świątek, zrezygnowała ze startu w turnieju miksta w Nowym Jorku. Poświęciła kilka dni na odpoczynek i spokojne treningi przed docelową rywalizacją na US Open. Paolini została rozstawiona z "7". Podczas czwartkowego losowania drabinki trafiła w premierowej fazie na kwalifikantkę. Okazała się nią Destanee Aiava. Zawodniczka występująca w barwach Australii postawiła solidne warunki znacznie wyżej notowanej przeciwniczce. W drugiej odsłonie spotkania doszło nawet do tie-breaka. Ostatecznie Jasmine wygrała 6:2, 7:6(4).

W kolejnej fazie Włoszka zmierzyła się z utalentowaną Ivą Jović. Amerykanka miała niesamowite wyniki w juniorskich imprezach wielkoszlemowych w sezonie 2024. Wygrała Australian Open i Wimbledon w deblu, a podczas Roland Garros dotarła do finału w tej specjalności. Od ubiegłego roku coraz częściej pokazuje się w rozgrywkach na poziomie zawodowym. Podczas US Open 2024 o jej potencjale przekonała się m.in. Magda Linette. Teraz 17-latka chciała postawić się reprezentantce Italii.

US Open: Jasmine Paolini kontra Iva Jović w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się doskonale z perspektywy Paolini. Włoszka najpierw utrzymała swoje podanie po walce na przewagi, a później przełamała rywalkę za drugim break pointem. Chwilę później zrobiło się już 3:0 dla Jasmine. W następnych minutach Jović dzielnie walczyła o odrobienie strat. W piątym gemie miała trzy szanse na powrotne przełamanie, w siódmym dwie i tyle samo w dziewiątym. Włoszka obroniła jednak w sumie aż siedem break pointów. Dzięki temu tenisistka z Italii triumfowała w premierowej odsłonie 6:3.

Początek drugiej partii układał się podobnie - z tą różnicą, że tym razem to Iva serwowała jako pierwsza. Po trzech rozdaniach było 3:0 dla turniejowej "7" z przewagą podwójnego przełamania. Wtedy Amerykanka doczekała się słabszego momentu rywalki i w końcu dobrała się do podania Paolini. Radość nie potrwała długo, bowiem po chwili Jasmine nie straciła punktu na returnie, a potem obroniła dwa break pointy i wyszła na 5:1. Mimo niekorzystnej sytuacji, reprezentantka USA walczyła jeszcze o powrót. Odrobiła dwa "oczka", miała nawet dwie szanse na trzecie z rzędu. Ostatecznie w dziewiątym gemie doszło jednak do przełamania na korzyść Włoszki. Ósma rakieta świata zapewniła sobie zwycięstwo na piątym meczbolem - 6:3, 6:3 po 86 minutach gry. W trzeciej rundzie US Open dojdzie do starcia tenisistki z Italii z Marketą Vondrousovą.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

Nowa fryzura Alcaraza zaskoczyła Osakę. ‘Myślałam o Beckhamie AP © 2025 Associated Press

Jasmine Paolini MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Iva Jović Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Marketa Vondrousova ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP AFP