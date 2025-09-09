Ciąg dalszy afery wokół Majchrzaka, konsekwencje są straszne. Musiał zatrudnić ochronę

Zaraz po zdarzeniu w sieci wybuchła ogromna afera. Na całym świecie dyskutowano o przypadku polskiego przedsiębiorcy, który został prędko namierzony przez polskich internautów. Do gry włączył się prawnik mężczyzny, a dopiero po jakimś czasie doszło do przeprosin. Zdaje się jednak, że dla Szczerka to nie zamknęło sprawy.

Afera po meczu Majchrzaka na US Open. Piotr Szczerek ma problem

Choć Szczerek przeprosił i oddał czapkę (która, jak twierdził, miała trafić do jego synów), fala niezadowolenia w sieci wcale nie ucichła. Biznesman ma ponoć spore problemy. Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", wynajął ochronę, bo boi się o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny.

Kamil Majchrzak - Sebastian Korda. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Nie tak dawno w "Daily Mail" pojawiło się zdjęcie posiadłości Szczerka w Zdunach. Sam zainteresowany twierdził, że nie może spać po nocach, a jego dom oblegli paparazzi. Twierdził, że czuje się osaczony i obawiał się ataków wandali.

Piotr Szczerek wzięty w obronę

Prezydent Kalisza, Grzegorz Kulawinek, w rozmowie z Radiem Poznań stwierdził, że to, co dzieje się wokół Szczerka, jest według niego bardzo problematyczne. "Piotr Szczerek ma bardzo duży wkład w polski tenis, pomaga całkiem poza mediami wielu osobom, które mają problemy zdrowotne, w karierach sportowych. Wspierał Polski Związek Tenisowy. Stało się. Trzeba to przyjąć. Myślę, że on sam na pewno to przeżywa, źle się z tym czuje" - wyznał.

Inni są zdania, że Szczerkowi pod górę chciała zrobić... konkurencja. Zdaje się jednak, że afera nie zaszkodziła szczególnie biznesowi Szczerka - klienci, którzy z nim współpracowali wciąż to robią i starają się go wspomóc.

Kamil Majchrzak rywalizował z Karenem Chaczanowem w drugiej rundzie US Open Foto Olimpik AFP

Kamil Majchrzak walczył o awans do głównej drabinki US Open Yuichi YAMAZAKI / AFP AFP