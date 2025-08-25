Chwile do meczu Majchrzaka, a tu takie wieści. Historyczny dzień na US Open. Jest pierwszym, który tego dokonał

Za nami trzy z czterech Wielkich Szlemów sezonu. Najlepsi tenisiści z całego świata mieli już okazję zawalczyć ze sobą w ramach: Australian Open, French Open oraz Wimbledonu. Kilkanaście godzin temu ruszyły natomiast zmagania ostatniego wielkoszlemowego turnieju tego roku - US Open.

Jednym z reprezentantów naszego kraju, który popisał się naprawdę przyzwoitą grą na brytyjskich kortach, był Kamil Majchrzak. 29-latek dotarł aż do 1/8 finału, gdzie wyeliminowany został przez jednego z topowych tenisistów świata - Karena Chaczanowa.

Kolejnym wielkoszlemowym starciem zawodnika z Piotrkowa Trybunalskiego będzie mecz z Hugonem Dellienem w ramach pierwszej rundy amerykańskiego US Open. Na godziny przed tym spotkaniem doszło jednak do pozornie mniej spektakularnego pojedynku, który jednak na zawsze zapisał się w historii światowego tenisa.

Coleman Wong pierwszym reprezentantem Hongkongu, który wygrał mecz w fazie zasadniczej US Open

25 sierpnia o godzinie 17:10 do starcia w ramach pierwszej rundy US Open przystąpił reprezentant Hongkongu Coleman Wong. Notowany dopiero na 173. miejscu w rankingu ATP tenisista zmierzył się z przedstawicielem gospodarzy Aleksandarem Kovaceviciem. Obydwu panów dzieliła przepaść w postaci nieco ponad 100 pozycji w światowym rankingu tenisistów, dlatego też w opinii wielu to Amerykanin był faworytem do triumfu.

Przedstawiciel Hongkongu absolutnie nie zamierzał jednak wywieszać białej flagi, choć początek spotkania nie układał się po jego myśli. Przy stanie 1:3 w gemach zdołał on jednak doprowadzić do wyrównania wyniku, aby ostatecznie zapisać pierwszego seta na swoje konto.

W drugiej partii jego gra ponownie mogła zachwycać, choć w pewnym momencie wydawało się, że rywal również odzyskał rytm meczowy. Azjatycki zawodnik wytrzymał jednak presję, zwyciężając drugiego seta wynikiem 7:5.

Prawdziwa wojna nerwów odbyła się jednak przy okazji trzeciej partii. W niej to zawodnicy szli praktycznie "łeb w łeb", skutkiem czego na tablicy pojawił się wynik 6:6. Oznaczało to, że w rozstrzygnięciu losów tej wymiany potrzebny będzie tie-break. W ten nieco lepiej wszedł początkowo Kovacevic, jednak Wong nie dawał za wygraną, zmuszając rywala do błędu, który kosztował go bardzo ważne przełamanie. Przy stanie 5:4 dla tenisisty z Azji Amerykanin kompletnie pogubił się, skutkiem czego przegrał dwa kolejne podania padły łupem Wonga. Tym samym 21-latek zwyciężył spotkanie 1. rundy tegorocznego US Open, stając się przy tym pierwszym zawodnikiem z Hongkongu, który w erze "Open" wygrał starcie głównej drabinki singlowej rywalizacji wielkoszlemowego turnieju.

Coleman Wong Frey/TPN Getty Images

Coleman Wong Cameron Smith Getty Images

Coleman Wong Cameron Smith Getty Images

