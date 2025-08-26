Alcaraz zaskoczył wszystkich na US Open. Natychmiast ruszył z wyjaśnieniami

US Open 2025 wystartowało pełną parą. Polscy kibice mogą śledzić poczynania kilku reprezentantów. Fanów z kraju nad Wisłą uszczęśliwiła Magdalena Fręch, która wygrała w dwóch setach z Australijką Talią Gibson. W kolejnej fazie łodzianka zmierzy się z Amerykanką Peyton Stearns. Za to przygoda na US Open zakończyła się już dla Magdy Linette, która uległa niżej notowanej McCartney Kessler 0:2. A już we wtorek o 17:30 czasu polskiego na kort wyjdzie Iga Świątek, która zmierzy się z Emilianą Arango.

Natomiast na męskim US Open Polacy mogą kibicować jedynie Kamilowi Majchrzakowi. Ten mierzył się z Boliwijczykiem Hugo Dellienem. 29-latek z Piotrkowa Trybunalskiego wygrał 3:1 i w drugiej rundzie zmierzy się z Karenem Chaczanowem, sklasyfikowanym na dziewiątym miejscu rankingu ATP. Jednak, dzięki zwycięstwu Majchrzak, przy najbliższej aktualizacji rankingu, przegoni Huberta Hurkacza i będzie najwyżej sklasyfikowanym polskim zawodnikiem.

Carlos Alcaraz zaskoczył wszystkich na US Open

Ledwo rozpoczęło się US Open, a już mieliśmy do czynienia z niespodziankami. Taką największą jest z pewnością odpadnięcie już w 1. rundzie Rosjanina Daniiła Miedwiediewa. 13. rakieta rankingu ATP uległa 51. zawodnikowi zestawienia, Francuzowi Benjaminowi Bonziemu 2:3.

Niespodzianki, przynajmniej jeśli chodzi o swoje niespodziewane odpadnięcie z US Open, nie chciał sprawić Carlos Alcaraz. Drugi tenisista świata wygrał z Amerykaninem Reilly Opelką 3:0 i pewnie awansował. W kolejnej rundzie Hiszpan zmierzy się z Włochem Mattią Belluccim.

Więcej, niż o wyniku, mówiło się jednak o nowym wyglądzie Carlosa Alcaraza.

Alcaraz zaskoczył swoją fryzurą na US Open. W tle zaskakująca historia

Carlos Alcaraz ukazał się kibicom na całym świecie w krótko ściętych włosach. Jak się okazuje, nie taki był zamysł Hiszpana na US Open. O wszystkim opowiedział dziennikarzom na konferencji pomeczowej.

Hiszpański tenisista wytłumaczył historię związaną ze swoją nową fryzurą. Jak przyznał, faktycznie chciał ściąć swoje włosy, jednak nie w taki sposób. Strzygł go jego brat, który chyba nie do końca zrozumiał, co miał na myśli Carlos.

Czułem, że moje włosy były już naprawdę długie. Przed turniejem powiedziałem, że bardzo chcę się ostrzyc. Nagle mój brat źle zrozumiał, jak używać maszynki. Po prostu obciął je, a jedynym sposobem na naprawę było ogolenie wszystkiego

Za chwilę druga rakieta rankingu ATP przyznała, że nie przywiązuje zbyt dużej uwagi do włosów. Dla Hiszpana liczy się to, że "i tak odrosną". Wygląda na to, że teraz fryzura Carlosa Alcaraza na tegorocznym US Open stanie się pewnego rodzaju symbolem. A jeżeli uda mu się wygrać, to możemy być tego pewni.

