6:3, 5:3 dla Sabalenki i zwrot akcji, euforia Amerykanów. Niebywała końcówka finału US Open

Decydujące starcie podczas tegorocznego US Open w singlu pań przyniosło nam rewanżowy pojedynek za półfinał Wimbledonu 2025 - Aryna Sabalenka zmierzyła się z Amandą Anisimovą. W Londynie lepsza okazała się Amerykanka, wygrywając po trzysetowej batalii. Także zestawienie bezpośrednich potyczek było na korzyść reprezentantki USA - w H2H prowadziła aż 6-3. Białorusinka nie kryła jednak, że jest zmotywowana do tego, by tym razem pokonać tenisistkę ze Stanów Zjednoczonych i obronić tytuł wywalczony 12 miesięcy temu.

Obie tenisistki stoczyły wymagające batalie na etapie półfinału nowojorskich zmagań. Najpierw na korcie Arthur Ashe Stadium zaprezentowała się Sabalenka. Zawodniczka z Mińska odrobiła stratę seta i pokonała Jessicę Pegulę 4:6, 6:3, 6:4. Spore kłopoty miała także 24-latka. Finalistka tegorocznego Wimbledonu pokonała Naomi Osakę po prawie trzygodzinnej walce - 6:7(4), 7:6(3), 6:3. Kibice tenisa liczyli, że także decydujące starcie w nowojorskim Szlemie dostarczy sporej dawki emocji.

Mecz rozpoczął się od serwisu Sabalenki. Liderka rankingu WTA wygrała pierwsze dwie akcje, ale później sytuacja rozwijała się dobrze z perspektywy Anisimovej. Po podwójnym błędzie serwisowym Aryny pojawił się break point dla Amandy. Amerykanka posiadała w sumie trzy okazje na przełamanie, ale nie udało się wykorzystać żadnej z nich. Ostatecznie to Białorusinka jako pierwsza wyszła na prowadzenie. Po zmianie stron tenisistka z USA miała 30-15, ale doszło do szansy na 2:0 dla zawodniczki z Mińska. Przy break poincie obserwowaliśmy agresywną wymianę z linii końcowej, w której pomyłkę zanotowała reprezentantka Stanów Zjednoczonych.

W trakcie trzeciego rozdania sytuacja rozwijała się nie najlepiej z perspektywy finalistki tegorocznego Wimbledonu. Szybko zrobiło się 30-0 dla Sabalenki, ale wtedy doszło do zwrotu akcji. Anisimova doczekała się kolejnego break pointa i tym razem od razu go wykorzystała po świetnej akcji, kończąc forhendem wzdłuż linii. Po czterech gemach mieliśmy już remis - 2:2. Amanda nie zamierzała spuszczać z tonu. Po chwili znów wypracowała sobie szansę na przełamanie. Aryna posłała pierwsze podanie, ale to nie wystarczyło na Amerykankę. Tenisistka z USA zagrała niesamowity return, po którym sprowokowała błąd po stronie Białorusinki. Nagle na tablicy wyników zrobiło się 3:2 z breakiem dla reprezentantki Stanów Zjednoczonych.

Sytuacja na korcie zmieniała się dynamicznie. Po zmianie stron obserwowaliśmy lepszy fragment z perspektywy liderki rankingu WTA. Przełamanie do zera pozwoliło Sabalence zniwelować stratę. Na tym się nie skończyło. Po chwili dorzuciła kolejne "oczko" i powróciła na prowadzenie. Anisimova zaczęła się gubić. Ósme rozdanie zainaugurowała asem, a potem m.in. popełniła dwa podwójne błędy serwisowe. To sprawiło, że Aryna posiadała dwie okazje z rzędu na 5:3. Już po pierwszej z nich doszło do przełamania. Następnie Białorusinka wyserwowała sobie partię bez większych problemów, wygrywając ją 6:3.

Druga część pojedynku rozpoczęła się od wyrównanego gema przy podaniu Anisimovej. Początkowo Amerykanka prowadziła 40-15, ale po podwójnym błędzie serwisowym doszło do równowagi. Finalnie Amanda nie musiała jednak bronić żadnego break pointa i utrzymała swoje podanie. W trakcie kolejnego rozdania przy serwisie reprezentantki USA zobaczyliśmy pokaz siły Aryny w defensywie. Białorusinka wypracowała sobie dwa break pointy. Przy ostatniej szansie wykonała piękne minięcie i dzięki temu znalazła się z przodu. Po zmianie stron potwierdzila przewagę, przez co zrobiło się już 3:1 dla tenisistki z Mińska.

Mimo coraz trudniejszej sytuacji, finalistka tegorocznego Wimbledonu się nie poddawała. Najpierw utrzymała swoje podanie, a potem dobrała się do serwisu Sabalenki. Przełamanie do zera pozwoliło na wyrównanie na 3:3. Aryna szybko znalazła jednak odpowiedź na wydarzenia z wcześniejszego rozdania. W siódmym gemie znów wywalczyła breaka i powróciła na prowadzenie w drugiej odsłonie. Potem dorzuciła kolejne "oczko" i mając wynik 5:3 znalazła się już o krok od tytułu. Tuż przed zmianą stron Anisimova dorzuciła czwartego gema i przerzuciła presję zamykania spotkania na stronę tenisistki z Mińska.

Liderka rankingu nie uniosła emocji. Najpierw popełniła błąd przy smeczu i pozwoliła rywalce na break pointa. Przy piłce na przełamanie Amanda wzięła sprawę w swoje ręce i wyrównała na 5:5. Na trybunach zapanowała euforia - kibice poczuli, że jeszcze nie wszystko stracone dla reprezentantki gospodarzy. Potem Amerykanka dorzuciła trzecie "oczko" z rzędu i zagwarantowała sobie co najmniej tie-breaka. Ostatecznie doszło do decydującej rozgrywki w drugim secie. I jeszcze raz w tym sezonie Sabalenka potwierdziła, że jest królową tie-breaków. Po 94 minutach rywalizacji cieszyła się z obrony tytułu, wygrywając 6:3, 7:6(3). Tenisistka z Mińska wykorzystała trzecią piłkę mistrzowską.

