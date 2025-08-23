Była blisko Świątek, kontuzje zatrzymały jej karierę. Po tym finale pojawiły się łzy

Iga Świątek od wtorku przebywa w Nowym Jorku. Polka przyleciała do tego miasta tuż po triumfie w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Wspólnie z Casperem Ruudem dotarła do finału miksta, w którym musieli uznać wyższość duetu Sara Errani - Andrea Vavassori. Kilka godzin później poznała turniejową drabinkę. W pierwszej rundzie US Open zmierzy się z Emilianą Arango (81 WTA).

Droga Świątek do potencjalnego finału będzie wiodła przez starcia z Amandą Anisimova lub Eliną Switoliną w ćwierćfinale i Coco Gauff, Madison Keys lub Naomi Osaką w półfinale. W drugiej części drabinki znajdują się Aryna Sabalenka, Jessica Pegula czy Mirra Andriejewa więc z nimi może zmierzyć się dopiero w starciu o tytuł.

Świątek - Jabeur w finale US Open. Tunezyjka była godną rywalką

Świątek doskonale zna smak zwycięstwa w Nowym Jorku. Triumfowała tam w 2022 roku. W wielkim finale spotkała się z Ons Jabeur, która była wówczas 5. zawodniczką rankingu WTA. Polka była wyraźnie lepsza i wygrała mecz 6:2, 7:6 (5).

Dla Tunezyjki był to drugi z rzędu wielkoszlemowy finał. Wcześniej dotarła do tego etapu na Wimbledonie. Chwilę później została nawet drugą rakietą świata, ale nagle jej kariera zahamowała. Duży wpływ na to miały regularnie nękające ją kłopoty zdrowotne.

Jabeur zawiesiła karierę. W US Open jej nie zobaczymy

W 2025 roku dotarła do zaledwie 3. rundy Australian Open, a w Roland Garros i Wimbledonie odpadała już po pierwszym starciu. Po turnieju w Londynie Jabeur zamieściła poruszający wpis w swoich mediach społecznościowych, w którym poinformowała o zawieszeniu kariery. - Przez ostatnie dwa lata bardzo się starałam, walczyłam mimo kontuzji i mierzyłam się z różnymi wyzwaniami. Ale w głębi duszy nie czułam się szczęśliwa na korcie. Tenis to piękny sport. Teraz czuję jednak, że nadszedł czas, by się wycofać i postawić siebie na pierwszym miejscu. Móc odetchnąć, wyzdrowieć i na nowo odkryć radość z życia - napisała w poście zamieszczonym na Instagramie.

Tunezyjka ma na koncie pięć tytułów w turniejach rangi WTA. Ostatni turniej wygrała we wrześniu 2023 roku w chińskim Ningbo. Świątek i Jabeur mierzyły się ze sobą siedmiokrotnie. Polka triumfowała pięciokrotnie. Tunezyjka wygrała dwa starcia w 2021 roku. Lepsza była na Wimbledonie i w Cincinnati.

Ons Jabeur Carmen Mandato AFP

Ons Jabeur William West AFP

Ons Jabeur i Iga Świątek AFP

Paulina Damaske: Czuję ekscytację przed tym turniejem. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport