30 minut i krecz, paskudna kontuzja. Zapadło rozstrzygnięcie ws. Sabalenki na US Open

Jakub Rzeźnicki

Aryna Sabalenka, obok Igi Świątek wskazywana jest jako największa faworytka do triumfu w US Open. Na liderce rankingu WTA spoczywa wielka presja, a zmagania w Nowym Jorku rozpocznie od rywalizacji z Rebeką Masarovą. W niedzielę jednak Białorusinka poznała rozstrzygnięcie spotkania swoich potencjalnych rywalek. Zakończyło się ono zaledwie po 30 minutach kreczem w wyniku fatalnej kontuzji.

Aryna Sabalenka i Polina Kudiermietowa
Aryna Sabalenka i Polina KudiermietowaDylan Buell/Getty Images / Robert Prange/Getty ImagesGetty Images

W ubiegłym sezonie Aryna Sabalenka na US Open nie miała sobie równych. W finale pokonała Jessicę Pegulę 7:5, 7:5 i po raz pierwszy w karierze sięgnęła w Nowym Jorku po prestiżowe trofeum. Tym samym będzie ona broniła w tym roku aż 2000 punktów. Presja jest zatem ogromna.

Wzmaga ją fakt, że w pogoń za Białorusinką w rankingu WTA ruszyła Iga Świątek. Forma Polki, która w Cincinnati sięgnęła po tytuł, jest rosnąca. Tego samego nie można powiedzieć o jej największej rywalce. Sabalenka na triumf w turnieju czeka od maja i WTA Madryt. 

    Sabalenka poznała już potencjalną rywalkę. Fatalna kontuzja decydująca

    Liderka rankingu WTA zmagania w US Open rozpocznie od pojedynku z Rebeką Masarovą. Nie trzeba dodawać, że uchodzi za murowaną faworytkę. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania 27-latka poznała już potencjalną rywalkę w 2. rundzie.

    Tę miało wyłonić spotkanie Nurii Parrizas-Diaz z Poliną Kudiermietową. Mecz zakończył się błyskawicznie, jednak niestety nie ze względu na kosmiczną formę którejś z tenisistek.

    Jeszcze przed upływem 30 minut, przy stanie 2:2 spotkanie zostało przerwane. Paskudnej kontuzji doznała Parrizas-Diaz, która upadła na tyle niefortunnie, że uszkodziła stopę. Po przerwie medycznej Hiszpanka musiała kreczować.

    Tym samym do 2. rundy US Open awansowała Polina Kudiermietowa i to ona zmierzy się z Aryną Sabalenką, o ile ta poradzi sobie z Masarovą. Panie do tej pory miały okazję mierzyć się tylko raz. W 2025 roku w Brisbane górą 4:6, 6:3, 6:2 była reprezentantka Białorusi.

    Tenisistka w niebieskiej sukience podczas gry na kortach twardych, biegnąca w kierunku piłki, skoncentrowana na odbiciu, w dynamicznej pozie.
    Polina KudiermietowaMINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPAFP
    Kobieta w sportowym stroju dynamicznie odbija piłkę tenisową rakietą na korcie podczas meczu tenisowego, skupiona na grze, z widocznym logotypem turnieju w tle.
    Aryna SabalenkaSarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
    Zawodniczka tenisowa w trakcie dynamicznej wymiany, przygotowująca się do uderzenia piłki na korcie, w tle widoczne logo upper austria
    Nuria Parrizas-DiazMathias SchulzNewspix.pl

