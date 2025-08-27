355 dni od porażki Świątek na US Open. Wiktorowski wrócił z Osaką. Nagły kryzys Japonki

Rok temu współpraca Igi Świątek z Tomaszem Wiktorowskim dogasała już podczas US Open - był to ich ostatni wspólny turniej. W Nowym Jorku była godzina 19, gdy Polka wyszła na Arthur Ashe Stadium, by walczyć z Jessicą Pegulą o półfinał US Open. Była zdenerwowana, słabsza od rywalki, którą przecież wielokrotnie ogrywała. Przegrała 2:6, 4:6 - odpadła. Tydzień później dowiedziała się o pozytywnym wyniku kontroli antydopingowej w Cincinnati, wkrótce też ogłosiła rozstanie z trenerem, dzięki któremu wspięła się na sam szczyt.

Świątek dziś znów jest w znakomitej formie, ale pracuje pod okiem Wima Fissette'a. Wiktorowski też właśnie wrócił do touru, dość niespodziewanie został w sierpniu trenerem Naomi Osaki, już w pierwszym wspólnym starcie zameldowali się w finale WTA 1000 w Montrealu.

A teraz pojawili się na obiektach, na których rozgrywany jest ostatni w tym roku turniej Wielkiego Szlema. Mecz Osaki z Belgijką Greet Minnen odbył się na Louis Armstrong Stadium, prestiżowym obiekcie. I nic dziwnego - Japonka wygrywała w końcu ten turniej w 2018 i 2020 roku.

To działo się jednak dawno temu, w kolejnych edycjach w Nowym Jorku Naomi nie była w stanie przejść dalej niż do trzeciej rundy. Pod wodzą Polaka znów ma być czołową rakietą świata, znów w Wielkich Szlemach ma występować w drugich tygodniach zmagań. Czy tak się stanie w US Open? Są pewne przesłanki.

Była światowa zaczęła nowojorskie zmagania od starcia z Greet Minnen - 28-letnią Belgijką, którą trudno zaliczać do światowej czołówki. Nigdy nie wygrała turnieju z głównego cyklu, nigdy nie przeszła trzech rundach w Wielkich Szlemach. Można się było spodziewać dość łatwej przeprawy faworytki z Japonii.

Gdy w pierwszym secie kamera kilkakrotnie pokazywała twarz Wiktorowskiego, polski szkoleniowiec nie sprawiał wrażenia specjalnie spiętego. Jego podopieczna miała trudniejszy początek, ale od stanu 2:3 wszystko już funkcjonowało po jej myśli. Przestała psuć płaskie zagrania forhendowe, którymi "karciła" Belgijkę, seryjnie punktowała. A to dało jej cztery kolejne gemy i wygraną w całej partii 6:3.

Gdy zaś na początku drugiego seta było już 2:0, a w punktach z poprzednich 15 akcji aż 14:1 dla Naomi, można już było właściwie odliczać minuty do końca meczu.

I wtedy stało się coś, co było charakterystyczne dla starej wersji Osaki, z poprzedniego roku. Pięć zmarnowanych break pointów na 3:0, za moment jeden i drugi poważny błąd, to wywołało reakcję w głowie zawodniczki. Gdy przy stanie 3:3 przegrała akcję na 0:40, na korcie wylądowała już rakieta. Straciła znów podanie, Minnen prowadziła 4:3 i serwowała. A twarz Wiktorowskiego już taka spokojna nie była.

I wtedy nagle pojawiła się te lepsza wersja Japonki - bezwzględnej, świetnej technicznie, skutecznej. Nawet bekhendowe slajsy Belgijki nie robiły już jej krzywdy. Z 15 ostatnich akcji wygrała 12, całe spotkanie zaś 6:3, 6:4.

O trzecią rundę Japonka zagra z Hailey Baptiste.

