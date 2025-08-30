28 minut i koniec. Spotkanie Majchrzaka zakończone kreczem. Szok na US Open

Tegoroczny US Open rozpoczął się dla Kamila Majchrzaka od starcia z Hugo Dellienem. Nasz reprezentant był wyraźnym faworytem tego pojedynku ze względu na fakt, że rywal jest przede wszystkim specjalistą od kortów ziemnych. Polak miał jednak spore problemy z domknięciem rywalizacji. Prowadził 4:2 w trzecim secie, ale ostatecznie udało się zakończyć potyczkę dopiero w czterech odsłonach. Tamto zwycięstwo zapewniło 29-latkowi awans na pozycję numer wśród polskich tenisistów w rankingu ATP po rywalizacji w Nowym Jorku. Po ponad siedmiu latach zdetronizuje z tej pozycji Huberta Hurkacza.

Majchrzak poszedł jedna o krok dalej, sprawiając ogromną niespodziankę w drugiej rundzie. Nasz reprezentant wyeliminował rozstawionego z "9" Karena Chaczanowa, mimo że przegrywał już 0-2 w setach. W decydującej partii Kamil obronił w sumie pięć meczboli i wygrał spotkanie po super tie-breaku, dzięki czemu wziął rewanż za porażkę poniesioną podczas Wimbledonu oraz po raz pierwszy w karierze pokonał tenisistę z TOP 10 męskiego zestawienia.

Przed 29-latkiem otworzyła się ogromna szansa na to, by osiągnąć co najmniej ten sam szczebel zmagań, co podczas londyńskiego Szlema. Jego dzisiejszym przeciwnikiem był Leandro Riedi. Szwajcar plasuje się obecnie na 435. miejscu w rankingu, ale jego pozycja może być myląca. Stracił bowiem kilka miesięcy z powodu poważnej kontuzji. Na US Open dostał się dzięki zamrożonemu rankingowi, ale i tak musiał przechodzić przez eliminacje. Dokonał jednak tej sztuki bez żadnego problemu, a potem odnosił kolejne zwycięstwa, już w głównej drabince. W drugiej rundzie, podobnie jak Majchrzak, wrócił ze stanu 0-2 w setach w potyczce z Francisco Cerundolo. W związku z tym tenisista z alpejskiego kraju także stanął przez wielką szansą na kapitalny rezultat w Nowym Jorku.

US Open: Kamil Majchrzak kontra Leandro Riedi w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Riediego. Szwajcar wygrał pierwszy punkt spotkania, ale później popełniał sporo błędów. W efekcie Majchrzak już na "dzień dobry" wywalczył przełamanie. Niepokojąco wyglądało jednak to, co działo się po zmianie stron, gdy podawał Kamil. Można było dostrzec, że nasz reprezentant ma wyraźne kłopoty zdrowotne. Problem dotyczył żeber, przez co 29-latek nie mógł normalnie serwować oraz smeczować. Mimo to Leandro był wyraźnie zaskoczony całą sytuacją. Polak potwierdził przewagę i wyszedł na 2:0. Po chwili Szwajcar znów wpadł w tarapaty przy własnym podaniu. Prowadził 30-0, ale potem przegrał cztery akcje z rzędu i tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego miał już przewagę podwójnego przełamania.

Zawodnik będący na 435. miejscu w rankingu ATP też miał jednak swoje problemy, dało się zauważyć bandaże na jego nodze. To sugerowało, że także odczuwał skutki poprzednich batalii. Nie miał jednak aż takich kłopotów jak Majchrzak. Od stanu 0:3 z jego perspektywy ruszył w pogoń za Kamilem. I po kilku minutach doprowadził do remisu. W siódmym gemie pojawiły się dwa break pointy z rzędu dla naszego reprezentanta. Riedi zdołał jednak wyjść ze stanu 15-40 i dorzucił czwarte "oczko" na swoje konto, dzięki czemu po raz pierwszy w meczu znalazł się na prowadzeniu.

Po zmianie stron Leandro wywalczył kolejne przełamanie. Przy stanie 5:3 serwował po zwycięstwo w secie. Panowie rozegrali jeden punkt w dziewiątym gemie, zakończony po myśli tenisisty ze Szwajcarii. Potem Polak podjął bolesną decyzję o przerwaniu spotkania z powodu kontuzji. Tym samym to Riedi zagra w czwartej rundzie US Open ze zwycięzcą meczu Alex de Minaur - Daniel Altmaier.

W studiu Eurosportu pojawiła się żona Kamila Majchrzaka - Marta. Przekazała informację, że jej mąż odczuwał problemy już podczas starcia z Karenem Chaczanowem, ale wówczas zdołał jeszcze dokończyć pojedynek na pełnej adrenalinie. Niestety w trakcie meczu z Leandro Riedim kłopot okazał się na tyle poważny, że tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego zakończył potyczkę jeszcze przed końcem premierowej odsłony batalii.

Dokładny zapis relacji z meczu Kamil Majchrzak - Leandro Riedi jest dostępny TUTAJ.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

