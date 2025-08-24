5:5 15-30 Sabalenki na Arthur Ashe Stadium z 109. rakietą świata. Koniec po 81 minutach

Aryna Sabalenka rozegrała tylko jeden turniej na kortach twardych przed wielkoszlemową rywalizacją na US Open. Białorusinka postawiła na długi odpoczynek po Wimbledonie i wybrała się jedynie na zmagania WTA 1000 do Cincinnati, gdzie walczyła o obronę tytułu sprzed 12 miesięcy. Ta sztuka się jednak nie powiodła, bowiem odpadła na etapie ćwierćfinału. 27-latka wyraźnie uległa Jelenie Rybakinie - 1:6, 4:6.

Takie rozstrzygnięcie, w połączeniu z trofeum dla Igi Świątek, sprawiło, że tenisistka z Mińska może w teorii stracić pozycję numer jeden w rankingu po imprezie w Nowym Jorku. Aby tak się stało, Sabalenka musiałaby odpaść przed ćwierćfinałem, a Polka albo Coco Gauff - sięgnąć po główną nagrodę w Nowym Jorku. To wywierało pewną presję na Arynie.

W pierwszej rundzie Białorusinka trafiła na Rebekę Masarovą. Obie rywalizowały ze sobą nie tak dawno, bowiem w połowie czerwca podczas turnieju WTA 500 w Berlinie. Wówczas dwudniowa rywalizacja zakończyła się zwycięstwem liderki kobiecego zestawienia, chociaż nie bez kłopotów - 6:2, 7:6(6). Także i tym razem zawodniczka z Mińska przystępowała w roli wyraźnej faworytki. Reprezentantka Szwajcarii, notowana na 109. miejscu w rankingu, nie miała jednak nic do stracenia i starała się pokazać z najlepszej możliwie strony.

US Open: Aryna Sabalenka kontra Rebeka Masarova w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Sabalenki. Liderka rankingu pewnie utrzymała swoje podanie, tracąc zaledwie punkt. Po zmianie stron w ten sam sposób mogła odpowiedzieć Masarova. Reprezentantka Szwajcarii prowadziła 40-15, ale później dała się dogonić i Aryna wypracowała sobie nawet break pointa na 2:0. Ostatecznie doszło jednak do wyrównania. Po chwili to Białorusinka wpadła w drobne kłopoty. Pojawiły się okazje na przełamanie dla Rebeki. Tenisistka z drugiej setki kobiecego zestawienia nie wykorzystała jednak żadnej z nich. Przy pierwszej popełniła błąd na returnie, później dobrym podaniem obroniła się obrończyni tytułu.

Gra turniejowej "1" nie porywała. W piątym gemie znów zafundowała sobie problemy ze względu na własne pomyłki. Masarova doczekała się kolejnych dwóch break pointów i tym razem już doszło do przełamania. Forhend Sabalenki pofrunął daleko poza linię końcową i reprezentantka Szwajcarii po raz pierwszy znalazła się na prowadzeniu. Po zmianie stron Rebeka zagrała jednak słabo. Już przy pierwszym z dwóch break pointów popełniła podwójny błąd serwisowy i Aryna wyrównała na 3:3.

Losy partii rozstrzygnęły się dopiero w samej końcówce. W jedenastym gemie Białorusinka przegrywała 15-30 przy swoim podaniu, ale później nie straciła punktu i zagwarantowała sobie co najmniej tie-breaka. Do decydującej rozgrywki jednak nie doszło. Mimo że Masarova miała 30-15 podczas własnego rozdania, to nie dowiozła przewagi. Pojawił się setbol dla Sabalenki, po którym premierowa odsłona dobiegła końca. Rebeka miała znakomitą okazję na doprowadzenie do równowagi, ale posłała smecza w nieodpowiednim kierunku, przez co pozwoliła tenisistce z Mińska wygrać przegraną akcję. Ostatecznie liderka rankingu triumfowała w pierwszej partii 7:5.

Na starcie drugiej części pojedynku reprezentantka Szwajcarii miała świetną szansę, by rozpocząć kolejnego seta od przełamania. Zrobiło się 0-40 przy serwisie Aryny. Mimo to do breaka nie doszło. Obrończyni tytułu wygrała pięć punktów z rzędu i utrzymała podanie. Po zmianie stron Masarova miała kilka szans na wyrównanie, ale nie wytrzymała mentalnie końcówki gema. Przy break poincie popełniła podwójny błąd serwisowy. Spotkanie przeszło pod kontrolę tenisistki z Mińska. Rebeka straciła wiarę w to, że może jeszcze nawiązać walkę z przeciwniczką. W pewnym momencie Sabalenka prowadziła już 5:0. Ostatecznie liderka rankingu triumfowała 7:5, 6:1 po 81 minutach gry. W drugiej rundzie US Open zagra z Poliną Kudiermietową.

Sabalenka po porażkach w Szlemach: „Ludzie lepiej mnie rozumieją” [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Aryna Sabalenka Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Rebeka Masarova BERTRAND GUAY / AFP AFP

Polina Kudiermietowa William West AFP