Awantura na US Open, Djoković wpadł w furię. Bez wahania zaatakował sędziego

Mimo 38 lat na karku Novak Djoković nie myśli jeszcze o sportowej emeryturze. Ambitny Serb marzy o kolejnym triumfie w turnieju wielkoszlemowym, lecz w tym sezonie konkurencję ma wyjątkowo mocną. Rozgrywki niemal zdominowali Jannik Sinner i Carlos Alcaraz. Dość powiedzieć, że Włoch eliminował go zarówno w półfinale Roland Garros, jak i Wimbledonu.

Jako że w Australian Open także zatrzymał się na etapie półfinału, ostatnią szansą na triumf w rozgrywkach Wielkiego Szlema w tym sezonie jest US Open, gdzie Djoković radzi sobie bardzo dobrze. W nocy z wtorku na środę wygrał on w czterech setach z Taylorem Fritzem. Starciu towarzyszyło jednak wiele napięć.

Novak Djoković znów wpadł w szał. Zaatakował sędziego

Serb mógł spodziewać się, że publiczność będzie mocno dopingowała swojego rodaka. W newralgicznym momencie trzeciego seta, przy stanie 2:1 w gemach dla rywala 38-latek wpadł w furię i ruszył do sędziego z pretensjami.

Co zamierzasz zrobić? Co ty do nich mówisz? Tylko: "Dziękuję, proszę, dziękuję, proszę". Powiedz coś więcej

Nie spodziewał się raczej, że arbiter pozostanie całkowicie niewzruszony na jego apele. - Właśnie zadeklarowałem, że obaj zawodnicy są gotowi do gry, przestań krzyczeć. To nie pomoże, Novak - usłyszał w odpowiedzi utytułowany tenisista.

Djoković nie mógł uwierzyć w to, że sędzia nie stanął po jego stronie. Kręcąc głową, wrócił mocno niezadowolony na kort. Ostatecznie przegrał tego seta 3:6. Z całego pojedynku ćwierćfinałowego wyszedł jednak górą 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

W ramach odwetu po zwycięstwie zaczął wysyłać w kierunku nieprzychylnej mu publiki buziaki, a później wykonał jeszcze wyjątkowo oryginalny taniec, co dodatkowo podburzyło zasiadających na trybunach.

