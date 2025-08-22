102 minuty walki Polki o historyczny sukces na US Open. Obroniła trzy meczbole z rozstawioną

Linda Klimovicova okazała się jedyną naszą reprezentantką, która awansowała do decydującej rundy eliminacji US Open. W pierwszej rundzie odpadła Katarzyna Kawa, a w drugiej fazie - Maja Chwalińska. Inaczej toczyły się 21-latki, która od ubiegłego roku występuje w barwach Polski. Na otwarcie 188. rakieta świata stoczyła blisko trzygodzinny bój z Aliną Korniejewą. Trochę na własne życzenie, bowiem w drugim secie posiadała meczbola przy stanie 5:1. Wpuściła jednak Rosjankę do gry, doszło do trzeciej partii. W niej Klimovicova musiała odrabiać stratę przełamania, ale zrobiła to skutecznie i finalnie triumfowała 7:6(4), 6:7(2), 6:4.

W nocy z czwartku na piątek czasu polskiego przyszło komfortowe zwycięstwo z Jessiką Ponchet. Chociaż Francuzka została rozstawiona w eliminacjach, to nie miała większych szans w potyczce z Lindą. Nasza tenisistka wygrała 6:3, 6:3 w zaledwie 68 minut. W związku z tym zameldowała się w decydującej rundzie kwalifikacji. W niej zmierzyła się z Darją Semenistają. Łotyszka została rozstawiona z "12" w eliminacjach ze względu na fakt, że znajduje się na 116. pozycji w kobiecym zestawieniu. Klimovicova stanęła przed życiową szansą. Wygrana dawała jej pierwszy w zawodowej karierze awans do głównej drabinki wielkoszlemowej imprezy.

US Open: Linda Klimovicova kontra Darja Semenistaja w trzeciej rundzie eliminacji

Mecz rozpoczął się od serwisu Semenistaji. Od pierwszych piłek spotkania dało się dostrzec, jak może wyglądać to spotkanie. Darja starała się przerzucać jak najwięcej piłek na drugą stronę, z kolei Klimovicova szukała własnej inicjatywy i uderzeń kończących. Kluczem dla Lindy było zatem cierpliwe konstruowanie akcji wobec solidnej pracy rywalki w defensywie oraz odpowiedni dobór momentów do ataku. Na początku nasza reprezentantka popełniała sporo błędów. Łotyszka utrzymała podanie do 30, a potem prowadziła 30-0 w gemie 21-latki. Od tego momentu zobaczyliśmy lepsze wydanie zawodniczki występującej w barwach Polski. W następnych minutach 188. rakieta świata wygrała aż 11 z 13 rozegranych akcji. Wyszła na 40-15 przy swoim serwisie, a to oznaczało dwie piłki na 3:1.

Wówczas zabrakło Klimovicovej postawienia "kropki nad i". Pozwoliła przeciwniczce na doprowadzenie do stanu równowagi. Także przy kolejnych punktach pojawiły się błędy i Semenistaja odrobiła stratę przełamania. Po chwili Linda mogła powrócić na prowadzenie, posiadała szansę na 3:2. Nie została ona jednak wykorzystana i ostatecznie po pięciu rozdaniach to Darja znalazła się z przodu. Kolejny kluczowy moment przypadł na ósmego gema. Nasza reprezentantka prowadziła 30-0, ale później dała się dogonić. Przy stanie 30-30 22-latka popisała się skutecznym lobem i pojawił się break point.

Gdy wydawało się, że zaraz zobaczymy równowagę, ponieważ Klimovicova wypracowała sobie ogromną przewagę sytuacyjną dzięki świetnemu podaniu, nasza tenisistka popełniła zaskakujący błąd będąc w strefie blisko siatki. Wyrzuciła piłkę poza linię końcową i doszło do przełamania. Przy stanie 5:3 Łotyszka serwowała po zwycięstwo w premierowej partii. Linda solidnie pracowała w początkowej fazie dziewiątego rozdania, wypracowała sobie dwie szanse na powrotnego breaka. Od tego momentu znów zabrakło jednak spokojniejszej gry. Wkradły się błędy, które pomogły rywalce dojść do setbola. A przy nim Semenistaja zaskoczyła 21-latkę i zamknęła partię rezultatem 6:3.

Niestety druga część pojedynku nie rozpoczęła się zbyt dobrze z perspektywy Klimovicovej. Znów pojawiały się proste błędy, które doprowadziły do przełamania na korzyść Darji. Po zmianie stron sytuacja uległa zmianie. Tym razem Linda solidnie popracowała i do końca cierpliwie rozgrywała gema. W efekcie szybko udało się odrobić stratę breaka. W następnym gemie nasza reprezentantka musiała solidnie popracować, pojawiła się kolejna szansa na przełamanie dla Łotyszki. Klimovicova wyszła jednak z opresji i po raz pierwszy w tym secie znalazła się na prowadzeniu. Linda dobrze zainaugurowała czwarte rozdania, zgarnęła dwie akcje na starcie. Później Semenistaja z wyniku 0-30 doprowadziła do remisu 2:2.

Piąty gem dostarczył następnego break pointa dla zawodniczki rozstawionej z "12". Tym razem Linda wydatnie pomogła sobie serwisem w newralgicznym momencie i ponownie oddaliła zagrożenie. Kolejna istotna chwila nadeszła podczas dziewiątego rozdania. Wówczas Darja wypracowała sobie okazje na przełamanie. Przy trzeciej z nich 21-latka wyrzuciła piłkę z forhendu poza linię końcową. To oznaczało, że przy stanie 5:4 Łotyszka może zamykać pojedynek. Semenistaja doczekała się meczboli. Przy pierwszym popełniła podwójny błąd serwisowy, przy drugim posłała piłkę w siatkę. Potem głęboki return posłała Klimovicova i pojawił się break point na 5:5. Łotyszka wyszła jednak z opresji na własnych warunkach i uzyskała trzecią piłkę na domknięcie rywalizacji. Od tego momentu Linda popisała się trzema skutecznymi akcjami i wróciła do gry.

Klimovicova znalazła się na fali. W dwunastym gemie wyszła na prowadzenie 30-15, przez co znalazła się dwie piłki od wygrania partii. Później Semenistaja wyszła jednak z opresji. Przy walce na przewagi dobrze serwowała i doprowadziła do tie-breaka. Niestety decydująca rozgrywka od początku układała się bardzo niekorzystnie z perspektywy Lindy. Kumulowały się emocje po stronie 21-latki, a rywalka to wykorzystywała. Szybko zrobiło się 6-0 dla Darji, a to dawało sześć kolejnych meczboli. Już pierwsza okazja przyniosła zakończenie. Rozstawiona z "12" zawodniczka wygrała 6:3, 7:6(0) po 102 minutach gry.

Kamil Majchrzak - Sebastian Korda. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Linda Klimovicova Foto Olimpik AFP

Linda Klimovicova Facebook/piotr.szczypka.3 materiały prasowe

Linda Klimovicova Foto Olimpik/Nur Photo AFP