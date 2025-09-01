Burza po incydencie z czapką Majchrzaka. Polski biznesmen przerywa milczenie

Po niezwykle emocjonującym zwycięstwie Kamila Majchrzaka nad Karenem Chaczanowem w II rundzie US Open, polski tenisista postanowił podziękować kibicom. Jednym z takich gestów było zdjęcie czapki i wręczenie jej młodemu chłopcu stojącemu przy barierce. Jednak w ostatniej chwili mężczyzna wyrwał czapkę chłopcu i włożył ją do torby, mimo wyraźnych protestów ze strony dziecka.

Nagranie z całego incydentu szybko obiegło sieć, wywołując falę oburzenia w mediach społecznościowych. Internauci w błyskawicznym tempie ustalili tożsamość "winowajcy" - Piotr Szczerek - polski przedsiębiorca, prezes firmy brukarskiej Drogbruk i działacz tenisowy.

Majchrzak, który początkowo nie zauważył zdarzenia z powodu zmęczenia i podekscytowania zwycięstwem, błyskawicznie zareagował. Na Instagramie poprosił o pomoc w odnalezieniu chłopca - napisał: "Jeśli to ty (albo twoi rodzice to widzą), napiszcie do mnie prywatną wiadomość". Dzięki wsparciu internetu udało się szybko odnaleźć małego fana. Majchrzak spotkał się z nim, wręczył mu nową podpisaną czapkę i inne pamiątki oraz opublikował wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych.

W rozmowie z "New York Post" Majchrzak zdradził, że Piotr Szczerek chciał naprawić sytuację i poprosił o kontakt do matki chłopca. Tenisista przekazał mu dane do konta społecznościowego kobiety, z którą sam wcześniej się komunikował. Teraz biznesmen zabrał głos w mediach społecznościowych i przeprosił chłopca za swoje zachowanie.

Piotr Szczerek zabrał głos po aferze po meczu Kamila Majchrzaka na US Open. Postawił sprawę jasno

"W związku z sytuacją, do której doszło podczas meczu Kamila Majchrzaka na US Open, chciałbym jednoznacznie przeprosić poszkodowanego chłopca, jego rodzinę, a także wszystkich kibiców i samego zawodnika. Popełniłem poważny błąd. W emocjach, w tłumie radości po zwycięstwie, byłem przekonany, że tenisista podaje czapkę w moim kierunku - dla moich synów, którzy prosili wcześniej o autografy. To błędne przekonanie sprawiło, że odruchowo wyciągnąłem rękę. Dziś wiem, że zrobiłem coś, co wyglądało jak świadome odebranie pamiątki dziecku. To nie była moja intencja, ale to nie zmienia faktu, że zraniłem chłopca i zawiodłem kibiców. Czapka została przekazana chłopcu, a przeprosiny rodzinie. Mam nadzieję, że chociaż częściowo naprawiłem wyrządzoną krzywdę" - podkreślił na wstępie.

Błyskawicznie zaroiło się od wpisów, które w ostatnich dniach miał on rzekomo publikować w mediach społecznościowych. Jak podkreślił, ani on, ani jego bliscy nie komentowali tej sprawy w sieci. "Wszystkie rzekome oświadczenia pojawiające się w sieci nie są naszego autorstwa. Od lat wraz z żoną angażujemy się w pomoc dzieciom i młodym sportowcom, ale ta sytuacja pokazała mi, że jeden moment nieuwagi może zniweczyć lata pracy i wsparcia. To dla mnie bolesna, ale potrzebna lekcja pokory. Dlatego też jeszcze aktywniej będę się włączał w inicjatywy wspierające dzieci i młodzież oraz działania przeciwko przemocy i hejtowi. Wierzę, że tylko przez czyny mogę odbudować utracone zaufanie. Jeszcze raz przepraszam wszystkich, których zawiodłem. Proszę o zrozumienie - w trosce o moją rodzinę zdecydowałem się wyłączyć możliwość komentowania tego wpisu" - przekazał.

