Czarny wtorek Polaka w US Open. 11-13 w tie-breaku, nie będzie trzeciego triumfu wielkoszlemowego

To był intensywny, ale też niestety nieudany wtorek na kortach Flushing Meadows dla Alana Ważnego. 18-letni zawodnik walczył w juniorskich turniejach US Open. Zaczęło się o 17:10 polskiego czasu, nasz rodak przegrał w drugiej rundzie singla z Kazachem Zangarem Nurlanulym 4:6, 4:6 w godzinę i 31 minut.

Jak donosili internauci, tenisista urodzony w Rzeszowie w pewnym momencie przewrócił się i skarżył się na ból w nadgarstku, doszło do przerwy medycznej. Nie było jednak żadnych problemów, by wraz z Oskarim Paldaniusem stanął do walki w pierwszej rundzie debla. To inaczej 1/16 finału, by zdobyć tytuł, trzeba więc zwyciężyć w pięciu starciach. Przypomnijmy, że ten duet wygrał tegorocznego Rolanda Garrosa i Wimbledon.

Rywalami Ważnego i Paldaniusa byli reprezentanci gospodarzy Ford McCollum i Nischal Spurling. Amerykanie dawali się przełamywać na 2:1 i 6:5, ale nasz rodak i jego kolega nie byli w stanie wykorzystać przewag. O losach pierwszej partii zadecydował pełen wrażeń tie-break. Było już 4-6 dla zawodników w USA, ale zaczął się festiwal niewykorzystanych setboli. Gospodarze mieli ich aż cztery, a Polak i Fin trzy. McCollum i Sputling ostatecznie dopięli swego (11-13).

Druga odsłona zaczęła się spokojnie. Po trzech gemach - w których nie było przełamań - gra została przerwana z powodu deszczu, ale tylko na kilka minut. Po wznowieniu było naprawdę wyrównanie, cztery z pięciu gemów kończyło się tzw. punktem decydującym przy stanach 40:40. Break jednak nie nadchodził z żadnej strony. Ostatnie dwa gemy pokazały niestety inny obraz meczu. Ważny i Paldanius nieoczekiwanie stracili serwis, a stojąc pod ścianą nie wywalczyli ani punktu przy returnie. W ostatnich dwóch gemach wygrali tylko jedną z dziewięciu piłek. Ich wspaniała passa wielkoszlemowa została więc przerwana.

Alan Ważny/Oskari Paldanius - Ford McCollum/Nischal Spurling 6:7(11), 4:6

Alan Ważny podczas Enea Poznań Open, 17.06.2025 r. Stach Antkowiak/REPORTER East News

Alan Ważny triumfował w juniorskim Roland Garros w grze podwójnej materiały prasowe