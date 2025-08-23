Awansowała do US Open, może zagrać ze Świątek. Jej historia inspiruje

Poznaliśmy już komplet zawodniczek, które w kolejnych dniach walczyć będą o wielkoszlemowe trofeum w Nowym Jorku. Przed kwalifikacje do US Open przebrnęło 16 tenisistek, w tym 25-letnia Francesca Jones. Reprezentantka Wielkiej Brytanii po raz pierwszy w historii w turnieju głównym zawodów wielkoszlemowych w grze pojedynczej zadebiutowała w 2021 roku po przejściu kwalifikacji do Australian Open. Choć przegrała wtedy już w pierwszej rundzie, usłyszał o niej cały świat.

Francesca Jones w głównym turnieju US Open. Od urodzenia zmaga się z rzadką chorobą

Pochodząca z Bradford sportsmenka od urodzenia zmaga się z bardzo rzadkim schorzeniem genetycznym - zespołem ECC. Jest to zespół wad wrodzonych charakteryzujący się triadą wad: ektrodaktylią, dysplazją ektodermalną i rozszczepami w obrębie twarzy. W przypadku Jones, urodziła się ona z jedynie ośmioma palcami u rąk i siedmioma palcami u stóp, ma także rozszczep wargi i podniebienia.

Brytyjka już będąc dzieckiem marzyła o karierze tenisistki, lekarze jednak studzili jej zapał mówiąc, że o profesjonalnym sporcie ze swoją przypadłością może zapomnieć. Francesca Jones nie miała jednak zamiaru się poddać - mimo licznych operacji każdą wolną chwilę spędzała na korcie i ciężko trenowała, aby zostać profesjonalną sportsmenką.

"Chcę, żeby moja historia była inspiracją dla innych. By wierzyli w swoje możliwości. To daje mi motywację do walki, by grać na profesjonalnym poziomie i osiągać wielkie rzeczy. (...) Byłoby wspaniale mieć świadomość, że mam pozytywny wpływ na dzieci, które znalazły się sytuacji, jak moja" - mówiła kilka lat temu Francesca w rozmowie z "The Guardian".

Francesca Jones rywalizację w ramach tegorocznej edycji US Open rozpocznie już w poniedziałek, 25 sierpnia. W pierwszej rundzie wielkoszlemowej imprezy w Nowym Jorku Brytyjka zmierzy się z doświadczoną Niemką, Evą Lys. Warto zaznaczyć, że 25-latka znalazła się w tej samej części drabinki co Iga Świątek. Mało prawdopodobne jest jednak to, że dojdzie do starcia wiceliderki światowego rankingu i Jones. Panie bowiem trafić mogą na siebie dopiero na etapie półfinału. Mało prawdopodobne nie oznacza jednak niemożliwe - tenis bowiem nie raz pokazywał, jak nieprzewidywalny potrafi być.

