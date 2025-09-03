Akcja jedna na milion, rywal aż nie mógł uwierzyć. Unikalna scena na US Open [WIDEO]

US Open 2025 zakończy się oficjalnie już w najbliższy weekend, ale do tego czasu bez dwóch zdań staniemy się świadkami jeszcze co najmniej kilku interesujących starć oraz widowiskowych zagrań.

W tym drugim przypadku jednak mało która akcja będzie zapewne równać się z tym, do czego doszło podczas współzawodnictwa Felixa Augera-Aliassime'a z Alexem de Minaurem w ćwierćfinale gry pojedynczej panów.

US Open 2025: Iga Świątek zmierzy się z Anisimovą o półfinał!

Festiwal widowiskowych zagrań. Tej wymiany de Minaura i Augera-Aliassime'a nie będzie można zapomnieć

Niemalże na początku drugiego seta, bo w trakcie trzeciego gema, podczas dłużej wymiany obaj panowie znaleźli się blisko siatki i wówczas Kanadyjczyk spróbował przelobować Australijczyka, natomiast ten nie dość, że zdążył do piłki, to jeszcze wykonał taki manewr:

Popularny "hot dog" czy "tweener", czyli odbicie między nogami, zakończył się tu kolejnym lobem, po którym Auger-Aliassime próbował ripostować w identyczny sposób, ale ostatecznie... trafił w siatkę, jakby nie mogą uwierzyć, co się właśnie wydarzyło.

US Open zmierza ku wielkiemu finałowi. Przed nami następne hity

Triumfator spotkania między reprezentantem Kanady i przedstawicielem Australii zmierzy się w półfinale ze zwycięzcą meczu Jannik Sinner - Lorenzo Musetti, który odbędzie się w nocy z środy na czwartek.

W drugiej części drabinki jesteśmy tymczasem już pewni wielkiego hitu, jakim będzie rywalizacja między Carlosem Alcarazem a Novakiem Djokoviciem. Finał USO został zaplanowany na 7 września.

