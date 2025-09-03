Partner merytoryczny: Eleven Sports

Djoković wpadł w furię, sceny na US Open. Bez wahania zaatakował sędziego

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Sporo emocji i napięć towarzyszyło ćwierćfinałowemu starciu na US Open pomiędzy Novakiem Djokoviciem i Taylorem Fritzem. Publiczność żywo dopingowała Amerykanina, który przegrał jednak z Serbem 3:6, 5:7, 6:3, 4:6. W trakcie spotkania Djokoviciowi w pewnym momencie kompletnie puściły hamulce. 38-latek wściekł się i ruszył z pretensjami do sędziego. Nie spodziewał się jednak takie reakcji arbitra.

Novak Djoković
Novak DjokovićSarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Mimo 38 lat na karku Novak Djoković nie myśli jeszcze o sportowej emeryturze. Ambitny Serb marzy o kolejnym triumfie w turnieju wielkoszlemowym, lecz w tym sezonie konkurencję ma wyjątkowo mocną. Rozgrywki niemal zdominowali Jannik Sinner i Carlos Alcaraz. Dość powiedzieć, że Włoch eliminował go zarówno w półfinale Roland Garros, jak i Wimbledonu.

Jako że w Australian Open także zatrzymał się na etapie półfinału, ostatnią szansą na triumf w rozgrywkach Wielkiego Szlema w tym sezonie jest US Open, gdzie Djoković radzi sobie bardzo dobrze. W nocy z wtorku na środę wygrał on w czterech setach z Taylorem Fritzem. Starciu towarzyszyło jednak wiele napięć.

    Novak Djoković znów wpadł w szał. Zaatakował sędziego

    Serb mógł spodziewać się, że publiczność będzie mocno dopingowała swojego rodaka. W newralgicznym momencie trzeciego seta, przy stanie 2:1 w gemach dla rywala 38-latek wpadł w furię i ruszył do sędziego z pretensjami.

    Co zamierzasz zrobić? Co ty do nich mówisz? Tylko: "Dziękuję, proszę, dziękuję, proszę". Powiedz coś więcej
    krzyczał w stronę arbitra Djoković

    Nie spodziewał się raczej, że arbiter pozostanie całkowicie niewzruszony na jego apele. - Właśnie zadeklarowałem, że obaj zawodnicy są gotowi do gry, przestań krzyczeć. To nie pomoże, Novak - usłyszał w odpowiedzi utytułowany tenisista.

    Djoković nie mógł uwierzyć w to, że sędzia nie stanął po jego stronie. Kręcąc głową, wrócił mocno niezadowolony na kort. Ostatecznie przegrał tego seta 3:6. Z całego pojedynku ćwierćfinałowego wyszedł jednak górą 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

    Alcaraz melduje się w półfinale! Pegula również wśród najlepszych [Day 10]AP© 2025 Associated Press

    W ramach odwetu po zwycięstwie zaczął wysyłać w kierunku nieprzychylnej mu publiki buziaki, a później wykonał jeszcze wyjątkowo oryginalny taniec, co dodatkowo podburzyło zasiadających na trybunach.

    Zawodowy tenisista w czarnej koszulce podczas meczu wyraża frustrację, trzymając rakietę tenisową i gestykulując ręką, w tle widoczna jest publiczność oraz niebieska tablica z napisem Emirates.
    Novak DjokovićSarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
    Zawodnik tenisa w czarnym stroju z opaską na głowie trzymający rakietę tenisową, wyraża frustrację lub zdenerwowanie podczas meczu na hali przy licznej publiczności.
    Taylor FritzCHARLY TRIBALLEAU AFP
    Sportowiec na korcie tenisowym, trzyma rakietę w jednej ręce i wydaje się skupiony, w tle widoczna publiczność i fragment zegara.
    Novak DjokovićJavier RojasNewspix.pl

