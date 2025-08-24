30 minut i krecz, paskudna kontuzja. Zapadło rozstrzygnięcie ws. Sabalenki na US Open

W ubiegłym sezonie Aryna Sabalenka na US Open nie miała sobie równych. W finale pokonała Jessicę Pegulę 7:5, 7:5 i po raz pierwszy w karierze sięgnęła w Nowym Jorku po prestiżowe trofeum. Tym samym będzie ona broniła w tym roku aż 2000 punktów. Presja jest zatem ogromna.

Wzmaga ją fakt, że w pogoń za Białorusinką w rankingu WTA ruszyła Iga Świątek. Forma Polki, która w Cincinnati sięgnęła po tytuł, jest rosnąca. Tego samego nie można powiedzieć o jej największej rywalce. Sabalenka na triumf w turnieju czeka od maja i WTA Madryt.

Sabalenka poznała już potencjalną rywalkę. Fatalna kontuzja decydująca

Liderka rankingu WTA zmagania w US Open rozpocznie od pojedynku z Rebeką Masarovą. Nie trzeba dodawać, że uchodzi za murowaną faworytkę. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania 27-latka poznała już potencjalną rywalkę w 2. rundzie.

Tę miało wyłonić spotkanie Nurii Parrizas-Diaz z Poliną Kudiermietową. Mecz zakończył się błyskawicznie, jednak niestety nie ze względu na kosmiczną formę którejś z tenisistek.

Jeszcze przed upływem 30 minut, przy stanie 2:2 spotkanie zostało przerwane. Paskudnej kontuzji doznała Parrizas-Diaz, która upadła na tyle niefortunnie, że uszkodziła stopę. Po przerwie medycznej Hiszpanka musiała kreczować.

Tym samym do 2. rundy US Open awansowała Polina Kudiermietowa i to ona zmierzy się z Aryną Sabalenką, o ile ta poradzi sobie z Masarovą. Panie do tej pory miały okazję mierzyć się tylko raz. W 2025 roku w Brisbane górą 4:6, 6:3, 6:2 była reprezentantka Białorusi.

Polina Kudiermietowa MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Aryna Sabalenka Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Nuria Parrizas-Diaz Mathias Schulz Newspix.pl