Od końca lutego 2022 roku rosyjscy sportowcy nie są mile widziani w sportowej rywalizacji - to efekt zbrojnej napaści wojsk Putina na sąsiednią Ukrainę. Wojna wciąż trwa, jej końca nie widać, w sporcie bywa z tym różnie. Lekkoatleci z Rosji czy Białorusi mogą rywalizować tylko między sobą, światowe stadiony czy hale są dla nich zamknięte. W innych dyscyplinach, nawet tych popularnych, pojawiają się jako sportowcy neutralni.

Podobnie jest w tenisie, aczkolwiek Rosja czy Białoruś nie występują w rozgrywkach drużynowych - Pucharze Davisa czy Billie Jean King Cup, są z nich wykluczeni. Mimo że wciąż mają wielu zawodników czy zawodniczek na wysokim poziomie.

I z daleka od nich raczej trzymali się polscy tenisiści.

Ciekawą w tym kontekście scenę można było zaobserwować kilka miesięcy temu w Melbourne. Magdalena Fręch, nasza rakieta numer dwa, grała wtedy w drugiej rundzie Australian Open z Anną Blinkową. I po pierwszym secie była zrozpaczona, przegrała go 0:6. A później wszystko się odmieniło, łodzianka kolejne dwie partie wygrała 6:0 i 6:2. Awansowała do kolejnej fazy.

Blinkowa w takiej sytuacji mogłaby rzucić rakietą i natychmiast udać się do szatni. A tymczasem uśmiechnięta podeszła do cieszącej się Polki, poklepała ją po plecach, coś powiedziała. Pogratulowała sukcesu.

W maju doszło do rewanżu na mączce w Strasburgu, tym razem lepsza okazała się Blinkowa. To ona w ich bezpośrednich starciach dużo lepszy bilans: 5:2.

A jak się okazuje, teraz mamy ciąg dalszy tamtej historii. W nocy z wtorku na środę organizatorzy US Open opublikowali drabinkę rywalizacji deblowej pań i panów. I okazało się już oficjalnie, że... Fręch wystąpi razem z Blinkową. Polsko-rosyjska para zagra z... duetem Rosjanek.

Od wiosny 2022 roku takich historii nie było w kobiecym tenisie na tym poziomie. Dwa lata temu w zawodach ITF we Wrocławiu Weronika Falkowska miała grać w parze razem z Darią Astachową, na dodatek z Ukrainkami. O sprawie zrobiło się głośno, polsko-rosyjska para oddała walkowera, powodu nie podano. Katarzyna Piter grała z Białorusinkami - Lidziją Marozawą czy Alaksandrą Sasnowicz, ale nie z Rosjankami.

A tymczasem Fręch wystąpi, na dodatek będzie to jej pierwsze spotkanie w deblu od... ubiegłorocznego WTA 1000 w Wuhan. W pierwszej rundzie US Open zagrają z rosyjską parą: Polina Kudiermietowa/Anastazja Potapowa. O tej ostatniej było kiedyś głośno, gdy w Dubaju czy Indian Wells paradowała w koszulce Spartaka Moskwa, co jest zabronione.

W deblu wystąpi też Magda Linette, wspólnie z Eną Shibaharą. Ich rywalkami będą Amerykanki: Sofia Kenin i Caroline Dolehide. Z kolei Katarzyna Piter, wspólnie z Lucią Bronzetti, zagra z duetem Viktorija Golubic/Ann Li. Pierwsze mecze - w czwartek.

