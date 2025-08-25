5:3 w trzecim secie, 40-0, siedem meczboli. Cud dokonał się w US Open po 189 minutach

Jeszcze rok temu Olga Danilović w US Open musiała przebijać się przez kwalifikacje, ale czyniła to nieskutecznie, przegrała już pierwszy pojedynek. Później nadeszła piękna dla niej jesień, z tytułem w dużym turnieju ITF W100 w Cornella de Llobregat, ale przede wszystkim triumfem w WTA 250 w Kantonie. To dało jej miejsce w połowie pierwszej setki rankingu, a wiosną jeszcze wskoczyła wyżej. Choćby dzięki finałowi rywalizacji w Rouen, gdzie po drodze ograła Moyukę Uchijimę, a w finale zatrzymała ją Elina Switolina.

24-letnia zawodniczka z Serbii, była podopieczna Tomasza Wiktorowskiego, już w Paryżu była blisko rozstawienia w drabince Wielkiego Szlema, podobnie było później w Londynie. W US Open zabrakło więcej, spadła na 41. miejsce, ale wydawało się, że druga runda na obiektach USTA Billie Jean King NTC będzie dla niej formalnością.

Los wskazał bowiem Danilović Japonkę Moyukę Uchijimę - polscy kibice mogą pewnie pamiętać tę 24-latkę z dwóch turniejów. Po pierwsze: z Australian Open, gdzie wyeliminowała Magdę Linettę, broniąc piłki meczowej w trzecim secie, przy podaniu poznanianki. A później wygrywając super tie-breaka 10-8. Podobną historię miała w kolejnym starciu z Mirrą Andriejewą, ale tego super tie-breaka przegrała już 8-10.

No i z rajdu w Madrycie, gdy sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału, ogrywając po drodze Ons Jabeur, Jessicę Pegulę i Jekaterinę Aleksandrową.

Tyle że ostatnie spotkanie wygrała w maju, w challengerze WTA jeszcze przed French Open. A do Nowego Jorku przybyła z bolesnym bagażem 10 kolejnych porażek. I zdaniem bukmacherów, na korcie numer 10 miała przegrać po raz jedenasty.

US Open. Nieprawdopodobny zwrot akcji w starciu Olgi Danilović z Moyuką Uchijimą. Siedem piłek meczowych nie wystarczyło

Być może to spotkanie potoczyłoby się inaczej, gdyby w pierwszym gemie Serbka wykorzystała którąś z pięciu szanse na przełamanie serwisu Japonki. Nie wykorzystała, a kolejnych już nie dostała. Uchijima się wybroniła, później serwowała poprawnie, choć nie tak dobrze jak leworęczna zawodniczka z Europy. Bez breaków dotrwały więc do tie-breaka, w nim Japonka wygrała cztery pierwsze akcje - i to już wystarczyło. Triumfowała 7-2.

A w połowie drugiego seta była już pewnie myślami w drugiej rundzie - to ona na starcie gry w tej partii przełamała rywalkę jako pierwsza, prowadziła już 3:1, miała break pointa na 4:1. I doszło do pierwszego szalonego zwrotu w tym spotkaniu.

Danilović zdołała bowiem wyjść z opresji, odrobiła szybko tę stratę, a w 10. gemie po raz drugi zaskoczyła Japonkę. Wygrała seta 6:4, doprowadziła do decydującej rozgrywki.

Olga Danilović Sarah Stier/Getty Images via AFP AFP

W niej zaś aż do stanu 4:3 dla Danilović wygrywały swoje gemy serwisowe. I wtedy Serbka przełamała rywalkę, odskoczyła na 5:3, podawała. Miała już 40-0 i trzy piłki meczowe, ale też jednego asa w tym gemie. Najpierw Uchijima odpowiedziała returnem w linię, później Danilović wyrzuciła piłkę za końcową linię, trzecią okazję zmarnowała, choć miała inicjatywę w akcji. Zaczęła się denerwować, krzyczeć w kierunku boksu, a to nie pomaga. Przegrała kolejne dwie akcje.

Sytuacja powtórzyła się w dwunastym gemie, znów było 40-0 dla Serbki i kolejne trzy meczbole. Choć tym razem podawała Japonka. Danilović znów nie wytrzymała napięcia, przegrała kolejnych pięć akcji.

Doszło więc do super tie-breaka, granego do 10 punktów. W nim Japonka wygrywała już 6-1, potrzebowała czterech punktów. Mecz zakończył się jednak w dramatycznych okolicznościach, bo Danilović odrobiła straty, objęła prowadzenie 9-8. A to oznaczało siódmą szansę. Uchijima znów dała radę, za moment to ona wygrywała 10-9. I wtedy Serbce przytrafił się... jedyny w tej partii podwójny błąd serwisowy. On zakończył to niezwykłe spotkania.

A Uchijima od razu się popłakała. I łzy ścierała jeszcze przez kilka minut.

Moyuka Uchijima MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

