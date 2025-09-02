Doba do meczu Świątek, a tutaj takie wieści. Polska nadzieja za burtą US Open, ale to nie koniec

Droga Alana Ważnego z juniorskim US Open zakończyła się na drugiej rundzie. We wtorek 18-latek urodzony w Rzeszowie przegrał z Zangarem Nurlanulym z Kazachstanu 4:6, 4:6. Spotkanie trwało godzinę i 32 minuty.

Polak źle wszedł w mecz, przegrał serwis po dwóch równowagach. W kolejnych gemach returnujący nie znaleźli punktu zaczepienia. Naszemu rodakowi udało się złapać kontakt na 3:3, ale za chwilę stoczył z przeciwnikiem długą rozgrywkę. Kazach wykorzystał dopiero siódmego break pointa w 7. gemie. To okazało się kluczowe w tej partii, nic przełomowego już się w niej nie wydarzyło.

Alan Ważny odpadł z singla juniorskiego US Open. Czas na walkę w grze podwójnej

O losach drugiej odsłony w pewnym sensie zadecydował sam start, ponownie Ważny został przełamany, czego nie potrafił odwrócić. Set był dość prostolinijny, kibice nie zobaczyli ani jednego break pointa, a równowaga pojawiła się tylko raz - przy stanie 3:4. Nurlanuly zachował zimną krew i parę minut później mógł świętować awans do trzeciej rundy, w której powalczy o ćwierćfinał.

Dla Polaka to słabszy występ singlowy w porównaniu z Wimbledonem, tam dotarł do 1/4 finału. To jednak nie koniec jego szans w Nowym Jorku. Jeszcze dziś około godziny 20:35 wejdzie do gry w deblu w parze z Oskarim Paldaniusem, a przecież razem wygrali poprzednie dwa Szlemy - triumfowali i na trawie w Londynie, i na mączce w Paryżu. Ich rywalami będą Amerykanie: Ford McCollum i Nischal Spurling.

Norrie pokonuje Michelsena i awansuje do drugiej rundy Dallas Open AP © 2025 Associated Press

Alan Ważny triumfował w juniorskim Roland Garros w grze podwójnej materiały prasowe