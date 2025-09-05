Chwilowa niemoc Sabalenki, ale co się stało potem. Oficjalnie ws. pogromczyni Świątek

W kobiecej rywalizacji w US Open do rozegrania pozostały już tylko finały: w grze podwójnej (Katerina Siniakova/Taylor Townsend - Gabriela Dabrowski/Erin Routliff) w piątek o godz. 18 polskiego czasu, a później ten najważniejszy, singlowy. W sobotę o godz. 22 naszego czasu (godz. 16 wschodnioamerykańskiego) do rywalizacji przystąpią Aryna Sabalenka i Amanda Anisimova. Obie dziś w nocy trochę cierpiały, swoją wyższość udowadniały po trzysetowych bataliach. Dla obu też zwycięstwa miały arcyważne znaczenie w aktualizowanych na żywo rankingach WTA.

Sabalenka jest bowiem coraz bliżej zapewnienia sobie drugiego z rzędu tytułu dla najlepszej tenisistki świata. Choć dla niej zapewne liczy się przede wszystkim to, by sezonu nie zakończyć bez żadnej wielkoszlemowej zdobyczy.

Anisimova zaś będzie czwartą zawodniczką świata - po raz pierwszy w całej swojej karierze.

Wielki skok w rankingu WTA. Amanda Anisimova zdystansowała Mirrę Andriejewą. Przed wakacjami nikt by chyba w to nie uwierzył

Zacznijmy od Sabalenki. W pierwszym półfinale US Open wypoczęta liderka światowego rankingu, bo nie musiała grać ćwierćfinału z Marketą Vondrousovą, prowadziła z Jessicą Pegulą już 4:2, miała wszystko pod kontrolą. Z ich wcześniejszych dziewięciu pojedynków wygrała aż siedem, ta sytuacja więc nie dziwiła. Tymczasem Amerykanka wygrała cztery kolejne gemy, a zarazem i seta.

Białorusinka przegrała seta w US Open po raz pierwszy od zeszłorocznej potyczki w trzeciej rundzie z Jekateriną Aleksandrową. Znów zdołała jednak wyjść z opresji, dwie kolejne partie wygrała 6:3 i 6:4, mimo szans Peguli na odwrócenie sytuacji.

To z kolei oznacza, że w rankingu WTA Białorusinka dołożyła kolejnych 520 oczek przewagi nad Igą Świątek. Sabalenka zagwarantowała już sobie dorobek 10525 punktów w kolejnej aktualizacji, Polka ma zaś 7933. A finał będzie się toczył o kolejnych 700.

Aby pokazać sytuację tylko w tym roku, warto zwrócić uwagę na ranking WTA Race, także w wersji na żywo. Sabalenka ma w nim, po awansie do finału, 8910 punktów, Polka zaś - 7533. To dystans wciąż do odrobienia jesienią: w Pekinie i Wuhanie gra toczyć się będzie o 1000 punktów, w WTA Finals - o 1500. Jeśli jednak 27-latka z Mińska triumfuje w Nowym Jorku, dystans zwiększy się do ponad 2000 oczek. A to już może zdecydować.

Polka ma jeszcze w planach WTA 500 w Seulu (za półtora tygodnia), w kalendarzu są jeszcze dwa inne turnieje tej rangi, ale już po tysięcznikach: w Ningbo i Tokio. Wątpliwe, by przed finałem sezonu zdecydowało się na kolejną rywalizację w Azji.

Amerykanie stracili więc po tym pierwszym półfinale szansę na swój wewnętrzny finał, pierwszy od 2017 roku i pojedynku Sloane Stephens z Madison Keys.

W środku nocy świętowali jednak triumf Amandy Anisimovej nad Naomi Osaką - i jej awans do decydującej potyczki. Pokonała bowiem Japonkę 6:7 (4), 7:6 (3), 6:3. I to zwycięstwo też ma szczególne znaczenie.

24-latka, pogromczyni Igi Świątek na etapie 1/4 finału, praktycznie zapewniła sobie awans do WTA Finals w Rijadzie, bo to raczej gwarantuje już przewaga niemal 1400 punktów nad dziewiątą Jasmine Paolini. A jeśli pokona Sabalenkę w finale, będzie w WTA Race trzecia, przed Coco Gauff.

Co ważniejsze, Amerykanka awansowała na historyczne czwarte miejsce na światowej liście, teraz też już przez Mirrę Andriejewą. Przed US Open znajdowała się na dziesiątej pozycji, a jej rekordem w karierze była siódma lokata. I wygląda na to, że to wcale nie jest koniec jej aspiracji.

Główny ranking WTA "na żywo":

1. Aryna Sabalenka - 10525 pkt (maksymalnie 11225 pkt)

2. Iga Świątek - 7933 pkt

3. Coco Gauff - 7874 pkt

4. Amanda Anisimova - 5159 pkt (maksymalnie 5859 pkt)

5. Mirra Andriejewa - 4793 pkt

6. Madison Keys - 4579 pkt

7. Jessica Pegula - 4383 pkt

8. Jasmine Paolini - 4006 pkt

9. Qinwen Zheng - 4003 pkt

10. Jelena Rybakina - 3833 pkt

