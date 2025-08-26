Demolka w meczu Andriejewej z Amerykanką na US Open. 55 minut i koniec

Po tym, jak Mirra Andriejewa zakończyła udział w Wimbledonie na etapie ćwierćfinału, Rosjanka rozegrała zaledwie jeden turniej. 18-latka pokazała się podczas WTA 1000 w Montrealu. W pierwszej rundzie miała wolny los, w drugiej otrzymała walkowera od kontuzjowanej Bianki Andreescu. W 1/16 finału spotkała się z McCartney Kessler. Piąta tenisistka rankingu nie dość, że uległa Amerykance w dwóch setach, to jeszcze sama zrobiła sobie krzywdę podczas tamtego starcia. Podczas jednej z wymian nawierzchnia przytrzymała stopę młodej zawodniczki. Przewróciła się na korcie, potrzebowała pomocy. Dograła pojedynek, ale później się okazało, że problem jest znacznie poważniejszy. W związku z tym nie zobaczyliśmy jej w Cincinnati.

Forma Andriejewej przed US Open stanowiła zatem sporą niewiadomą. Na dodatek trafiła w pierwszej rundzie na niewygodną przeciwniczkę, która zanotowała przebudzenie tuż przed startem wielkoszlemowej imprezy. Mowa o nieobliczalnej Alycii Parks, która w ubiegłym tygodniu zameldowała się w półfinale WTA 500 w Monterrey, pokonując po drodze m.in. Emmę Navarro. Reprezentantka USA uległa dopiero po zaciętej walce późniejszej triumfatorce zmagań w Meksyku - Dianie Sznajder. 24-latka dała zatem pozytywny sygnał przed nowojorskimi rozgrywkami. Podczas ostatniego Szlema w tym sezonie Parks zupełnie nie potwierdziła jednak dobrej dyspozycji z Monterrey. Zamiast ciekawego starcia z Andriejewą, obejrzeliśmy bardzo jednostronne widowisko.

US Open: Mirra Andriejewa kontra Alycia Parks w pierwszej rundzie

Już przed startem pojedynku można sobie było wyobrazić, jak mniej więcej będą przebiegać poszczególne wymiany. Alycia próbowała wykorzystać moc swoich uderzeń, a Mirra bazowała na solidnej pracy w defensywie i kontrach. W rzeczywistości Amerykanka miała problem ze skutecznością swoich ataków, popełniała zbyt dużo niewymuszonych błędów. Już na "dzień dobry" musiała bronić trzech okazji na przełamanie. Ostatni break point wysforował Andriejewą na prowadzenie. W następnych minutach przewaga Rosjanki tylko i wyłącznie rosła. Nawet, jak doszło do rywalizacji na przewagi w piątym gemie, to Amerykanka i tak nie miała choćby jednej piłki na premierowe "oczko". W związku z tym pierwsza odsłona zakończyła się wynikiem 6:0 na korzyść 18-latki.

Druga część pojedynku była już trochę bardziej wyrównana, a zwłaszcza jej początek. Wtedy to Parks doczekała się zwycięskiego gema. W trakcie trzeciego rozdania Alycia posiadała w sumie trzy okazje na 2:1, ale nie wykorzystała żadnej z nich. To się błyskawicznie zemściło. Andriejewa momentalnie wywarła presję i zdobyła przełamanie, które pozwoliło jej budować przewagę w tej partii. Amerykanka nie utrzymała podania także w piątym gemie, mimo prowadzenia 40-30. To już ostatecznie zabrakło wiarę reprezentantki USA w to, że może coś zdziałać podczas tego pojedynku. Do końca spotkania dominowała już Rosjanka. Finalnie piąta rakieta świata triumfowała 6:0, 6:1 po zaledwie 55 minutach gry. W drugiej rundzie US Open 18-latka zmierzy się ze swoją rodaczką - Anastazją Potapową.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

