Aryna Sabalenka jak Iga Świątek. Wybrała sukienkę od polskiej projektantki
Aryna Sabalenka zwyciężyła w finale US Open nad Amandą Anisimovą, która nie tak dawno wykluczyła ją z gry o tytuł na Wimbledonie. Tym razem jednak to Białorusinka była górą i postanowiła na swoją triumfalną sesję zdjęciową z pucharem wybrać sukienkę polskiej projektantki. Magda Butrym, bo o niej mowa, wcześniej szykowała m.in. stylizacje dla Igi Świątek.
Sesja zdjęciowa z pucharem to czas, w którym tenisistki lubią prezentować się w eleganckich sukienkach od znanych projektantów. Tym razem Sabalenka postanowiła pójść w ślady Igi Świątek i skorzystała z usług polskiej twórczyni.
Aryna Sabalenka w sukience Magdy Butrym
Sabalenka pokazała się ze znakomitej strony w finale US Open, w którym zagrała przeciwko Amandzie Anisimowej. Białorusinka ograła trudną dla siebie rywalkę 6:3, 7:6 i ostatecznie obroniła zdobyty przed rokiem w Nowym Yorku tytuł.
Na sesję zdjęciową z trofeum Aryna Sabalenka wybrała sukienkę polskiej projektantki, Magdy Butrym. Drapowana różowa kreacja wzbudziła spore kontrowersje - niektórzy byli nią zachwyceni, a inni twierdzili, że "Saba" powinna znaleźć sobie stylistę.
Aryna Sabalenka wybrała sukienkę Butrym tak jak Iga Świątek
Sabalenka poszła w ślady Igi Świątek. Polka dwukrotnie występowała na ważnych imprezach w kreacjach Magdy Butrym. Raz zachwyciła cały świat podczas WTA Finals swoją czerwoną sukienką, a drugi pozowała z pucharem Rolanda Garrosa w bluzce przygotowanej przez tę projektantkę. Sabalenka za swoją suknię, która jest częścią jesiennej kolekcji Butrym zapłaciła 1630 dolarów, czyli około 6 tys. zł.
Wszystkie trzy kreacje łączy jedno - Butrym lubi tworzyć ubrania zasłaniające w elegancki sposób szyję. Za każdym razem tworzy to bardzo interesujące wrażenie. To samo zdanie ma coraz więcej gwiazd, które chętnie wybierają eleganckie stylizacje zaprojektowane przez Polkę.