Burza po finale US Open ze Świątek i Ruudem. Rosjanka nie gryzła się w język

Nowy format rywalizacji mikstowej na US Open od samego początku budził kontrowersje. Dwudniowy turniej, cztery gemy w secie zamiast sześciu i startujący głównie singliści - to pomysł organizatorów, który nie wszystkim przypadł do gustu. Wręcz przeciwnie - w świecie zawodowego debla zawrzało. Wielu graczy specjalizujących się w grze podwójnej otwarcie krytykowało zmianę, która - w ich opinii - mocno marginalizowała rolę deblistów i odbierała im szansę na sukces w wielkoszlemowej imprezie. Jedyną parą o "prawdziwie deblowej tożsamości", jaka znalazła się w głównej drabince, byli Włosi - Sara Errani i Andrea Vavassori. I to właśnie oni triumfowali.

W wielkim finale para z Italii pokonała duet złożony z Igi Świątek i Caspera Ruuda. Choć zestawienie to budziło ogromne zainteresowanie medialne - wszak to dwoje czołowych singlistów świata - to na korcie zabrakło im zgrania, które było znakiem rozpoznawczym Włochów. Triumf Errani i Vavassoriego rozgrzał tenisowe środowisko jeszcze bardziej. Dla jednych był to tryumf profesjonalizmu i deblowej chemii, dla innych - potwierdzenie, że nowy format nie ma sensu i jedynie zniekształca ideę rywalizacji mikstowej.

Jelena Wiesnina przemówiła po finale miksta na US Open. Wymownie

Swoje zdanie wyraziła również Jelena Wiesnina - była znakomita rosyjska tenisistka, która w grze podwójnej osiągnęła niemal wszystko. Mistrzyni olimpijska, trzykrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych w deblu, zwyciężczyni Australian Open 2016 w mikście - jak mało kto zna realia tej dyscypliny. Jej zdaniem wynik finału nie jest zaskakujący, a wręcz przewidywalny.

"Oni mieli tu coś do udowodnienia. Zwycięzcy byli do tego wszystkiego po prostu lepiej przygotowani i mocniej zmotywowani. Errani i Vavassori bronili tutaj tytułów wywalczonych w zeszłym roku. W finale byli zwyczajnie silniejsi od Świątek i Ruuda. (...) To był ich turniej. Dla singlistów to tylko dodatek. Dla deblistów - często szansa życia" - powiedziała Wiesnina w rozmowie z rosyjskim portalem "Championat".

Wypowiedź Wiesniny wpisuje się w szerszą dyskusję o przyszłości miksta w Wielkim Szlemie. Czy organizatorzy US Open wyciągną wnioski z tegorocznej edycji? Czy wrócą do klasycznej formuły, dającej równe szanse wszystkim specjalistom? Jedno jest pewne - finał z udziałem "prawdziwej" pary deblowej i ich zwycięstwo nad medialnym duetem singlistów pokazały, że w mikście doświadczenie i zgranie wciąż mają jednak ogromne znaczenie.

Sara Errani (z prawej) i Andrea Vavassori - triumfatorzy turnieju miksta w US Open 2025

Iga Świątek i Casper Ruud odebrali nagrodę za drugie miejsce w mikście US Open 2025

Jelena Wiesnina