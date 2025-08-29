5 dni po porażce Linette dotarła cudowna informacja. Polka jednak zagra w drugiej rundzie

Plasująca się na 37. miejscu w singlowym rankingu Magda Linette przybyła na US Open z myślą o przełamaniu złej passy w singlu na wielkoszlemowych imprezach. Ta sztuka się jednak nie powiodła. Po zaciętej walce Polka uległa Amerykance McCartney Kessler 5:7, 5:7. W związku z tym poznanianka zanotowała dziewiątą porażkę z rzędu w grze pojedynczej na Szlemach, po raz ósmy z kolei odpadła już na etapie pierwszej rundy.

Mimo takiego rozwoju wydarzeń, 33-latka wciąż pozostawała w grze o dobry wynik w Nowym Jorku. Zgłosiła się bowiem również do debla, w duecie z Eną Shibaharą. Pięć dni po porażce Linette z Kessler przypadł premierowy pojedynek z udziałem polsko-japońskiego teamu. Wśród przeciwniczek znajdowała się mistrzyni Australian Open 2020 w singlu - Sofia Kenin. Dobra znajoma naszej reprezentantki występowała ze swoją rodaczką - Caroline Dolehide. Magda i Ena zdołały odwrócić losy rywalizacji i zapewniły sobie awans do następnej fazy zmagań.

US Open: Magda Linette i Ena Shibahara kontra Caroline Dolehide i Sofia Kenin w pierwszej rundzie debla

Mecz rozpoczął się od break pointów dla duetu Dolehide/Kenin. Polka oraz Japonka wyszły jednak ze stanu 0-40 i wywalczyły sobie gema po walce na przewagi. Podczas czwartego rozdania Linette i Shibahara miały jedną szansę na 3:1, ale nie zdołały jej wykorzystać. Tuż przed zmianą stron doszło do pierwszego przełamania. Amerykanki obroniły trzy piłki na 3:2 dla przeciwniczek i ostatecznie same jako pierwsze zgromadziły trzecie "oczko" na swoim koncie. W następnych minutach reprezentantki USA kontrolowały sytuację, miały nawet dwa break pointy z rzędu na 5:2. Ostatecznie utrzymały do końca seta przewagę jednego przełamania i triumfowały w premierowej odsłonie 6:4.

Start drugiej części pojedynku należał do Caroline oraz Sofii. Nie straciły ani jednego punktu w pierwszych dwóch gemach i wyszły na 2:0. Wtedy duet z poznanianką wziął się za odrabianie strat. Magda oraz Ena nie tylko doprowadziły do wyrównania, ale wyszły nawet na 4:2. Po chwili rywalki doszły do remisu i gra o zwycięstwo w partii zaczęła się od nowa. Końcówka seta potoczyła się jednak po myśli Polki i Japonki. Najpierw utrzymany serwis do zera, a potem przełamanie, które zagwarantowało im zwycięstwo w drugiej partii 6:4.

Trzecia odsłona batalii rozpoczęła się od utrzymanych podań przez obie pary. W trzecim gemie break pointa wypracowały sobie Amerykanki, ale do przełamania doszło dopiero w trakcie czwartego rozdania. To był kluczowy moment pojedynku. Tuż przed zmianą stron, po gemie na przewagi, Linette oraz Shibahara zbudowały sobie prowadzenie 4:1. Pojedynek mógł dobiec końca już w ósmym gemie, kiedy to Magda i Ena posiadały aż trzy meczbole. Długie rozdanie trafiło jednak na konto reprezentantek USA. Na szczęście po chwili poznanianka i jej koleżanka z teamu pewnie dokończyły starcie, wygrywając je 4:6, 6:4, 6:3. Dzięki temu zagrają w drugiej rundzie US Open z parą Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez lub Su-Wei Hsieh/Ashlyn Krueger.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

