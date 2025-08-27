Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dwa sety i po wszystkim w meczu Raducanu. Rewelacja turnieju za burtą US Open

Cztery lata temu Emma Raducanu była absolutną rewelacją US Open, największą sensacją Wielkiego Szlema w XXI wieku. Wygrała na Flushing Meadows 10 spotkań, jako 151. zawodniczka w rankingu WTA. A teraz szansę na powtórzenie jej wyniku miała Janice Tjen, 23-latka z Indonezji, notowana na... 149. miejscu na świecie. Wygrała już w Nowym Jorku cztery spotkania, dziś mogła znaleźć się w połowie drogi do powtórzenia historycznego występu Raducanu. I właśnie w drugiej rundzie na jej drodze stanęła Brytyjka.

Emma Raducanu, US Open 2025
Emma Raducanu, US Open 2025Clive Brunskill/Getty Images via AFPAFP

Triumf 150. zawodniczki w światowym rankingu w Wielkim Szlemie to wyczyn historyczny. I to nie zawodniczki, która miała przerwę, wraca do gry z niższym rankingiem. Emma Raducanu w 2021 roku wygrała w US Open 10 spotkań, od eliminacji. Owszem, miała trochę szczęścia po drodze, bo nie trafiła na żadną rywalkę z TOP 10 rankingu. Niemniej wygrała wszystkie spotkania 2:0.

A później Brytyjka nie wygrała już tu żadnego spotkania, do dziś nie wygrała też żadnego innego turnieju w cyklu WTA. Ostatnio jednak prezentowała się już lepiej, być może ma za sobą wielkie perturbacje z ciągłą zmianą trenerów. No i wreszcie zaliczyła jakiś sukces w Nowym Jorku - w pierwszej rundzie gładko uporała się z Eną Shibaharą, oddała Japonce trzy gemy, całość zabrała 62 minuty.

    A dziś na jej drodze stanęła zawodniczka, która szła podobną drogą jak Brytyjka cztery lata temu. I zajmuje nawet podobne miejsce na świecie. Też przeszła eliminacje, w nich pokonała m.in. naszą Maję Chwalińską. A w pierwszej rundzie sprawiła sporą sensację, eliminując półfinalistkę WTA 1000 z Cincinnati - Weronikę Kudiermietową.

    US Open. Emma Raducanu kontra Janice Tjen na Louis Armstrong Stadium. Godzina gry, koniec dla rewelacji turnieju

    Raducanu już w Cincinnati pokazywała bardzo dobrą dyspozycję, była blisko pokonania Aryny Sabalenki. Kapitalnie serwowała, liderka rankingu miała problemy na returnie. A skoro ona miała, to co dopiero mogła powiedzieć Tjen?

    Tenisistka w sportowym stroju podczas rozgrywki, wykonuje uderzenie rakietą w kierunku nadlatującej piłki tenisowej na niebieskim korcie.
    Janice TjenClive Brunskill/Getty Images via AFPAFP

    Brytyjka od początku świetnie serwowała, jedyne problemy miała w trzecim gemie, gdy prowadziła już 2:0. Indonezyjka uzyskała trzy break pointy, ale była mistrzyni US Open akurat wtedy trafiała pierwszym podaniem. A gdy trafiała, było właściwie po sprawie. W pierwszej partii posłała pięć asów, wygrała 13 z 16 akcji. Odskoczyła na 3:0, później przełamała rywalkę jeszcze na 6:2. Po 30 minutach na korcie połowę roboty miała już załatwioną.

      Raducanu właściwie grała tylko zza linii końcowej, siła jej uderzeń przygniatała rywalkę. Tjen ze swojego boksu coraz częściej słyszała, że ma więcej grać w głębi kortu, przejmować inicjatywę. I próbowała to czynić, momentami z dobrym skutkiem. Gdy już znajdowała się przy siatce, była skuteczna. Ale na Raducanu to po prostu nie wystarczyło.

      Na dobrą sprawę kwestię awansu rozstrzygnął już drugi gem w drugim secie. Indonezyjka przegrała go po podwójnym błędzie, a przecież wcześniej obroniła dwa break pointy. Przestała już wierzyć, za moment było 0:5. A całe spotkanie Raducanu wygrała po równej godzinie gry - 6:2, 6:1.

      To zaś oznacza, że jej romantyczna historia z 2021 roku nie powtórzy się w wykonaniu zawodniczki z Azji.

      Teraz jednak Brytyjkę czekać będzie dużo większe wyzwanie - starcie z Jeleną Rybakiną, jeśli Kazaszka pokona Terezę Valentovą.

      US Open (K)
      1/32 finału
      27.08.2025
      17:00
      Zakończony
      Wszystko o meczu

      Tenisistka ubrana w czerwoną koszulkę i bordową spódniczkę odbija piłkę podczas meczu na tle napisu US Open.
      Emma Raducanu, US Open 2025Clive Brunskill/Getty Images via AFPAFP
      US Open: Ekspresowy mecz Igi Świątek. Zobacz skrót zwycięstwa z Arango [WIDEO]AP© 2025 Associated Press

