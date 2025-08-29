4:6, 3:6 od Igi Świątek, teraz znowu klęska. Dwa tie-breaki i koniec po 178 minutach

Sorana Cirstea ma za sobą przełomowe miesiące - najpierw w maju po raz pierwszy od sześciu lat zagrała w finale turnieju deblowego, triumfując w WTA 1000 w Madrycie u boku Anny Kalinskiej, później zaliczyła też udane występy singlowe. Wprawdzie nie będzie dobrze wspominała sezonu na trawie (odpadła w kwalifikacjach w Bad Homburg i pierwszej rundzie Wimbledonu), ale już w turnieju w Jassach rozgrywanym na mączce zameldowała się w półfinale. Nieźle też spisała się na nawierzchni twardej w Cincinnati.

35-latka do stanu Ohio przyleciała po wpadce w Montrealu, gdzie nie przebrnęła nawet pierwszej rundy. W "tysięczniku" w Cincinnati poszło jej o wiele lepiej. Po trzysetowych bojach eliminowała Donnę Vekić, Magdalenę Fręch i Yuan Yue, aż dotarła do czwartej rundy, gdzie czekało ją spotkanie z Igą Świątek. Rumunka musiała uznać wyższość Polki (4:6, 3:6), ale jak się później okazało, była to jej ostatnia singlowa porażka przed US Open.

Cirstea rozegrała bowiem kapitalny turniej w Cleveland (WTA 250). Najpierw przebrnęła przez kwalifikacje, później przeszła przez kolejne rundy, nie tracąc przy tym nawet seta. Licząc występ w eliminacjach, miała bilans 14:0 wygranych partii, zwieńczony przypieczętowaniem tytułu. Pierwszego od czterech lat i zwycięstwa w turnieju WTA 250 w Stambule.

US Open. Sorana Cirstea pożegnała się z turniejem

Triumfatorka z Cleveland swoją passę podtrzymała w Nowym Jorku, bo w pierwszej rundzie US Open pokonała Solanę Sierrę (7:5, 6:0). W drugiej przyszło jej się z kolei zmierzyć z rozstawioną z "11" Karoliną Muchovą, która wcześniej wyeliminowała Venus Villiams. Starcie Rumunki i Czeszki było zacięte, trwało 178 minut, a kibice śledzący spotkanie byli świadkami aż dwóch tie-breaków.

Cirstea w pierwszym secie prowadziła już 4:1 z przewagą przełamania, ale Muchovej udało się odrobić straty i wygrać trzy gemy z rzędu. W tie-breaku zdeklasowała z kolei rywalkę, nie oddając jej nawet punktu. W drugim secie role się odwróciły - Rumunka wprawdzie ponownie jako pierwsza zyskała przewagę przełamania, ale tym razem w tie-breaku to ona była górą. O losach zwycięstwa zdecydowała więc trzecia partia.

Czeszka świetnie zaczęła kluczową odsłonę meczu, bo przy pierwszej okazji przełamała rywalkę. Przy prowadzeniu 3:1 miała z kolei okazję na kolejne przełamanie, ale mimo wypracowania aż sześciu break pointów, nie zdołała wygrać gema. Sama po chwili straciła podanie, było już 3:3.

Cirstea nie wykorzystała jednak chwili słabości Muchovej i ponownie została przełamana. Przy prowadzeniu 5:3 rywalki wprawdzie obroniła dwie piłki meczowe i zapisała gema serwisowego na swoim koncie, ale już przy podaniu Czeszki była bezradna. Ta wygrała 6:4, cały mecz 2:1 (7:6(0), 6:7(3), 6:4) i awansowała do trzeciej rundy, w której zagra ze swoją rodaczką, Lindą Noskovą.

Rumunka z kolei mimo porażki zostaje w Nowym Jorku, ponieważ jest też zgłoszona do turnieju deblowego. Razem z Anną Kalinską w pierwszej rundzie zagra z amerykańskim duetem: McCartney Kessler i Peyton Stearns.

