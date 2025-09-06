Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak Anisimova. To było 157 minut boju z Sabalenką. Szczęśliwa "ósemka"

Andrzej Grupa

Kibice kobiecego tenisa nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie czekali na finał z udziałem Igi Świątek i Aryny Sabalenki. Bo choć rywalizowały w karierze już 13 razy, to ani razu w meczu o wielkoszlemowy tytuł. Białorusinka spełniła swoje zadanie, Polka trafiła zaś na fenomenalnie dysponowaną Amandę Anisimovą. Czy to dla niej lepiej? Niekoniecznie, wypada spojrzeć na ich dotychczasowe spotkania. Finał US Open rozpocznie się po godz. 22 polskiego czasu, w ramach zapowiedzi przypominamy ich poprzednią potyczkę.

Aryna Sabalenka i Amanda Anisimova po ich półfinałowym boju w Wimbledonie
Aryna Sabalenka i Amanda Anisimova po ich półfinałowym boju w WimbledoniePeter van den Berg/ISI PhotosGetty Images

Ostatni wielkoszlemowy turniej w 2025 roku zakończy się w niedzielę - starciem gigantów, na które czekają chyba wszyscy fani tego sportu na świecie. Jannik Sinner grał w każdym finale w tym sezonie, przegrał tylko w Paryżu z Carlosem Alcarazem. Wygrał za to z Hiszpanem w Wimbledonie, teraz dojdzie do ich kolejnej potyczki. O kupieniu wejściówek na Arthir Ashe Stadium można oczywiście zapomnieć.

Szansę na grę w każdym finale Szlema w tym sezonie miała też Aryna Sabalenka. Aż do półfinału Wimbledonu. Liczyła na ten mecz o tytuł, swój pierwszy w karierze na tych trawiastych obiektach, zwłaszcza że Amandę Anisimovą dość łatwo ograła chwilę wcześniej w Paryżu, w czwartej rundzie. Znów jednak okazało się, że Amerykanka ma na nią jakiś magiczny sposób, niczym Iga Świątek w najlepszym swoim czasie.

Iga Świątek i Maja Chwalińska. Pierwsza ma z Arantxą Rus bilans 1:1, druga - 1:0
Tenis

Sensacyjna pogromczyni Świątek rozbita przez inną Polkę. Maja zagra o finał

Andrzej Grupa
    Amanda Anisimova kontra Aryna Sabalenka. Bukmacherzy stawiają na liderkę rankingu WTA. Historia mówi coś innego

    Te wydarzenia z Londynu wszyscy oczywiście pamiętamy, bo to nie Anisimova, a właśnie Świątek ostatecznie znalazła się na nagłówkach wszystkich sportowych mediów na świecie. Dosłownie wszystkich, bo przecież wygrać finał jednej z czterech najważniejszych imprez w sezonie 6:0, 6:0 jest wielką sztuką. Przez ponad 100 lat zdarzyło się to wcześniej tylko dwa razy, Polka uzyskała taki wynik jako trzecia. Mimo że była rozstawiona w Wimbledonie dopiero z "ósemką" - nie miało to większego znaczenia. Teraz zaś "ósemkę" ma Anisimova - w ćwierćfinale zrewanżowała się Idze za tamtą wpadkę, w półfinale ograła Naomi Osakę, trenowaną przez byłego szkoleniowca Polki Tomasza Wiktorowskiego.

    I teraz zagra po raz dziesiąty z Sabalenką.

    Tenisistka w niebieskim stroju na korcie podczas meczu, w jednej ręce trzyma rakietę tenisową, wokół widownia z zamazanym tłem.
    Amanda AnisimovaCRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICHPAP

    Finał kobiecej rywalizacji w singlu zacznie się tuż po godz. 22 polskiego czasu, w sobotę. Bukmacherzy dość wyraźnie wskazują na 27-latkę z Mińska jako faworytkę, ale...

    No właśnie, przed starciem Świątek z Amerykanką notowania Polki były znacznie wyższe, a i tak przegrała. I to dość wyraźnie, 4:6, 3:6 - mimo dość dobrej gry ze swojej strony. To Anisimova wspięła się na szczyt, grała "zero-jedynkowo", trafiała. Dokładnie tak jak w półfinale WImbledonu.

    Polka z Sabalenką ma bilans 8:5, Anisimova - 6:3. I to jest właśnie coś, na co trzeba zwrócić uwagę. Niewiele tenisistek tak dobrze potrafi sobie radzić z liderką rankingu jak Amerykanka. Pierwsze dwa starcia nastąpiły w 2019 roku - ona wygrała niespełna 18-letnia wtedy Anisimova bez straty seta, w Australian Open i Roland Garros. Dwa kolejne dołożyła w 2022 roku (Charleston, Madryt), Sabalenka odpowiedziała w Rzymie. To był już czas, gdy Białorusinka powoli mościła sobie miejsce za plecami Igi Świątek, by w kolejnym sezonie zaatakować jej pierwsze miejsce.

    Aryna Sabalenka
    Aryna SabalenkaChris Unger/Getty ImagesAFP

    Zagrały też w Australian Open w 2024 roku, gdy Sabalenka zmierzała po tytuł i pewnie wygrała. Równie gładko przegrała jednak z Amandą pół roku później w Toronto.

    A ostatnie dwie potyczki to już ten sezon: najpierw 7:5, 6:3 w boju o ćwierćfinał w Paryżu, wreszcie: 6:4, 4:6 i 6:4 dla Amerykanki w półfinale Wimbledonu. Ich najważniejszym meczu - aż do dzisiaj.

    To reakcja Gabrieli Dabrowski. Kanadyjka wróciła na deblowy tron w Nowym Jorku
    US Open

    Dwusetowy finał kobiecego US Open. Porażka światowej jedynki w Nowym Jorku

    Andrzej Grupa
      A było to starcie niezwykłe, "wagi ciężkiej". Obie miały sporo break pointów, w pierwszym secie mecz dwukrotnie był przerywany, bo w potwornym upale omdlewali kibice. A panie grały, Sabalenka miała pięć szans na wyrównanie na 5:5, by na końcu popełnić podwójny błąd i przegrać seta otwarcia 4:6. W drugim wszystko potoczyło się odwrotnie, tym razem kluczowe przełamanie w końcówce zaliczyła Sabalenka, choć też się męczyła. Za piątym razem wyrównała jednak stan na 1:1.

      Iga Świątek po finale US Open 2022
      Iga Świątek

      Iga Świątek poza US Open, a tu taka wiadomość. Światowy fenomen

      Anna Dymarczyk
      Została trzecia odsłona tego pojedynku, a w niej Białorusinka szybko uzyskała przełamanie, za chwilę miała piłkę na 2:0. Nie wykorzystała jej, wkrótce było już 1:3, z jej perspektywy. A za chwilę mogło być 1:5, bo Anisimova miała też i taką szansę, przy serwisie liderki. To Amerykanka miała zadać ostatni cios, miała piłkę meczową, ale jak pisał w Interii red. Mateusz Stańczyk, "dała się jednak ponieść emocjom i nie wykorzystała szansy na zamknięcie pojedynku". Sabalenka doprowadziła do stanu 4:5, serwowała po remis i... przegrała ten szalony pojedynek.

      Aryna Sabalenka miała kłopoty w starciu z Jessicą Pegulą. A na końcu mogła krzyknąć z radości. Jest coraz drugiego z rzędu tytułu najlepszej tenisistki świata
      US Open

      Chwilowa niemoc Sabalenki, ale co się stało potem. Oficjalnie ws. pogromczyni Świątek

      Andrzej Grupa
        Tym razem nie było jednak wbijania szpileczek, jak po przegranym finale French Open z Coco Gauff. Doceniła postawę Amerykanki. - Była dziś odważniejsza. Może kiedy ja po prostu starałam się utrzymać punkt, ona szła na całość. Grała bardziej agresywnie - mówiła na konferencji.

        Dziś też może spodziewać się uderzeń równie mocnych jak te, które ona posyła. A wytrzymać ich siłę może niewiele zawodniczek na świecie.

        Początek finału US Open po godz. 22. Tekstowa relacja "na żywo" w Interii Sport.

        Uśmiechnięta młoda kobieta w białej koszulce patrząca w bok, tło zamazane i kontrastujące niebieskie barwy kortu tenisowego.
        Aryna SabalenkaSarah StierAFP
        Kort tenisowy otoczony trybunami, pełnymi kibiców podczas dużego turnieju, zadaszona arena sportowa wypełniona widownią skupioną na meczu.
        Arthur Ashe Stadium, główna arena zmagań w US Open. To tu w finale debla zabraknie pary numer 1CHARLY TRIBALLEAU AFP
        Sabalenka o „dobrej zabawie” i rywalizacji z Igą Świątek. WIDEOAssociated Press© 2024 Associated Press

