Do nietypowej sytuacji doszło w tie-breaku pierwszej partii w półfinale US Open pomiędzy Naomi Osaką a Amandą Anisimovą. W Polsce była dokładnie 5:00 nad ranem, fani mogli jednak przecierać oczy nie ze znużenia, lecz ze zdziwienia, gdy przy stanie 6:3 i setbolu dla Japonki wymianę nagle przerwał odgłos z głośników.

Okazało się, że elektroniczny system sędziowski wskazał "fault", czyli błąd przy serwisie (gdy piłka ląduje poza polem serwisowym), a przecież wymiana liczyła już kilka uderzeń. Punkt został przyznany Anisimowej, nie można tego nazwać wypaczeniem wyniku, bo zagranie Osaki i tak akurat wylądowało na aucie.

Zrobiło się 6:4, ale przy kolejnej piłce podopieczna Tomasza Wiktorowskiego dopięła swego i wyszła na prowadzenie w całym meczu. To był jej siódmy z rzędu wygrany tie-break.

Dyskusja pod wpisem Rothenberga. Spór o elektroniczny system

"Ludzcy sędziowie nigdy by tego nie zrobili, ta technologia jest świetna!" - ironizował na portalu X dziennikarz Ben Rothenberg.

Kompromitująca, żenująca awaria

Nie wszyscy jednak zgadzają się z taką oceną pomyłki systemu. Widać to po komentarzach pod wpisem Rothenberga. "Brzmisz idiotycznie. Czy powinniśmy wrócić do koni, skoro samochody czasami się psują? Koniec z telefonami komórkowymi, bo satelity są czasami niedostępne? Przestaniesz używać Wi-Fi (do przesyłania swoich bzdur), bo router co jakiś czas się psuje?" - napisał ostro jeden z użytkowników.

