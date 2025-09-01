W trakcie tegorocznego US Open mieliśmy już do czynienia z niejednym sensacyjnym wręcz scenariuszem. Wielkie powroty i zwroty akcji w Nowym Jorku są czymś, co zdecydowanie najbardziej lubią kibice. Jeden zaserwowała im w ostatnim spotkaniu, chociażby Iga Świątek.

Polka przegrywała w pierwszym secie z Anną Kalinską aż 1:5, a mimo to zdołała wygrać po tie-breaku 7:6(2). Do prawdziwego cudu doszło jednak późnym wieczorem w niedzielę na korcie Louisa Armstronga.

Nieprawdopodobny zwrot akcji na Louis Armstrong. Krejcikova dokonała cudu

Gigantyczne emocje wygenerowało spotkanie 1/8 finału pomiędzy Barborą Krejcikovą i Taylor Townsend. Dość powiedzieć, że reprezentantka Czech dokonała niemal niemożliwego.

Przegrała wyraźnie pierwszego seta 1:6, a w drugim było już 5:4 dla Amerykanki, która miała piłkę meczową. Wtedy zaczęła dziać się magia. Krejcikova obroniła meczbola, przełamała rywalkę i po chwili po stracie serwisu jasne było, że seta rozstrzygnie tie-break.

Townsend prowadziła w nim już 6:3 i miała kilka piłek meczowych. Krejcikova w niedługim czasie obroniła aż cztery, a set wciąż nie miał rozstrzygnięcia. Obie tenisistki szły cios za cios. Ostatecznie przy wyniku w tie-breaku 15:13 triumfowała Krejcikova. Łącznie obroniła ona osiem piłek meczowych.

Wyraźnie podcięło to skrzydła 29-letniej reprezentantce USA. Przegrała trzeciego seta 3:6 i odpadła z rozgrywek z poczuciem niewykorzystanej szansy. Niedługo później ukazał się wyjątkowy komunikat ze strony organizatorów.

Łatwo wpaść w panikę, ale ja tego nie zrobiłam" – Świątek o meczu z Kalińską [WIDEO]

Wyjątkowy wpis organizatorów US Open. Pokazali nagranie

Oficjalny profil US Open na platformie "x.com" udostępnił nagranie zza kulis. Widać na nim, jak tenisiści i tenisistki szykujące się do swoich meczów przystanęli przed telewizorami i z zaangażowaniem śledzili przebieg tego kosmicznego meczu. Wśród nich dostrzec można m.in. Martę Kostiuk, Taylora Fritza, czy Erin Routliffe.

Nawet zawodnicy próbujący się rozgrzać, czy wyciszyć zatrzymali się, aby obejrzeć dramat na Louis Armstrong

W ćwierćfinale US Open Barbora Krejcikova zmierzy się z Jessicą Pegulą. Amerykanka w 1/8 finału gładko ograła Ann Li 6:1, 6:2.

Barbora Krejcikova Matthew Stockman AFP

Taylor Townsend Matthew Stockman AFP

Barbora Krejcikova i Taylor Townsend Matthew Stockman AFP