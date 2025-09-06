Ostatni wielkoszlemowy turniej w 2025 roku zakończy się w niedzielę - starciem gigantów, na które czekają chyba wszyscy fani tego sportu na świecie. Jannik Sinner grał w każdym finale w tym sezonie, przegrał tylko w Paryżu z Carlosem Alcarazem. Wygrał za to z Hiszpanem w Wimbledonie, teraz dojdzie do ich kolejnej potyczki. O kupieniu wejściówek na Arthir Ashe Stadium można oczywiście zapomnieć.

Szansę na grę w każdym finale Szlema w tym sezonie miała też Aryna Sabalenka. Aż do półfinału Wimbledonu. Liczyła na ten mecz o tytuł, swój pierwszy w karierze na tych trawiastych obiektach, zwłaszcza że Amandę Anisimovą dość łatwo ograła chwilę wcześniej w Paryżu, w czwartej rundzie. Znów jednak okazało się, że Amerykanka ma na nią jakiś magiczny sposób, niczym Iga Świątek w najlepszym swoim czasie.

Amanda Anisimova kontra Aryna Sabalenka. Bukmacherzy stawiają na liderkę rankingu WTA. Historia mówi coś innego

Te wydarzenia z Londynu wszyscy oczywiście pamiętamy, bo to nie Anisimova, a właśnie Świątek ostatecznie znalazła się na nagłówkach wszystkich sportowych mediów na świecie. Dosłownie wszystkich, bo przecież wygrać finał jednej z czterech najważniejszych imprez w sezonie 6:0, 6:0 jest wielką sztuką. Przez ponad 100 lat zdarzyło się to wcześniej tylko dwa razy, Polka uzyskała taki wynik jako trzecia. Mimo że była rozstawiona w Wimbledonie dopiero z "ósemką" - nie miało to większego znaczenia. Teraz zaś "ósemkę" ma Anisimova - w ćwierćfinale zrewanżowała się Idze za tamtą wpadkę, w półfinale ograła Naomi Osakę, trenowaną przez byłego szkoleniowca Polki Tomasza Wiktorowskiego.

I teraz zagra po raz dziesiąty z Sabalenką.

Finał kobiecej rywalizacji w singlu zacznie się tuż po godz. 22 polskiego czasu, w sobotę. Bukmacherzy dość wyraźnie wskazują na 27-latkę z Mińska jako faworytkę, ale...

No właśnie, przed starciem Świątek z Amerykanką notowania Polki były znacznie wyższe, a i tak przegrała. I to dość wyraźnie, 4:6, 3:6 - mimo dość dobrej gry ze swojej strony. To Anisimova wspięła się na szczyt, grała "zero-jedynkowo", trafiała. Dokładnie tak jak w półfinale WImbledonu.

Polka z Sabalenką ma bilans 8:5, Anisimova - 6:3. I to jest właśnie coś, na co trzeba zwrócić uwagę. Niewiele tenisistek tak dobrze potrafi sobie radzić z liderką rankingu jak Amerykanka. Pierwsze dwa starcia nastąpiły w 2019 roku - ona wygrała niespełna 18-letnia wtedy Anisimova bez straty seta, w Australian Open i Roland Garros. Dwa kolejne dołożyła w 2022 roku (Charleston, Madryt), Sabalenka odpowiedziała w Rzymie. To był już czas, gdy Białorusinka powoli mościła sobie miejsce za plecami Igi Świątek, by w kolejnym sezonie zaatakować jej pierwsze miejsce.

Aryna Sabalenka Chris Unger/Getty Images AFP

Zagrały też w Australian Open w 2024 roku, gdy Sabalenka zmierzała po tytuł i pewnie wygrała. Równie gładko przegrała jednak z Amandą pół roku później w Toronto.

A było to starcie niezwykłe, "wagi ciężkiej". Obie miały sporo break pointów, w pierwszym secie mecz dwukrotnie był przerywany, bo w potwornym upale omdlewali kibice. A panie grały, Sabalenka miała pięć szans na wyrównanie na 5:5, by na końcu popełnić podwójny błąd i przegrać seta otwarcia 4:6. W drugim wszystko potoczyło się odwrotnie, tym razem kluczowe przełamanie w końcówce zaliczyła Sabalenka, choć też się męczyła. Za piątym razem wyrównała jednak stan na 1:1.

Została trzecia odsłona tego pojedynku, a w niej Białorusinka szybko uzyskała przełamanie, za chwilę miała piłkę na 2:0. Nie wykorzystała jej, wkrótce było już 1:3, z jej perspektywy. A za chwilę mogło być 1:5, bo Anisimova miała też i taką szansę, przy serwisie liderki. To Amerykanka miała zadać ostatni cios, miała piłkę meczową, ale jak pisał w Interii red. Mateusz Stańczyk, "dała się jednak ponieść emocjom i nie wykorzystała szansy na zamknięcie pojedynku". Sabalenka doprowadziła do stanu 4:5, serwowała po remis i... przegrała ten szalony pojedynek.

Tym razem nie było jednak wbijania szpileczek, jak po przegranym finale French Open z Coco Gauff. Doceniła postawę Amerykanki. - Była dziś odważniejsza. Może kiedy ja po prostu starałam się utrzymać punkt, ona szła na całość. Grała bardziej agresywnie - mówiła na konferencji.

Dziś też może spodziewać się uderzeń równie mocnych jak te, które ona posyła. A wytrzymać ich siłę może niewiele zawodniczek na świecie.

Aryna Sabalenka Sarah Stier AFP

Arthur Ashe Stadium, główna arena zmagań w US Open.

