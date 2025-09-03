Cztery dni po porażce Andriejewej nadszedł kolejny cios. To już definitywny koniec Rosjanki

Mirra Andriejewa straciła zaledwie pięć gemów na drodze do trzeciej rundy US Open w grze pojedynczej. Rosjanka najpierw pokonała Alycię Parks 6:0, 6:1, a następnie Anastazję Potapową - 6:1, 6:3. Etap 1/16 finału przyniósł pierwszy test dla 18-latki. Piąta rakieta świata zmierzyła się z Taylor Townsend. Amerykanka prezentowała bardzo dobrą formę w Nowym Jorku, na dodatek miała po swojej stronie publiczność. I tenisistka z Krasnojarska nie poradziła sobie z tym faktem. Przegrała z emocjami, podobnie jak to miało miejsce w ćwierćfinale tegorocznego Roland Garros, gdy musiała rywalizować z Francuzką Lois Boisson. Reprezentantka USA wygrała 7:5, 6:2 i wyeliminowała turniejową "5" z singlowych zmagań.

Dla Andriejewej nie był to jednak koniec przygody z US Open 2025. Mirra wciąż pozostawała z szansami na sukces w deblu, grając w duecie ze swoją etatową partnerką - Dianą Sznajder. Rosjanki bez straty seta zameldowały się wśród ośmiu najlepszych teamów nowojorskiej imprezy. Wczoraj, tuż przed godz. 23:00 czasu polskiego, zainaugurowały rywalizację o półfinał. Zespół rozstawiony z "5" musiał się zmierzyć z turniejowymi "4" - Weroniką Kudiermietową oraz Elise Mertens. Zapowiadało się na trudne wyzwanie dla Andriejewej i Sznajder, bowiem rywalki doskonale wiedzą, jak wygrywać na Szlemach. Wszakże kilka tygodni temu okazały się najlepsze na Wimbledonie.

US Open: Mirra Andriejewa i Diana Sznajder odpadły w trzeciej rundzie debla

Mecz rozpoczął się od serwisu duetu Mirra/Diana. Rosjanki już na "dzień dobry" zostały przełamane do 15. Po zmianie stron miały dwie okazje na odrobienie straty, ale nie wykorzystały żadnej z nich. Ostatecznie zrobiło się 2:0. Następne minuty należały jednak do Andriejewej oraz Sznajder. Po tym, jak w piątym gemie obroniły break pointa, po raz pierwszy znalazły się na prowadzeniu. I jak się później okazało - była to jedyna taka sytuacja w premierowej odsłonie. Kolejne rozdania układały się idealnie po myśli Kudiermietowej i Mertens. Trzy "oczka" z rzędu pozwoliły im na odzyskanie kontroli nad wydarzeniami. Rosyjski team do końca walczył o wyrównanie, ale w dziesiątym gemie mistrzynie Wimbledonu wykorzystały trzeciego setbola i triumfowały w partii 6:4.

Na początku drugiej części pojedynku Mirra oraz Diana próbowały zareagować. Utrzymały swoje podanie, później toczyły zaciętą walkę przy serwisie przeciwniczek. Ale nie doczekały się żadnego break pointa. W trzecim gemie wypracowały go sobie za to Weronika i Elise. Triumfatorki londyńskich zmagań zawiązały kapitalną serię. Od stanu 0:1 wygrały w sumie pięć rozdań z rzędu. Niewiele brakowało, a spotkanie zakończyłyby już w siódmym gemie. Prowadziły 30-0 na returnie, ale Andriejewa i Sznajder dorzuciły jeszcze drugie "oczko". Po zmianie stron Kudiermietowa oraz Mertens zamknęły jednak sprawę, wykorzystując własne podanie. Nie straciły żadnego punktu i ostatecznie wygrały pojedynek 6:4, 6:2 po 79 minutach gry.

W ten sposób przygoda Mirry Andriejewej z tegorocznym US Open definitywnie dobiegła końca. Z kolei mistrzynie Wimbledonu pozostają w grze po kolejny wielkoszlemowy tytuł z rzędu. W półfinale nowojorskiej imprezy dojdzie do szlagierowego starcia, bowiem ich rywalkami będą turniejowe "1" - Katerina Siniakova oraz Taylor Townsend. Czeszko-amerykański team pokonał w poprzedniej rundzie Leylah Fernandez i Venus Williams - 6:1, 6:2.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

Diana Sznajder MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Weronika Kudiermietowa Martin Keep AFP

Elise Mertens MARIJAN MURAT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP