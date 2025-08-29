Partner merytoryczny: Eleven Sports

5 dni po porażce Linette dotarła cudowna informacja. Polka jednak zagra w drugiej rundzie

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Magda Linette rozpoczęła swoją tegoroczną przygodę z US Open w minioną niedzielę. Polka walczyła o awans do drugiej rundy w singlu z McCartney Kessler. Niestety nasza reprezentantka przegrała z Amerykanką 5:7, 5:7. Dla poznanianki nie oznaczało to jednak końca przygody z wielkoszlemową rywalizacją w Nowym Jorku. 33-latka wciąż pozostawała z szansą na dobry wynik w grze podwójnej, w duecie z Eną Shibaharą. Razem z Japonką wyeliminowały dzisiaj mistrzynię Australian Open 2020.

Magda Linette odpadła w singlu, ale pozostawała z szansami w deblu na US Open
Magda Linette odpadła w singlu, ale pozostawała z szansami w deblu na US OpenMARCIN CHOLEWINSKI/ NEWSPIX.PLNewspix.pl

Plasująca się na 37. miejscu w singlowym rankingu Magda Linette przybyła na US Open z myślą o przełamaniu złej passy w singlu na wielkoszlemowych imprezach. Ta sztuka się jednak nie powiodła. Po zaciętej walce Polka uległa Amerykance McCartney Kessler 5:7, 5:7. W związku z tym poznanianka zanotowała dziewiątą porażkę z rzędu w grze pojedynczej na Szlemach, po raz ósmy z kolei odpadła już na etapie pierwszej rundy.

Zobacz również:

Jasmine Paolini
US Open

6:1 na koniec u Paolini. Mistrzyni Wimbledonu wyrzuciła Włoszkę, nici z rewanżu ze Świątek

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

    Mimo takiego rozwoju wydarzeń, 33-latka wciąż pozostawała w grze o dobry wynik w Nowym Jorku. Zgłosiła się bowiem również do debla, w duecie z Eną Shibaharą. Pięć dni po porażce Linette z Kessler przypadł premierowy pojedynek z udziałem polsko-japońskiego teamu. Wśród przeciwniczek znajdowała się mistrzyni Australian Open 2020 w singlu - Sofia Kenin. Dobra znajoma naszej reprezentantki występowała ze swoją rodaczką - Caroline Dolehide. Magda i Ena zdołały odwrócić losy rywalizacji i zapewniły sobie awans do następnej fazy zmagań.

    Zobacz również:

    Arthur Ashe Stadium, główna arena zmagań w US Open. To tu w finale debla zabraknie pary numer 1
    US Open

    Wielka sensacja jeszcze przed meczem Sabalenki. To koniec numeru "1" w US Open

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      US Open: Magda Linette i Ena Shibahara kontra Caroline Dolehide i Sofia Kenin w pierwszej rundzie debla

      Mecz rozpoczął się od break pointów dla duetu Dolehide/Kenin. Polka oraz Japonka wyszły jednak ze stanu 0-40 i wywalczyły sobie gema po walce na przewagi. Podczas czwartego rozdania Linette i Shibahara miały jedną szansę na 3:1, ale nie zdołały jej wykorzystać. Tuż przed zmianą stron doszło do pierwszego przełamania. Amerykanki obroniły trzy piłki na 3:2 dla przeciwniczek i ostatecznie same jako pierwsze zgromadziły trzecie "oczko" na swoim koncie. W następnych minutach reprezentantki USA kontrolowały sytuację, miały nawet dwa break pointy z rzędu na 5:2. Ostatecznie utrzymały do końca seta przewagę jednego przełamania i triumfowały w premierowej odsłonie 6:4.

      Start drugiej części pojedynku należał do Caroline oraz Sofii. Nie straciły ani jednego punktu w pierwszych dwóch gemach i wyszły na 2:0. Wtedy duet z poznanianką wziął się za odrabianie strat. Magda oraz Ena nie tylko doprowadziły do wyrównania, ale wyszły nawet na 4:2. Po chwili rywalki doszły do remisu i gra o zwycięstwo w partii zaczęła się od nowa. Końcówka seta potoczyła się jednak po myśli Polki i Japonki. Najpierw utrzymany serwis do zera, a potem przełamanie, które zagwarantowało im zwycięstwo w drugiej partii 6:4.

      Zobacz również:

      Kamil Majchrzak
      US Open

      Majchrzak pokonał Chaczanowa, a dziś nadeszła decyzja. Polak rezygnuje z tego występu

      Jakub Rzeźnicki
      Jakub Rzeźnicki

        Trzecia odsłona batalii rozpoczęła się od utrzymanych podań przez obie pary. W trzecim gemie break pointa wypracowały sobie Amerykanki, ale do przełamania doszło dopiero w trakcie czwartego rozdania. To był kluczowy moment pojedynku. Tuż przed zmianą stron, po gemie na przewagi, Linette oraz Shibahara zbudowały sobie prowadzenie 4:1. Pojedynek mógł dobiec końca już w ósmym gemie, kiedy to Magda i Ena posiadały aż trzy meczbole. Długie rozdanie trafiło jednak na konto reprezentantek USA. Na szczęście po chwili poznanianka i jej koleżanka z teamu pewnie dokończyły starcie, wygrywając je 4:6, 6:4, 6:3. Dzięki temu zagrają w drugiej rundzie US Open z parą Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez lub Su-Wei Hsieh/Ashlyn Krueger.

        Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

        US Open (K, debel)
        1/32 finału
        29.08.2025
        19:00
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Zobacz również:

        Iga Świątek jest jedną z faworytek do wygrania US Open
        Iga Świątek

        Zapadła decyzja ws. meczu Świątek. Organizatorzy ogłaszają. Komunikat tuż przed nocą

        Tomasz Brożek
        Tomasz Brożek
        US Open: Ekspresowy mecz Igi Świątek. Zobacz skrót zwycięstwa z Arango [WIDEO]AP© 2025 Associated Press
        Ena Shibahara
        Ena ShibaharaKENA BETANCUR / AFPAFP
        Sofia Kenin
        Sofia KeninBERTRAND GUAYAFP
        Caroline Dolehide
        Caroline DolehideAFP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja