Dramat Majchrzaka na US Open. Z Nowego Jorku nie wyjedzie z pustymi rękami

Kamil Majchrzak udział w tegorocznej edycji US Open z pewnością zapamięta na długo. Polak zmagania na nowojorskich kortach rozpoczął od pokonania w czterosetowej batalii Hugo Delliena. Pokonał on Boliwijczyka 6:1, 6:4, 6:7(5), 6:4. W drugiej rundzie nasz reprezentant doprowadził do prawdziwej sensacji - po wyczerpującej pięciosetowej batalii odprawił on bowiem z kwitkiem Karena Chaczanowa 2:6, 6:7(4), 6:4, 7:5, 7:6(5). Rosyjskie media nie były zadowolone z faktu, że ich rodak - w dodatku rozstawiony z numerem dziewiątym - dał się pokonać znacznie niżej notowanemu Polakowi. W sieci pojawił się nawet haniebny artykuł, w którym tamtejsze media zaatakowały Majchrzaka.

Pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego gwiazdor nie przejmował się jednak zamieszaniem wokół swojej osoby i w sobotę przystąpił do meczu trzeciej rundy, w której przyszło mu się zmierzyć z Leandro Riedim ze Szwajcarii. Choć w pierwszych piłkach wszystko układało się po myśli Kamila, po kilku gemach stało się jasne, że sytuacja naszego tenisisty jest fatalna. Podczas czwartkowego meczu z Chaczanowem nabawił się on bowiem urazu, który uniemożliwiał mu grę na najwyższym poziomie w meczu z Riedim. W końcu - przy stanie 3:5 w gemach - 29-latek zmuszony był skreczować.

Kamil Majchrzak zarobił fortunę na US Open

Choć jego przygoda z tegorocznym US Open zakończyła się na etapie trzeciej rundy, Kamil Majchrzak nie opuści Nowego Jorku z pustymi rękami. Dzięki decyzji organizatorów o zapewnieniu rekordowej puli nagród dla zawodników, Polak za występ w trzech meczach zainkasował niemałe pieniądze. Na jego konto trafi bowiem 237 tys. dolarów amerykańskich, a więc około 865 tys. złotych.

Przypomnijmy, że jeśli chodzi o singla, w grze wciąż pozostaje jeszcze Iga Świątek. Polka w nocy z soboty na niedzielę odprawiła z kwitkiem Annę Kalinską i awansowała do 1/8 finału. Na tym etapie rywalizacji raszynianka zmierzy się z Jekatieriną Aleksandrową, a za pokonanie Rosjanki i awans do ćwierćfinału była liderka światowego rankingu zarobić może aż 660 tys. dolarów amerykańskich. Na ten moment Idze udało się zainkasować 400 tys. dolarów amerykańskich. Na triumfatorkę - warto przypomnieć - czeka natomiast czek o wartości 5 mln dolarów amerykańskich.

